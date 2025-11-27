Шпионский скандал между Турцией и ОАЭ. Что происходит?

Как выясняется, скандал вокруг разоблаченной в Турции разведывательной сети, действовавшей в интересах Объединенных Арабских Эмиратов, оказался гораздо масштабнее, чем сообщалось в информационных выпусках. По сути, Турция столкнулась с системой параллельной разведывательной активности, проникшей в ключевые структуры национальной обороны, внешней политики и частного военно-технологического сектора. Для Анкары это стало особенно болезненным ударом из-за неожиданного характера угрозы: агентурную сеть, по данным турецких спецслужб, курировали люди, которых президент Реджеп Тайип Эрдоган долгие годы считал ближайшими партнерами.

А ведь ничто не предвещало беды… Операция в Стамбуле, проведенная агентами МİТ и Управления по борьбе с терроризмом (TEM), вскрыла наличие в Турции действующей разветвленной структуры по сбору информации о персонале Министерства иностранных дел, Министерства оборонной промышленности и ведущих частных корпораций — прежде всего Baykar, Aselsan и Turkish Aerospace Industries (TAI). Эти компании — лидеры турецкого оборонного прорыва, производящие от беспилотников Bayraktar до высокотехнологичных оптико-электронных и радарных систем, экспортируемых в десятки стран мира. По данным следствия, агенты собирали персональные досье, телефонные номера, данные о членах семей, профессиональных связях, служебных маршрутах и повседневных привычках сотрудников — то есть классическую информацию для потенциального будущего давления, вербовки или подрыва. Поражает, что все это происходило на фоне самого теплого периода в отношениях Турции и ОАЭ. В 2021 году, после долгих лет взаимного недоверия, лидеры двух стран Реджеп Тайип Эрдоган и Мухаммед бин Заид договорились о перезагрузке отношений. Эмираты объявили о намерении вложить 10 миллиардов долларов в турецкую экономику, включая промышленность, финансы, сферу высоких технологий и оборонный сектор. В 2023 году Анкара и Абу-Даби подписали соглашение о «взаимной защите секретной информации» — по сути, договор о закрытых каналах связи в сфере обороны, которых нет даже у ряда союзников Турции по НАТО. А в 2024 году взаимные инвестиции превысили исторический максимум.

Именно поэтому сообщение турецкого агентства ILKHA о разоблачённой сети вызвало столь мощный общественный резонанс. По данным следствия, в агентурную сеть были вовлечены граждане Турции и иностранцы, работающие под кураторством Государственного управления безопасности ОАЭ (State Security Apparatus, SSA). Одним из главных подозреваемых является гражданин Турции, связанный с консалтинговыми структурами, которые получали контракты на обслуживание оборонных предприятий. Четвертый фигурант успел покинуть страну незадолго до начала задержаний, и Турция уже инициировала через Интерпол его розыск. Столкновение интересов В разразившемся скандале впечатляют качество и фокусировка разведывательного проникновения SSA. Турецкие источники утверждают, что Эмираты, прежде всего, собирали сведения не о заводах, технологиях или документах, а о людях. Это – классическая «разведка влияния», в рамках которой создается база данных о тех, кто принимает решения или работает с критическими технологиями, чтобы в нужный момент предложить этим людям заманчивый контракт, «случайную» дружбу, партнерство, визит, инвестицию — или же, напротив, создать рычаг давления на них. По сути, речь идет о структуре, способной со временем трансформироваться в механизм влияния на турецкий военно-промышленный комплекс. По мнению аналитиков, деятельность разведки ОАЭ не выглядит случайной и вписывается в контекст многолетнего скрытого соперничества монархии с Турцией. Здесь уместно напомнить, что с 2011 по 2020 год практически во всех региональных конфликтах страны поддерживали противоположные стороны: в Египте (Абу-Даби поддерживал Абдель Фаттаха ас-Сиси, Турция — «Братьев-мусульман»), в Ливии (Эмираты вооружали Хафтара, Турция — Правительство национального согласия), в отношении Израиля (ОАЭ подписали Авраамовы соглашения) в Сирии, в Судане, в Восточном Средиземноморье. Турция активно продвигала свои беспилотники, вытесняя эмиратские интересы в африканских странах. А в 2016 году в Анкаре прямо обвиняли Абу-Даби в финансировании сетей FETÖ — структуры Фетхуллаха Гюлена, стоявшей за попыткой государственного переворота.

Эмираты в свою очередь опасались, что Турция формирует в разных странах Ближнего Востока сеть политического влияния посредством исламских движений и лоялистских элит. Поэтому конкуренция между двумя державами продолжалась даже после «примирения» 2021 года, поменяв лишь тональность открытой конфронтации на скрытую игру влияний. Раскрытие шпионской сети SSA - первый за несколько лет случай, когда Анкара официально зафиксировала попытку ОАЭ вести подрывную деятельность внутри Турции. При этом никаких громких дипломатических заявлений ни из Анкары, ни из Абу-Даби пока не последовало. Каналы связи продолжают работать, что свидетельствует о стремлении обеих сторон избежать публичного кризиса, особенно на фоне миллиардных контрактов в энергетике, финансах и высоких технологиях. В то же время история со шпионской сетью ОАЭ — далеко не единственный разведывательный эпизод в Турции за последнее время. В 2024 году МİТ разоблачила крупную российскую сеть влияния, связанную с кибершпионажем против структур НАТО. В том же году были обнаружены следы иранской программы слежения за турецкими диссидентами и активистами курдского происхождения. А после теракта в Стамбуле осенью 2023 года Турция задержала группу лиц, связанных с сирийскими и иракскими структурами, которые действовали в интересах иностранных разведок. Таким образом, Турция сегодня стала ареной активной деятельности как минимум четырех разведывательных центров — ОАЭ, Ирана, России и западных государств. Во многом это результат ее стремительного подъема: страна стала одним из ключевых центров производства беспилотников, оборонных систем, электроники, радаров, систем связи, превратилась в хаб газовых потоков, играет роль критически важного узла НАТО на Черном море, а также имеет сеть влияния в Азии, Африке и на Ближнем Востоке.