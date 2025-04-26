Трамп теряет, республиканцы потеряют

Эти данные опроса общественного мнения вряд ли обрадуют Дональда Трампа по мере того, как приближается важный временной рубеж — 100 дней его президентства.
Опрос был проведен в период с 21 по 24 апреля одним из наиболее престижных социологических центров — The New York Times—Sienna College. И вот что он выявил: нынешний рейтинг Трампа составляет всего 42 процента. Это значительно ниже, чем у всех его предшественников. У Джо Байдена на 100 дней было 57 процентов одобрения американцев. У Барака Обамы — 65 процентов, у Джорджа Буша-младшего —62 процента, у Билла Клинтона — 55. Рекордсменом был Джон Кеннеди, рейтинг которого составлял 83 процента.
Хуже всего у Трампа обстоят дела, когда речь заходит о том, как относятся американцы к его «достижениям» в области экономики — главной «фишке» президента. Проведенный тем же центром опрос год назад показал, что тогда 64 процента избирателей высоко оценивали его действия в экономике во время первого срока. Теперь лишь 43 одобряют его экономический старт второго срока. А весьма угрожающим для Трампа является мнение большинства о том, что он «не понимает проблемы» американцев.
И далее по списку. Его действия по массовому сокращению числа сотрудников федеральных министерств и ведомств не получают поддержку у 52 процентов. Пошлины, которыми он угрожает всему миру, не нравятся 53 процентам, при этом следует отметить, что реальный негативный эффект от этих тарифов американцы еще не почувствовали.
Отношение к зарубежным конфликтам не одобряют 54 процента. А в том, что касается политики Трампа по отношению к войне России и Украины, то здесь недовольны уже 56 процентов опрошенных.
Но, возможно, наиболее красноречивым является ответ на вопрос, какие чувства вызывают у американцев действия Трампа в канун 100 дней после его воцарения на троне. Свои сентименты люди определяют таким образом. «Все очень хаотично» — 66 процентов. «Пугающе» — 59 процентов. Число тех, кто говорит, что они «возбуждены», составляет 42 процента.
Конечно, эти параметры меняются в зависимости от политической принадлежности опрошенных. «Возбуждены» лишь 10 процентов демократов, но 82 процента республиканцев. Две трети американцев, включая независимых избирателей, напуганы, а республиканцы говорят, что «так и надо». Сторонники президента убеждены, что хаос в стране не порок, а намеренно провоцируемая их лидером тенденция, с помощью которой он намерен добиваться своих целей.
New York Times пишет, что его рейтинг в 42 процента полностью соответствует в целом уровню непопулярности Трампа, который существовал и до выборов. Однако это не помешало ему победить во всех колеблющихся штатах страны. В то же время избиратели сейчас настаивают на том, что он превышает свои полномочия, had gone too far, как бы у нас сказали, «заплыл слишком далеко».
Эти настроения начинают вызывать тревогу у республиканцев. До промежуточных выборов остается меньше полутора лет, и падающий рейтинг Трампа может сказаться на предпочтениях избирателей. Лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис говорит, что «если бы выборы были бы проведены сегодня, то демократы вернули бы себе большинство в Палате». В том уже убежден и лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер. Он считает, что «есть реальные шансы на изменение баланса сил в верхней палате, которое мы не ожидали еще вчера».
То есть, возможно, оправдывается прогноз самых дальновидных политологов о том, что если демократы и добьются победы на выборах 2026 года, то не потому, что они сильны, организованы и энергетически заряжены, а из-за того, что Трамп «провалит миссию».
Ну и, конечно, проекцию делают и на следующие президентские выборы. В Америке уже можно приобрести красную бейсболку со словами Trump 2028. Ее теперь благоразумно изготовляют в самих Штатах. До этого все кепки с надписью Make America Great Again делал Китай. И на ней стояла бирка Made in China. Еще пару месяцев назад эта бейсболка стоила 57 долларов. Потом ее цена из-за торговой войны между Китаем и США выросла до 77 долларов. А теперь ее можно приобрести уже за 102 доллара. Какое разочарование для ядерных сторонников Трампа!