Дмитрий Рой, автор haqqin.az 14:46

Год назад в России начался «марш справедливости» Пригожина и «Вагнера». Потом было наступление на Москву и загадочная остановка, не доходя до нее. Которая в итоге стоила Пригожину жизни. Эти два дня потрясли Россию. Полным бездействием властей и силовых структур, а также воодушевлением местного населения, приветствовавших Пригожина и «вагнеров». Судорожные единичные попытки каких-то отдельных командиров подразделений неясной подчиненности остановить «марш» попросту сбивались на ходу и на лету. А на МКАД несколько десятков солдатиков, явно не понимая, что происходит, оборудовали позиции из мешков с песком.

Федеральные власти и силовые министры словно растаяли как сахар в горячем чае. Пригожин мог войти в Москву точно так же, как в Ростов, без всякого сопротивления и при полной поддержке масс. И тогда бы это уже был не «мятеж», а революция. А вчерашние противники с радостной слезой во взоре присягнули бы ему на верность. Пригожин совершил только одну ошибку: начав мятеж, не пошел до конца. И за эту ошибку он заплатил жизнью. Поскольку тот страх, который испытал Кремль, он ему никогда и ни при каких бы условиях не простил. Поскольку главный урок его выступления заключался в том, что легитимность режима у российского населения равна нулю. У населения и партайгеноссе из «Единой России» даже не возникло и мысли формировать ополчение на защиту режима. Просто потому, что в него никто бы и не стал вступать. И уж тем более никто не решился бы это ополчение вооружать, поскольку в те дни никто не мог гарантировать, что, получив оружие, ополчение не повернуло бы его против власти. Но Пригожин при всей его внешней брутальности не был ни революционером, ни вождем. Он был бизнесменом, хотя и позиционировал себя воином. Для которого «договориться» было более привычно, чем «заставить».