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Трамп теряет, республиканцы потеряют

наша корреспонденция
Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон
26 апреля 2025, 19:11 3433

Эти данные опроса общественного мнения вряд ли обрадуют Дональда Трампа по мере того, как приближается важный временной рубеж — 100 дней его президентства.

Опрос был проведен в период с 21 по 24 апреля одним из наиболее престижных социологических центров — The New York Times—Sienna College. И вот что он выявил: нынешний рейтинг Трампа составляет всего 42 процента. Это значительно ниже, чем у всех его предшественников. У Джо Байдена на 100 дней было 57 процентов одобрения американцев. У Барака Обамы — 65 процентов, у Джорджа Буша-младшего —62 процента, у Билла Клинтона — 55. Рекордсменом был Джон Кеннеди, рейтинг которого составлял 83 процента.

Нынешний рейтинг Трампа составляет всего 42 процента. Это значительно ниже, чем у всех его предшественников

Хуже всего у Трампа обстоят дела, когда речь заходит о том, как относятся американцы к его «достижениям» в области экономики — главной «фишке» президента. Проведенный тем же центром опрос год назад показал, что тогда 64 процента избирателей высоко оценивали его действия в экономике во время первого срока. Теперь лишь 43 одобряют его экономический старт второго срока. А весьма угрожающим для Трампа является мнение большинства о том, что он «не понимает проблемы» американцев.

И далее по списку. Его действия по массовому сокращению числа сотрудников федеральных министерств и ведомств не получают поддержку у 52 процентов. Пошлины, которыми он угрожает всему миру, не нравятся 53 процентам, при этом следует отметить, что реальный негативный эффект от этих тарифов американцы еще не почувствовали.

Отношение к зарубежным конфликтам не одобряют 54 процента. А в том, что касается политики Трампа по отношению к войне России и Украины, то здесь недовольны уже 56 процентов опрошенных.

Реальный негативный эффект от пошлин, которыми Трамп угрожает всему миру, американцы еще не почувствовали

Но, возможно, наиболее красноречивым является ответ на вопрос, какие чувства вызывают у американцев действия Трампа в канун 100 дней после его воцарения на троне. Свои сентименты люди определяют таким образом. «Все очень хаотично» — 66 процентов.  «Пугающе» — 59 процентов. Число тех, кто говорит, что они «возбуждены», составляет 42 процента.

Конечно, эти параметры меняются в зависимости от политической принадлежности опрошенных. «Возбуждены» лишь 10 процентов демократов, но 82 процента республиканцев. Две трети американцев, включая независимых избирателей, напуганы, а республиканцы говорят, что «так и надо». Сторонники президента убеждены, что хаос в стране не порок, а намеренно провоцируемая их лидером тенденция, с помощью которой он намерен добиваться своих целей.  

New York Times пишет, что его рейтинг в 42 процента полностью соответствует в целом уровню непопулярности Трампа, который существовал и до выборов. Однако это не помешало ему победить во всех колеблющихся штатах страны. В то же время избиратели сейчас настаивают на том, что он превышает свои полномочия, had gone too far, как бы у нас сказали, «заплыл слишком далеко».

В Америке уже можно приобрести бейсболки и футболки со словами Trump 2028. Их теперь изготовляют в Штатах. До этого все кепки с надписью Make America Great Again делал Китай

Эти настроения начинают вызывать тревогу у республиканцев. До промежуточных выборов остается меньше полутора лет, и падающий рейтинг Трампа может сказаться на предпочтениях избирателей. Лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис говорит, что «если бы выборы были бы проведены сегодня, то демократы вернули бы себе большинство в Палате». В том уже убежден и лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер. Он считает, что «есть реальные шансы на изменение баланса сил в верхней палате, которое мы не ожидали еще вчера».

То есть, возможно, оправдывается прогноз самых дальновидных политологов о том, что если демократы и добьются победы на выборах 2026 года, то не потому, что они сильны, организованы и энергетически заряжены, а из-за того, что Трамп «провалит миссию».

Ну и, конечно, проекцию делают и на следующие президентские выборы. В Америке уже можно приобрести красную бейсболку со словами Trump 2028. Ее теперь благоразумно изготовляют в самих Штатах. До этого все кепки с надписью Make America Great Again делал Китай. И на ней стояла бирка Made in China. Еще пару месяцев назад эта бейсболка стоила 57 долларов. Потом ее цена из-за торговой войны между Китаем и США выросла до 77 долларов. А теперь ее можно приобрести уже за 102 доллара. Какое разочарование для ядерных сторонников Трампа!

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