Умелые руки Украины: горит консорциум!

Леонид Швец, автор haqqin.az, Киев
01:32

Покойный сенатор Джон Маккейн, дав легендарную характеристику России как бензоколонки с ракетами, одновременно указал на сильные и на слабые стороны путинского государства. Многие экономисты задним числом с сожалением заявляют, что эмбарго на российскую нефть, будучи введенным сразу после вторжения России в Украину в 2022 году, могло бы реально обрушить экономику страны-агрессора и вынудить ее остановить войну. Побоялись резкого роста мировых цен на нефть из-за потенциального дефицита.

В результате цены все равно выросли, Россия заработала в 2022 году на нефтяном экспорте 180 миллиардов долларов, в два раза больше, чем годом раньше, и получила дополнительную возможность оплатить военные расходы. К идее санкций на покупку российской нефти все равно вернулись, но как-то не очень решительно. И Украине пришлось брать дело в свои руки.

Некоторые комментаторы сетуют, что Украина зря так обходится с Казахстаном, портит с ним отношения. Следует напомнить, что Украина ни много ни мало борется за выживание и надеется, что такая мотивация ее действий достаточно понятна Астане и казахстанцам

В январе 2024 года были нанесены первые удары украинскими дронами по российским нефтеперерабатывающим заводам и нефтехранилищам. За тот год было нанесено свыше шестидесяти ударов по 24 НПЗ. В 2025 году число атак выросло почти на 50%, некоторые предприятия были атакованы по нескольку раз, и к сентябрю-октябрю поражения получили две трети крупнейших российских нефтеперерабатывающих предприятия. Одновременно удары наносились по нефтехранилищам. Это приводило в отдельные дни к падению нефтепереработки в России на 20%.

Плотно работать с танкерами, перевозящими российскую нефть, Украина стала еще до того, как на Западе придумали санкции в отношении «теневого флота». «Большая семерка» объявила о них в декабре 2023 года, а украинские дроны ударили по танкеру в бухте Новороссийска еще в августе того года. В октябре был атакован танкер недалеко от Керчи, а в декабре сожгли два железнодорожно-паромных танкера в порту Кавказ. В 2024 году, в апреле два танкера пустили ко дну возле Керченского пролива, в июле горели четыре судна в открытом море, в сентябре был атакован нефтетерминал в Феодосии со стоявшими там танкерами.

В 2025 году операции против «теневого флота» вышли на новый уровень и в далекие моря. Помимо атак в Черном море, диверсии были в итальянском порту и в Мраморном море, досталось судну у берегов Мальты. Добрались и до Балтики, где удары наносились как по отдельным танкерам, так и по терминалу в Усть-Луге. Нынешний ноябрь отметился ударами по причалам для танкеров в Туапсе и Новороссийске.

В таком широком контексте последние атаки морских дронов в Черном море на танкеры, порожняком направлявшиеся в Новороссийск под загрузку, не выглядят чем-то шокирующе новым. Напомним, вечером в пятницу в Черном море, в сорока километрах от турецкого побережья были подорваны два танкера российского «теневого флота» - Virat и Kairos. Оба судна ходили под флагом Гамбии, но были исключены из судового реестра страны за мошенничество с сертификатами. Virat под санкциями ЕС, Канады, Великобритании, Швейцарии и США, Kairos — ЕС, Великобритании и Швейцарии. Месседж Киева предельно прост и понятен: дело перевозки российской нефти становится все более дорогим и рискованным.

А в ночь на субботу морскими безэкипажными катерами был нанесен удар по терминалу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске. Уничтожен один из трех выносных причалов. По сообщениям с места, восстановлению он не подлежит. Министерство энергетики Казахстана вынуждено было заявить, что будет искать альтернативные маршруты для своей нефти: через Новороссийск на экспорт идет более 80% казахстанской нефти.

Некоторые комментаторы сетуют, что Украина зря так обходится с Казахстаном, портит с ним отношения. Следует напомнить, что Украина ни много ни мало борется за выживание и надеется, что такая мотивация ее действий достаточно понятна Астане и казахстанцам. И да, неплохо бы поискать альтернативные пути для казахстанской нефти, тем более что Россия использует поставки из Казахстана на экспорт через свою инфраструктуру, чтобы маскировать свои экспортные потоки.

А пока ракетные удары по Украине получают и будут получать мощный ассиметричный ответ.

