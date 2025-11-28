USD 1.7000
Саудиты получат. Но не то, что у Израиля

наша корреспонденция
Валерий Кантор, спецкор, Иерусалим
22:13 587

После заявлений президента Трампа на встрече с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом стало ясноСаудовская Аравия готовится стать второй страной Ближнего Востока, чьи ВВС получат американские F-35 — самые совершенные в мире истребители в классе «невидимок».

Но главный вопрос в другом: какие именно F-35 получат саудовцы? И будут ли они хотя бы отдаленно напоминать израильский F-35I «Адир»?

Даже если Саудовской Аравии будет продана последняя версия этого истребителя (Block 4), Эр-Риад все равно не получит тот спектр модернизаций, который Израиль внедрил в свой «Адир».

Видеоматериалы Tactical Sky - американского медиапроекта, специализирующегося на обзорах современной авиации, вооружений и технологий ведения войны, в которых был проанализирован уровень израильских доработок истребителя F-35, показывают: речь идет не о косметических изменениях, а о глубокой адаптации самолета к войне настоящего времени, в которой каждое усовершенствование является результатом реального боевого опыта, полученного ВВС Израиля в среде, максимально насыщенной угрозами.

Трамп пообещал МБС. Но что?

Особенно ярко возможности «Адира» проявились во время атаки на Иран 26 октября. В тот день израильские F-35 пролетели 1700 километров и поразили 20 целей, включая мобильные комплексы С-300 российского производства. При этом самолеты совершили весь рейд без дозаправки в воздухе, а затем выполнили дополнительные удары по Ирану и Йемену.

Секрет — в израильских «конформных» топливных баках, плотно примыкающих к фюзеляжу, и в подвесных баках, которые после использования можно сбросить.

Американцев эта способность поразила. В США прекрасно понимают, что для возможного противостояния с Китаем в Тихом океане уязвимость тяжелых и неповоротливых самолетов-заправщиков является критической. А израильское решение, позволяющее увеличить радиус действия F-35 без риска для танкеров, экономит американцам годы исследований и миллиарды долларов.

Но дальность полета F-35 «Адир» - лишь часть картины. Не менее важным стало то, что в ходе реальных операций против российских и иранских систем ПВО от С-300 до С-400 ни один из израильских самолетов не был обнаружен и поражен - результат того, что Израиль заменил стандартную американскую систему радиоэлектронной борьбы на собственные комплексы компании Elbit, специально настроенные под алгоритмы российских радаров.

F-35 давно перестал быть американским истребителем. В Израиле его превратили в уникальный инструмент, созданный под самые высокие требования войны XXI века

Еще одно фундаментальное отличие «Адира» — уровень его технической готовности. В то время как в США показатель готовности F-35 составляет около 51 процента, то есть половину времени самолеты не могут подниматься в воздух, в Израиле он достигает 90 процентов. Источник этого разрыва — в подходе к обслуживанию.

Дело в том, что все страны-операторы F-35 обязаны отправлять самолеты для обслуживания на объекты концерна Lockheed Martin. Все, кроме Израиля, настоявшего на полном суверенитете. На базе Неватим - той самой, которая в ходе 12-дневной войны была главной целью иранских баллистических ракет, - Израиль построил собственный технический центр, подготовил специалистов и создал свои протоколы тестирования.

Не случайно руководитель американской программы F-35 генерал-майор Майкл Шмидт заявил в ходе слушаний в Конгрессе США, что уровень боеготовности израильских F-35 «превосходит стандарты» и что Пентагону стоило бы изучить израильский опыт.

Однако главное израильское преимущество скрыто в программном обеспечении. Израиль стал единственной страной, получившей от США право самостоятельного изменения кода F-35.

Все страны-операторы F-35 обязаны отправлять самолеты для обслуживания на объекты концерна Lockheed Martin. Все, кроме Израиля, настоявшего на полном суверенитете. На базе Неватим - той самой, которая в ходе 12-дневной войны была главной целью иранских баллистических ракет

Все это объясняет, почему США так тщательно контролируют распространение F-35. Этот истребитель - не просто боевой самолет, а сложнейший технологический комплекс, который Вашингтон может в любой момент ограничить или деактивировать, используя встроенные алгоритмы kill switch. Именно по этой причине Объединенные Арабские Эмираты отказались в 2021 году от самолета, несмотря на предложение Трампа, сделанное в рамках Авраамовых соглашений. А Турция, исключенная из программы, теперь не только разрабатывает собственный истребитель Kaan, но и предлагает его Саудовской Аравии.

Таким образом, Израиль — единственный оператор F-35, которому удалось добиться почти полного суверенитета над машиной. Он может менять ее по своему усмотрению, устанавливая свои системы, свои протоколы, свое программное обеспечение. В итоге F-35I «Адир» далеко превосходит любой другой F-35 в мире. То, что предлагается Саудовской Аравии, будет современным, мощным и максимально технологичным самолетом. Но это не будет «Адиром».

И именно отсюда вытекает главный военно-политический вывод: F-35 давно перестал быть американским истребителем. В Израиле его превратили в уникальный инструмент, созданный под самые высокие требования войны XXI века. Это и есть то самое преимущество, которое Израиль не отдаст никому.

Даже своим союзникам.

