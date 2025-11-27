Неожиданная смена власти в Иордании: восхождение принца

Сообщение о том, что король Иордании Абдалла II внезапно покинул страну «с частным визитом», а его сын, наследный принц Хусейн, был приведён к присяге в качестве регента, взбудоражило Иорданию и вызвало цепь вопросов об истинных обстоятельствах отъезда монарха. Формулировка, выбранная иорданским государственным агентством Petra, была предельно сухой, но именно эта лаконичность породила многочисленные интерпретации — от предположений о состоянии здоровья монарха до версий о политической турбулентности внутри Хашимитского королевства.

Где король? Наследный принц Хусейн, которому в последние годы поручают всё больше публичных функций, незамедлительно выступил в роли де-факто главы государства. Он принял участие в торжествах по случаю 75-летия основания Иорданской футбольной ассоциации, заняв место отца и выступив в качестве его официального представителя. Хусейна сопровождала супруга, принцесса Раджва Аль-Хусейн, активно включившаяся в публичную деятельность королевского дома. Внешне всё выглядело как заранее спланированная и отрепетированная смена ролей, однако сам факт внезапного введения регентства - шаг для Иордании редкий и политически весьма чувствительный. Интерес общественности подогревался тем, что сообщения о здоровье короля Абдаллы II в прошлом году были единичными и не свидетельствовали о серьёзных проблемах. В феврале 2025 года дворец действительно объявлял о небольшой операции по удалению грыжи — хирургическое вмешательство прошло успешно, и король быстро вернулся к работе. Осенью он отменил визит в Словению из-за лёгкой простуды, о чём было официально заявлено, подчеркнув, что речь идёт лишь о кратковременном недомогании. Ни тогда, ни позже не было достоверных сведений о хроническом заболевании или ухудшении состояния короля. Это делает нынешний «частный визит» - без уточнения страны, сроков и целей - особенно примечательным. Тем не менее внимательные наблюдатели давно обратили внимание на то, что Абдалла II находится под колоссальным политическим и психологическим давлением, особенно после того, как Иордания, оказавшись одной из ключевых площадок ближневосточных переговоров, вовлеченных в кризис вокруг Газы, была вынуждена балансировать между США, Израилем и арабским миром.

Восшествие принца В этой связи характерен эпизод, произошедший в феврале в Овальном кабинете Белого дома. Когда Дональд Трамп перед камерами излагал своё видение будущего сектора Газы, многие заметили резкое, почти неконтролируемое учащённое моргание короля Абдаллы — нервный тик, который стал вирусным и вызвал бурные обсуждения. Для части общественности это выглядело как проявление физиологического дискомфорта или внутреннего напряжения, отражавшего давление, под которым находится хашимитский монарх. Тем не менее, официальные источники в Аммане утверждали, что король абсолютно здоров. Политический контекст тоже важен. Иордания в течение последних двух лет находится в состоянии внутренней перестройки, связанной с постепенной передачей части полномочий наследному принцу Хусейну, ставшему одним из самых публичных и активных представителей королевской семьи за всю историю страны. Принц получает всё больше полномочий в сфере обороны, дипломатии и управления, что в Иордании традиционно означает подготовку к будущей трансформации власти. Наследный принц Хусейн уверенно занял позицию регента, демонстрируя, что процесс передачи ему ключевых полномочий постепенно становится необратимым. Для монархии, пережившей несколько кризисов, включая попытку внутреннего дворцового заговора в 2021 году с участием брата короля - принца Хамзы, обеспечение стабильности и беспроблемного транзита власти является стратегической задачей. На этом фоне внезапное введение регентства вызывает неизбежные вопросы. В Иордании слово «регент» имеет особый вес: оно означает не просто формальное замещение короля, а временное перемещение центра принятия решений. Подобные шаги в прошлом происходили только в условиях, когда король физически не мог управлять страной или когда возникали обстоятельства, требующие усиленного контроля за внутренней ситуацией.