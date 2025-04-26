Трамп теряет, республиканцы потеряют

Эти данные опроса общественного мнения вряд ли обрадуют Дональда Трампа по мере того, как приближается важный временной рубеж — 100 дней его президентства. Опрос был проведен в период с 21 по 24 апреля одним из наиболее престижных социологических центров — The New York Times—Sienna College. И вот что он выявил: нынешний рейтинг Трампа составляет всего 42 процента. Это значительно ниже, чем у всех его предшественников. У Джо Байдена на 100 дней было 57 процентов одобрения американцев. У Барака Обамы — 65 процентов, у Джорджа Буша-младшего —62 процента, у Билла Клинтона — 55. Рекордсменом был Джон Кеннеди, рейтинг которого составлял 83 процента.

Хуже всего у Трампа обстоят дела, когда речь заходит о том, как относятся американцы к его «достижениям» в области экономики — главной «фишке» президента. Проведенный тем же центром опрос год назад показал, что тогда 64 процента избирателей высоко оценивали его действия в экономике во время первого срока. Теперь лишь 43 одобряют его экономический старт второго срока. А весьма угрожающим для Трампа является мнение большинства о том, что он «не понимает проблемы» американцев. И далее по списку. Его действия по массовому сокращению числа сотрудников федеральных министерств и ведомств не получают поддержку у 52 процентов. Пошлины, которыми он угрожает всему миру, не нравятся 53 процентам, при этом следует отметить, что реальный негативный эффект от этих тарифов американцы еще не почувствовали. Отношение к зарубежным конфликтам не одобряют 54 процента. А в том, что касается политики Трампа по отношению к войне России и Украины, то здесь недовольны уже 56 процентов опрошенных.

Но, возможно, наиболее красноречивым является ответ на вопрос, какие чувства вызывают у американцев действия Трампа в канун 100 дней после его воцарения на троне. Свои сентименты люди определяют таким образом. «Все очень хаотично» — 66 процентов. «Пугающе» — 59 процентов. Число тех, кто говорит, что они «возбуждены», составляет 42 процента. Конечно, эти параметры меняются в зависимости от политической принадлежности опрошенных. «Возбуждены» лишь 10 процентов демократов, но 82 процента республиканцев. Две трети американцев, включая независимых избирателей, напуганы, а республиканцы говорят, что «так и надо». Сторонники президента убеждены, что хаос в стране не порок, а намеренно провоцируемая их лидером тенденция, с помощью которой он намерен добиваться своих целей. New York Times пишет, что его рейтинг в 42 процента полностью соответствует в целом уровню непопулярности Трампа, который существовал и до выборов. Однако это не помешало ему победить во всех колеблющихся штатах страны. В то же время избиратели сейчас настаивают на том, что он превышает свои полномочия, had gone too far, как бы у нас сказали, «заплыл слишком далеко».