Саудиты получат. Но не то, что у Израиля

После заявлений президента Трампа на встрече с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом стало ясно: Саудовская Аравия готовится стать второй страной Ближнего Востока, чьи ВВС получат американские F-35 — самые совершенные в мире истребители в классе «невидимок». Но главный вопрос в другом: какие именно F-35 получат саудовцы? И будут ли они хотя бы отдаленно напоминать израильский F-35I «Адир»? Даже если Саудовской Аравии будет продана последняя версия этого истребителя (Block 4), Эр-Риад все равно не получит тот спектр модернизаций, который Израиль внедрил в свой «Адир». Видеоматериалы Tactical Sky - американского медиапроекта, специализирующегося на обзорах современной авиации, вооружений и технологий ведения войны, в которых был проанализирован уровень израильских доработок истребителя F-35, показывают: речь идет не о косметических изменениях, а о глубокой адаптации самолета к войне настоящего времени, в которой каждое усовершенствование является результатом реального боевого опыта, полученного ВВС Израиля в среде, максимально насыщенной угрозами.

Особенно ярко возможности «Адира» проявились во время атаки на Иран 26 октября. В тот день израильские F-35 пролетели 1700 километров и поразили 20 целей, включая мобильные комплексы С-300 российского производства. При этом самолеты совершили весь рейд без дозаправки в воздухе, а затем выполнили дополнительные удары по Ирану и Йемену. Секрет — в израильских «конформных» топливных баках, плотно примыкающих к фюзеляжу, и в подвесных баках, которые после использования можно сбросить. Американцев эта способность поразила. В США прекрасно понимают, что для возможного противостояния с Китаем в Тихом океане уязвимость тяжелых и неповоротливых самолетов-заправщиков является критической. А израильское решение, позволяющее увеличить радиус действия F-35 без риска для танкеров, экономит американцам годы исследований и миллиарды долларов. Но дальность полета F-35 «Адир» - лишь часть картины. Не менее важным стало то, что в ходе реальных операций против российских и иранских систем ПВО от С-300 до С-400 ни один из израильских самолетов не был обнаружен и поражен - результат того, что Израиль заменил стандартную американскую систему радиоэлектронной борьбы на собственные комплексы компании Elbit, специально настроенные под алгоритмы российских радаров.

Еще одно фундаментальное отличие «Адира» — уровень его технической готовности. В то время как в США показатель готовности F-35 составляет около 51 процента, то есть половину времени самолеты не могут подниматься в воздух, в Израиле он достигает 90 процентов. Источник этого разрыва — в подходе к обслуживанию. Дело в том, что все страны-операторы F-35 обязаны отправлять самолеты для обслуживания на объекты концерна Lockheed Martin. Все, кроме Израиля, настоявшего на полном суверенитете. На базе Неватим - той самой, которая в ходе 12-дневной войны была главной целью иранских баллистических ракет, - Израиль построил собственный технический центр, подготовил специалистов и создал свои протоколы тестирования. Не случайно руководитель американской программы F-35 генерал-майор Майкл Шмидт заявил в ходе слушаний в Конгрессе США, что уровень боеготовности израильских F-35 «превосходит стандарты» и что Пентагону стоило бы изучить израильский опыт. Однако главное израильское преимущество скрыто в программном обеспечении. Израиль стал единственной страной, получившей от США право самостоятельного изменения кода F-35.