До Нового года у Германии не будет правительства
Кандидат в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц заявил в эфире телеканала N-TV, что намерен договориться о новой правящей коалиции до Рождества.
"Мы постараемся получить коалицию как можно скорее, с тем чтобы госпоже канцлеру ФРГ Ангеле Меркель не пришлось больше выступать с еще одним новогодним обращением. Назвать точную дату было бы абсурдным, но мы сделаем все, чтобы завершить переговоры до Рождества", - сказал Шольц.
Шольц также заявил, что в случае формирования правительства ФРГ будет развивать сотрудничество с НАТО и Евросоюзом.
По словам Шольца, поддержка избирателями его партии вызвана тем, что многие хотят, чтобы он "возглавил следующее правительство Германии". "Мне понятно, что все могут положиться на меня в том, что я сформирую прагматичное правительство. Я многое говорил в ходе избирательной кампании, для меня очевидно, что мы в Германии продолжим развивать сотрудничество с НАТО, развивать сильный и суверенный Европейский союз", - сказал Шольц.