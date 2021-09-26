До Нового года у Германии не будет правительства

Кандидат в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц заявил в эфире телеканала N-TV, что намерен договориться о новой правящей коалиции до Рождества.

"Мы постараемся получить коалицию как можно скорее, с тем чтобы госпоже канцлеру ФРГ Ангеле Меркель не пришлось больше выступать с еще одним новогодним обращением. Назвать точную дату было бы абсурдным, но мы сделаем все, чтобы завершить переговоры до Рождества", - сказал Шольц.