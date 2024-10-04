Сдержанная позиция Турции к войне в Ливане. Но почему?

На первый взгляд правительство Турции, решительно критикующее процессы на Ближнем Востоке, включая оккупационную политику Израиля в Ливане, при этом старательно обходит любые заявления в поддержку проиранских милиций «Хезболлы». Аналитики, специализирующиеся на освещении ближневосточной тематики, обращают внимание на резкий диссонанс между обвинениями Анкары в адрес Израиля за его вторжение в Ливан и ее максимально сдержанной реакцией на убийство лидера «Хезболлы» шейха Хасана Насраллы. Они цитируют запись президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сделанную в сети Х в первые минуты израильского вторжения: «Ливан и его народ стали последней целью политики геноцида, оккупации и захвата, которую Израиль проводит с 7 октября», но при этом ни слова не сказавшего о гибели Насраллы.

Официальное заявление по этому поводу сделал глава МИД Хакан Фидан, заявивший, что смерть Насраллы нанесла удар по «сердцу оси сопротивления» Ирана. В интервью турецким телеканалам Фидан сказал: «Я считаю, что восполнить пустоту, возникшую после его гибели, будет сложно. Смерть Насраллы — это значительная утрата как для «Хезболлы», так и для Ирана». В этом же интервью Фидан обмолвился, что спустя несколько дней после нападения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС на Израиль он встретился в Бейруте с Насраллой, причем в довольно сложных условиях. Однако никаких сожалений по поводу смерти духовного лидера «Хезболлы» глава внешнеполитического ведомства Турции так и не выразил. Аналитики объясняют предельно сдержанную реакцию турецких лидеров критическим отношением Анкары к экспансионистской политике Ирана в регионе. В Турции, естественно, не забыли, что именно Тегеран, сотрудничая в процессе свержения Саддама Хусейна с США и Израилем, участвовал в разделе Ирака, что шло вразрез с интересами Анкары.

Не остались без внимания Турции и действия поддерживаемой Ираном группировки «Хашд аш-Шааби» против местных туркмен в Мосуле и поддержка Тегераном Союза патриотов Курдистана, косвенно связанного с террористической организацией РПК. Известно, что в последние месяцы Тегеран проявлял недовольство в связи с потеплением отношений между Турцией и Ираком. Именно с этим в Анкаре связывают недавний арест иракского генерала, отдавшего приказ сбить в районе Киркука турецкий беспилотник. Как выяснилось, этот генерал был связан с группировкой «Хашд аш-Шааби», поддерживаемой Ираном. Ну и, наконец, в Анкаре прекрасно осведомлены о том, какое раздражение в Иране вызывает совместный исторический проект Турции и Ирака «Путь развития», который проляжет от побережья Персидского залива до Европы.

Что же касается нынешней демонстративно нейтральной позиции Турции по отношению к «Хезболле», то стоит напомнить, что во время гражданской войны в Сирии, начавшейся в 2011 году, Анкара и Тегеран заняли противоположные позиции - турки поддержали народные протесты против режима Асада, а иранцы встали на его защиту, перебросив в Сирию подразделения «Хезболлы» и части КСИР, что в итоге и привело к гражданской войне, длящейся по сей день. Участие в ней «Хезболлы», созданной якобы для сопротивления Израилю, а потому получившей вначале широкую поддержку на Ближнем Востоке, со временем привело к потере популярности Насраллы среди народов региона. Безусловно, Анкара до сих пор помнит кровавые преступления и зверства, совершенные в Сирии «Хезболлой» и Хасаном Насраллой, включая изгнание миллионов сирийских беженцев в Турцию, массовые убийства в Алеппо, исторически являющейся турецкой землей, и насильственное переселение туркменов Байырбуджака. В феврале 2020 года Турция, чтобы предотвратить очередной поток беженцев из Идлиба, ответила на поддержанную Ираном и Россией атаку на этот город операцией «Весенний щит», в ходе которой «Хезболла» оказалась среди ее противников. Тогда только поступивший на вооружение Турции беспилотник «Байрактар» TB2 нанес в районе Идлиба серию точечных ударов, уничтожив десятки бойцов «Хезболлы» и ранив более 30 человек.

Турция осознает, что основной преградой на пути к возможной нормализации отношений с Сирией является Иран и его прокси-силы. Кстати, это соперничество наблюдается не только в Ираке и Сирии, но и на Южном Кавказе, что со всей очевидностью проявилось в ходе войны 2020 года между Азербайджаном и Арменией, когда Иран встал на сторону Армении, стремясь таким образом уравновесить помощь, которую Турция оказывала Азербайджану. Словом, осторожная, чтобы не сказать индифферентная позиция Турции в отношении убийства Насраллы вполне понятна. Можно сказать, что турецкая дипломатия проводит тонкую грань между нежеланием демонстрировать солидарность с «Хезболлой» и Ираном и требованием к Израилю прекратить эскалацию. С другой стороны, Анкара сегодня формирует новую ближневосточную политику, направленную на открытие новой главы в отношениях и с Сирией, и с Ливаном, а также на поиск разумного компромисса в вопросе вооруженного противостояния «Хезболлы» с Израилем.