Новая жизнь без «Хезболлы»

Ливан уже давно живёт в состоянии политического парадокса: страна стремится к восстановлению, но остаётся парализованной оружием «Хезболлы», которое, по заявлениям ливанских шиитов, должно было защитить страну. И вот вчера премьер-министр Ливана Наваф Салам произнёс фразу, которую в Бейруте ждали многие, но произносить вслух опасались: «Оружие «Хезболлы» не смогло сдержать, защитить или победить в секторе Газы». Для «Страны кедров», в которой каждое слово политика проходит через фильтры страха, взаимных подозрений и региональных расчётов, это заявление прозвучало почти как революционный лозунг. Салам не намекал, а прямо поставил под сомнение главный догмат шиитской организации - её сакральный статус «оружия сопротивления».

Премьер-министр объяснил всё предельно просто: если вооружённая структура утверждает, что она сдерживает вражескую агрессию, то её оружие обязано эту агрессию предотвращать. Но агрессия - и против Газы, и против Ливана - произошла. И «Хезболла» не смогла её остановить. Тем самым Салам фактически демонтировал мифы, которые «Хезболла» строила почти четыре десятилетия. Однако главная часть выступления премьера касалась будущего. Салам заявил, что его правительство намерено приступить к плану разоружения неподконтрольных государству сил. Первый этап — зона к югу от реки Литани, где резолюция 1701 Совета Безопасности ООН уже почти 20 лет запрещает присутствие любых вооружённых формирований, кроме армии Ливана. Примечательно, что эту резолюцию нарушали все, кроме самой армии. И теперь премьер-министр публично пообещал завершить этап разоружения до конца года. Ливанские СМИ назвали речь Салама «ударом по фундаменту «Хезболлы», что отчасти правда: сегодня страна находится на грани коллапса.

Экономика разрушена, инфляция съела средний класс, энергетический кризис довёл районы Бейрута до темноты, а внешний долг превысил уровень, после которого государства либо реформируются, либо рушатся. На этом фоне «война на истощение», как назвал Салам противостояние между правительством и «Хезболлой», становится смертельной смесью политики и экономики. Каждый день израильских обстрелов на юге — это не просто разрушения, но и очередной аргумент международных кредиторов против помощи Ливану. Международный валютный фонд третий год подряд отказывает Бейруту, прямо указывая на «теневой вооружённый сектор», неконтролируемый государством. Когда Салама попросили прокомментировать слова советника верховного лидера Ирана Камала Харази, заявившего, что «Хезболла» важнее для Ливана, чем его собственные национальные потребности, премьер-министр ответил: Ливан больше не может жить в чужих геополитических войнах. Но сказать - ещё не значит добиться. Разоружение «Хезболлы» остаётся в Ливане политическим табу, окружённым страхами и десятилетиями политических компромиссов.