Безрезультатно. Мира не будет

Это был первый прямой контакт между лидерами двух общин после провала переговоров в Кранс-Монтане в июне 2017 года, повлекший за собой самую длительную паузу в истории кипрского урегулирования. В последующие восемь лет стороны ограничивались лишь протокольными встречами на международных площадках, всячески избегая формата полноценных переговоров за одним столом.

Как сообщал ранее haqqin.az , на прошлой неделе в буферной зоне под эгидой ООН состоялась встреча президента Турецкой Республики Северного Кипра Туфана Эрхюрмана и президента Республики Кипр Никоса Христодулидеса.

Несмотря на отсутствие сколько-нибудь существенного прорыва, нынешняя встреча открыла дипломатический канал, обозначив готовность сторон продолжить диалог уже в декабре. Характер диалога также указывал на стремление протестировать обстановку: после основной части состоялась пятнадцатиминутная закрытая беседа лидеров, к которой подключилась по видеосвязи из Лимы личный представитель генсека ООН Мария Анхела Хольгин Куэльяр. Изначально Хольгин планировала посетить в начале ноября Кипр, Турцию и Грецию, однако Анкара попросила перенести визит на 4 декабря для проведения дополнительных консультаций и изучения архивов переговоров в Кранс-Монтане.

По сути, встреча 20 ноября стала пробным контактом, в ходе которого стороны проверили позиции друг друга и определили рамки будущего диалога. Христодулидес охарактеризовал переговоры как «хорошие», тогда как Эрхюрман подчеркнул, что «атмосферы для решений пока нет». Сдержанный тон сторон отражает их стремление сохранить позитивный настрой при наличии весьма существенных разногласий, которые пока не выносятся в публичную плоскость.

Одним из ключевых элементов повестки стала предложенная Эрхюрманом методология, состоящая из четырех пунктов. Впервые она была официально представлена и греческой стороне, и ООН. Согласно подходу Эрхюрмана, необходимо установить четкий график урегулирования, отказаться от бесконечных переговоров без результата, оставить вопрос политического равенства на завершающий этап диалога, а изменение архитектуры самого переговорного процесса вынести в начало дискуссии.