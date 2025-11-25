USD 1.7000
Безрезультатно. Мира не будет

наша корреспонденция
Руслан Баширли, спецкор, Анкара
12:15 1008

Как сообщал ранее haqqin.az, на прошлой неделе в буферной зоне под эгидой ООН состоялась встреча президента Турецкой Республики Северного Кипра Туфана Эрхюрмана и президента Республики Кипр Никоса Христодулидеса.

Это был первый прямой контакт между лидерами двух общин после провала переговоров в Кранс-Монтане в июне 2017 года, повлекший за собой самую длительную паузу в истории кипрского урегулирования. В последующие восемь лет стороны ограничивались лишь протокольными встречами на международных площадках, всячески избегая формата полноценных переговоров за одним столом.

Серьезного прорыва добиться не удалось. Решили второстепенные вопросы

Несмотря на отсутствие сколько-нибудь существенного прорыва, нынешняя встреча открыла дипломатический канал, обозначив готовность сторон продолжить диалог уже в декабре. Характер диалога также указывал на стремление протестировать обстановку: после основной части состоялась пятнадцатиминутная закрытая беседа лидеров, к которой подключилась по видеосвязи из Лимы личный представитель генсека ООН Мария Анхела Хольгин Куэльяр. Изначально Хольгин планировала посетить в начале ноября Кипр, Турцию и Грецию, однако Анкара попросила перенести визит на 4 декабря для проведения дополнительных консультаций и изучения архивов переговоров в Кранс-Монтане.

По сути, встреча 20 ноября стала пробным контактом, в ходе которого стороны проверили позиции друг друга и определили рамки будущего диалога. Христодулидес охарактеризовал переговоры как «хорошие», тогда как Эрхюрман подчеркнул, что «атмосферы для решений пока нет». Сдержанный тон сторон отражает их стремление сохранить позитивный настрой при наличии весьма существенных разногласий, которые пока не выносятся в публичную плоскость.

Одним из ключевых элементов повестки стала предложенная Эрхюрманом методология, состоящая из четырех пунктов. Впервые она была официально представлена и греческой стороне, и ООН. Согласно подходу Эрхюрмана, необходимо установить четкий график урегулирования, отказаться от бесконечных переговоров без результата, оставить вопрос политического равенства на завершающий этап диалога, а изменение архитектуры самого переговорного процесса вынести в начало дискуссии.

Откроются новые пункты пропусков... И на этом всё!

Эксперты считают, что данная методология наверняка столкнется с традиционным подходом греческой стороны, которая настаивает на продолжении переговоров с того момента, на котором они были прерваны в Кранс-Монтане.

Источники haqqin.az в Анкаре сообщают, что во время встречи Эрхюрман также представил пакет из десяти предложений, направленных на улучшение повседневной жизни на острове и формирование доверия между общинами. Среди них — решение вопроса гражданских прав детей от смешанных браков, открытие новых пунктов пропуска, устранение бюрократических барьеров в торговле по «Зеленой линии», урегулирование проблем производителей гелия, создание прямой линии связи сил безопасности, участие лидеров в проектах по расширению дорог в буферной зоне, а также их совместное присутствие на заседаниях Комиссии по пропавшим без вести.

Турецкая сторона считает, что такие меры являются способом оживить застойный процесс посредством «дипломатии повседневности».

При этом аналитики подчеркивают, что кипрское урегулирование развивается в более широком региональном контексте. Обострение ситуации на Ближнем Востоке, вероятность прямой конфронтации между Израилем и Ираном, неопределенность вокруг энергетических проектов в Восточном Средиземноморье и попытки Европейского союза восстановить диалог с Турцией создают дополнительное внешнее давление, стимулирующее переговоры на острове. Эти факторы делают Организацию Объединенных Наций более активным участником процесса, а стремление Марии Анхелы Хольгин протестировать новую дорожную карту отражает международное ожидание изменений в динамике кипрского вопроса.

