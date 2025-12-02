И Израиль превращается в монархию?

Пятнадцать лет назад многим казалось, что внутриполитические землетрясения случаются где угодно, но только не в Израиле: в Латинской Америке, на Балканах, в постсоветских степях. Однако 30 ноября эпицентр сместился в Иерусалим, где премьер-министр Биньямин Нетаньяху официально обратился к президенту Ицхаку Герцогу с просьбой о помиловании. Причем сделал это так, словно ничего не произошло. Не признал вины. Не извинился. Не выразил ни малейшего сожаления. Наоборот, прошение сплошь соткано из формул «ради государства», «ради единства», «ради будущего Ближнего Востока».

Человек, который шесть лет уверял страну, что его невиновность — всего лишь вопрос времени, вдруг объявил, что время уступило месту «общественному интересу». Прошение объемом в 14 страниц — с приложениями, обвинительным актом и идеально упорядоченным драматическим реквизитом — поступило в резиденцию президента через адвоката премьера. Ответ Герцога прозвучал сдержанно, даже холодно: все будет рассмотрено «ответственно и серьезно». Так начинается новая глава израильской политики: премьер-министр, управляющий страной в момент повышенной региональной турбулентности, требует у государства избавить его от собственного уголовного процесса. В письме Нетаньяху утверждает, что разбирательство «разрывает Израиль изнутри» и мешает ему сосредоточиться на решении «исторических задач». Израиль, по его словам, стоит «на пороге золотых возможностей», и лишь помилование позволит ему пересечь этот порог. Если следовать логике премьера, судьи мешают дипломатии, прокуроры отвлекают от ближневосточных инициатив, а необходимость трижды в неделю давать показания угрожает безопасности Государства Израиль. Но тогда возникает простой вопрос: если Нетаньяху ни в чем не виновен, почему он стремится закрыть арену, на которой намеревался доказать свою правоту?

По сути, он пишет президенту: «Уголовное преследование мешает мне управлять страной. Уберите его». И чтобы придать этому требованию национальный вес, Нетаньяху выводит аргументацию в масштаб региональной истории: Израиль под угрозой, Израиль стоит перед шансом, Израиль должен быть един. А значит, судебный процесс над премьером — почти стратегический риск. Неожиданным образом прошение превращается в политический манифест: помилование, по словам Нетаньяху, позволит ему заняться реформой судебной системы и СМИ — то есть перестроить именно те центры власти, которые сегодня удерживают премьера в рамках правового процесса. В эту драму вплетается и фигура президента Трампа, который две с половиной недели назад направил Герцогу письмо с требованием помилования для «друга Биби». Парадокс почти театральный: человек, которого Нетаньяху когда-то называл «величайшей угрозой», теперь выступает в роли морального арбитра израильского правосудия. Так теперь выглядит новый порядок: Вашингтон диктует пожелания, а Иерусалим вынужден на них реагировать.