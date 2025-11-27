USD 1.7000
Москва на уступки не идет
Новость дня
Москва на уступки не идет

Неожиданная смена власти в Иордании: восхождение принца

важная тема
Джемаль Бустани, автор haqqin.az, Бейрут
02:18 1101

Сообщение о том, что король Иордании Абдалла II внезапно покинул страну «с частным визитом», а его сын, наследный принц Хусейн, был приведён к присяге в качестве регента, взбудоражило Иорданию и вызвало цепь вопросов об истинных обстоятельствах отъезда монарха.

Формулировка, выбранная иорданским государственным агентством Petra, была предельно сухой, но именно эта лаконичность породила многочисленные интерпретации — от предположений о состоянии здоровья монарха до версий о политической турбулентности внутри Хашимитского королевства.

Наследный принц Хусейн уверенно занял позицию регента, демонстрируя, что процесс передачи ему ключевых полномочий постепенно становится необратимым

Где король?

Наследный принц Хусейн, которому в последние годы поручают всё больше публичных функций, незамедлительно выступил в роли де-факто главы государства. Он принял участие в торжествах по случаю 75-летия основания Иорданской футбольной ассоциации, заняв место отца и выступив в качестве его официального представителя. Хусейна сопровождала супруга, принцесса Раджва Аль-Хусейн, активно включившаяся в публичную деятельность королевского дома. Внешне всё выглядело как заранее спланированная и отрепетированная смена ролей, однако сам факт внезапного введения регентства - шаг для Иордании редкий и политически весьма чувствительный.

Интерес общественности подогревался тем, что сообщения о здоровье короля Абдаллы II в прошлом году были единичными и не свидетельствовали о серьёзных проблемах. В феврале 2025 года дворец действительно объявлял о небольшой операции по удалению грыжи — хирургическое вмешательство прошло успешно, и король быстро вернулся к работе. Осенью он отменил визит в Словению из-за лёгкой простуды, о чём было официально заявлено, подчеркнув, что речь идёт лишь о кратковременном недомогании. Ни тогда, ни позже не было достоверных сведений о хроническом заболевании или ухудшении состояния короля. Это делает нынешний «частный визит» - без уточнения страны, сроков и целей - особенно примечательным.

Тем не менее внимательные наблюдатели давно обратили внимание на то, что Абдалла II находится под колоссальным политическим и психологическим давлением, особенно после того, как Иордания, оказавшись одной из ключевых площадок ближневосточных переговоров, вовлеченных в кризис вокруг Газы, была вынуждена балансировать между США, Израилем и арабским миром.

Тем не менее внимательные наблюдатели давно обратили внимание на то, что Абдалла II находится под колоссальным политическим и психологическим давлением

Восшествие принца

В этой связи характерен эпизод, произошедший в феврале в Овальном кабинете Белого дома. Когда Дональд Трамп перед камерами излагал своё видение будущего сектора Газы, многие заметили резкое, почти неконтролируемое учащённое моргание короля Абдаллы — нервный тик, который стал вирусным и вызвал бурные обсуждения. Для части общественности это выглядело как проявление физиологического дискомфорта или внутреннего напряжения, отражавшего давление, под которым находится хашимитский монарх. Тем не менее, официальные источники в Аммане утверждали, что король абсолютно здоров.

Политический контекст тоже важен. Иордания в течение последних двух лет находится в состоянии внутренней перестройки, связанной с постепенной передачей части полномочий наследному принцу Хусейну, ставшему одним из самых публичных и активных представителей королевской семьи за всю историю страны. Принц получает всё больше полномочий в сфере обороны, дипломатии и управления, что в Иордании традиционно означает подготовку к будущей трансформации власти. Наследный принц Хусейн уверенно занял позицию регента, демонстрируя, что процесс передачи ему ключевых полномочий постепенно становится необратимым.

Для монархии, пережившей несколько кризисов, включая попытку внутреннего дворцового заговора в 2021 году с участием брата короля - принца Хамзы, обеспечение стабильности и беспроблемного транзита власти является стратегической задачей.

На этом фоне внезапное введение регентства вызывает неизбежные вопросы. В Иордании слово «регент» имеет особый вес: оно означает не просто формальное замещение короля, а временное перемещение центра принятия решений. Подобные шаги в прошлом происходили только в условиях, когда король физически не мог управлять страной или когда возникали обстоятельства, требующие усиленного контроля за внутренней ситуацией.

Когда Дональд Трамп перед камерами излагал своё видение будущего сектора Газы, многие заметили резкое, почти неконтролируемое учащённое моргание короля Абдаллы — нервный тик, который стал вирусным и вызвал бурные обсуждения

Внешний фон делает ситуацию ещё более многослойной. Королевство оказалось в эпицентре регионального давления. На севере нестабильная Сирия, на западе Израиль, с которым отношения Аммана переживают драматический спад, а внутри страны остаётся напряжённой социально-экономическая ситуация, усугублённая притоком сотен тысяч сирийских беженцев и структурными экономическими трудностями. Для Абдаллы II это означает необходимость постоянного поддержания баланса между внутренним контролем, внешним давлением и политической стабильностью королевства.

Деликатный транзит власти

Неудивительно, что сразу же возникли предположения, что король мог выехать за рубеж для прохождения обследования или лечения. Однако отсутствие любых подтверждений и подчеркнутый акцент на «частном визите» позволяют рассматривать и другое объяснение: визит может быть связан с переговорами, требующими полной конфиденциальности, как это неоднократно происходило во время секретных дипломатических миссий Аммана в Вашингтоне, Лондоне или Эр-Рияде.

Официальный Амман хранит молчание, ограничиваясь сухими формулировками. Иордания — страна, где политическая стабильность держится на хрупком равновесии, а любые признаки неопределённости воспринимаются чрезвычайно остро. Поэтому нынешняя пауза лишь усиливает ощущение, что королевство вступило в период деликатного транзита власти — пусть и временного, но способного стать прологом к более значительным изменениям.

На данный момент ясно лишь одно: король Абдалла II действительно покинул страну, принц Хусейн официально принял присягу регента, а обстоятельства поездки продолжают оставаться предметом самых разных интерпретаций. В отсутствие исчерпывающих разъяснений любые версии - от медицинской до политической - обретают собственную жизнь, отражая тревогу общества и чувствительность момента для Хашимитского государства.

