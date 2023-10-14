Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 14 октября 2023, 19:37

Иранские власти крайне нервно отреагировали на сообщения крупнейших СМИ США о том, что Вашингтон и Доха согласились отложить передачу Тегерану его замороженные 6 миллиардов долларов. Как уже сообщалось, эти деньги, переведенные в Катар из Южной Кореи, были частью сделки по обмену пленными между США и Ираном. Обмен состоялся — 5 американцев вышли из иранских тюрем, и аналогичное число иранцев были освобождены в США. А вот передача немалой суммы Тегерану была заторможена, хотя пока из объяснений американских официальных лиц непонятно, навсегда или на время.

Отказ Тегерану в выдаче этих денег, конечно, стал ответом на его поддержку ХАМАС, но не только это. Президент Джо Байден при этом преследовал и внутриполитические цели. Его неустанные критики в Конгрессе из числа республиканцев обвиняли администрацию в том, что эти деньги будут использованы для военной помощи террористам ХАМАС. Белый дом настаивал на том, что 6 миллиардов предназначены лишь для гуманитарных целей. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в популярной программе NBC «Meet the Press» о том, что «все деньги с этого аккаунта могут быть использованы лишь на приобретение медикаментов и продовольствия, и те, кто утверждает обратное, просто дезинформированы». Но как бы то ни было, обвинения администрации в том, что администрация Байдена умиротворяет главного спонсора ХАМАС, звучали для Белого дома весьма неприятно. Теперь очевидно, что энергичная деятельность Байдена, который хотел ослабить напряженность в отношениях с Ираном и попытался вернуться к ядерной сделке с ним 2015 года, завершена. Как известно, эта сделка предполагала снятие ряда экономических санкций против Ирана в обмен на прекращение его ядерной программы.

Однако в последующие годы Иран лишь наращивал темпы по созданию этого оружия. И в США, в Израиле стали звучать апокалипсические заявления о том, что Тегеран стоит чуть ли в одной-двух неделях от создания атомной бомбы. В Израиле такие прогнозы, часто безосновательные, вызывали панические настроения, ибо хорошо известно, что Иран неоднократно пообещал сравнять с землей еврейское государство. Сейчас Иран пребывает в бешенстве от того, что его лишили обещанных 6 миллиардов. «Правительство США знает, что оно не может развернуть вспять достигнутое соглашение, - говорится в заявлении постоянной миссии Ирана при ООН. — Эти деньги принадлежат лишь народу Ирана, с тем чтобы у него была возможность удовлетворять базовые нужды». За несколько часов до объявления о срыве сделки иранский Центральный банк утверждал, что 6 миллиардов доступны банкам его страны, а, кроме того, вскоре будут переведены 10 миллиардов из банков Ирака, которые также были заморожены из-за американских санкций. После того, как было сообщено о срыве сделки, Тегеран приступил к масштабному дипломатическому наступлению. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан направился в Багдад и Бейрут. «Если преступления против палестинцев продолжатся, не исключено, что против Израиля будут открыты новые фронты, которые возглавят другие группы сопротивления», - предупредил иранский министр в Бейруте, где он встретился с лидером одной из таких групп - Хасаном Насралла, возглавляющим «Хезболлу».

В это время иранский президент Эбрахим Раиси провел телефонные переговоры со своим союзником - главой Сирии Башаром Асадом. В нем он сказал, что «операция ХАМАС стала следствием политики экстремистского правительства Израиля». Позднее, выступая в южном иранском городе Шираз, Раиси объявил, что Иран «удвоит свою поддержку ХАМАС». Наконец, иранские власти попытались ударить и по плану сближения Израиля и Саудовской Аравии, который вызвал у них чудовищную аллергию. Раиси переговорил с саудовским кронпринцем Мухаммедом бен Сальманом. Это был первый их контакт, начиная с марта, когда при активном участии США было достигнуто соглашение об установлении дипотношений между Израилем и саудовцами. Как сообщает Al-Monitor, «две стороны согласились укреплять исламское единство и способствовать прекращению войны против палестинцев». Большинство американских экспертов по Ближнему Востоку полагают в этой связи, что историческое соглашение между Иерусалимом и Эр-Риядом — приоритетное детище Джо Байдена теперь исключительно трудно реализуемо.