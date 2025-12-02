Турция и Греция на грани войны?

Турецкое медиапространство бурлит, как как океан в кильватере авианосца. Поводом стала серия заявлений министра национальной обороны Греции Никоса Дендиаса, который с беспрецедентной для Афин резкостью назвал Турцию «самой большой угрозой для Греции» и пообещал разработать комплексный план сдерживания. В ответ ведущие телеканалы и газеты Турции заговорили о попытке Греции «перекрыть доступ к Эгейскому морю» и развернуть на островах ракетные батареи. В Анкаре слова греческого министра обороны были восприняты как вызов, затрагивающий одну из ключевых стратегических линий страны — контроль над морскими коммуникациями в Эгейском регионе. Поэтому материалы крупнейших турецких газет были выдержаны в тревожно-воинственном тоне. Тональность турецкой прессы отражает старые опасения Анкары — вероятность появления вокруг её западного побережья цепи милитаризованных греческих островов на востоке Эгейского море, прежде всего, Лесбоса, Хиоса, Самоса и Икарии, демилитаризованный статус которых официально закреплён Лозаннским и Парижским договорами.

Дендиас «пообещал разместить ракеты на сотнях, а при необходимости — на тысячах островов», создавая мобильную оборонительную линию, способную перекрывать Турции доступ к морским узлам. Турецкий журналист Гафар Якинджас заявил в эфире телеканала CNN Türk, что это «может привести к кризису, превосходящему по напряжённости события 2020 года». Как известно, Анкара болезненно реагирует на любую попытку Афин усилить своё военное присутствие на островах Эгейского моря. Турецкая сторона традиционно считает, что большая часть этих островов должна оставаться демилитаризованной и регулярно обвиняет Грецию в нарушении международных соглашений. Поэтому заявления Дендиаса воспринимаются как сознательное обострение ситуации. Тем более, на фоне слов министра о «закрытой зоне», которую Афины якобы собираются создать при поддержке сухопутных войск и мобильных ракетных батарей. Однако за эмоциональным фоном скрывается важная стратегическая перемена: Греция действительно модернизирует свои вооружённые силы, причем в масштабах, которых не было в течение десятилетий. После выхода из тяжелого долгового кризиса Афины планируют вложить к 2036 году примерно 28 миллиардов евро в обновление своих армии и флота. Особую роль играет проект многоуровневой противовоздушной обороны «Щит Ахиллеса» — системы, направленной на отражение беспилотников, ракет малой дальности и угроз с восточного направления.

Этот план включает закупку у США и европейских стран фрегатов, малозаметных истребителей и подводных лодок. Афины также ведут переговоры с Израилем о покупке 36 артиллерийско-ракетных систем PULS производства Elbit Systems, стоимость которых оценивается в 650 миллионов евро. Эти системы должны укрепить оборону восточных рубежей — то есть, направлены именно против Турции. Источники Reuters подчёркивают, что греческие компании будут участвовать в четвертой части проекта, что делает модернизацию не только военной, но и промышленной программой. Большую часть выступлений турецких СМИ характеризуют нервозность и сарказм. Так, политический комментатор Гускун Басаваг пишет в своей колонке для газеты «STAR»: «Греция с ее населением 12 миллионов человек намерена закрыть Эгейское море для 85-миллионной Турции с ее трёхтысячелетней историей? Вы это серьезно?!..» В то же время, в Анкаре не могут не видеть, что греческая стратегия получает поддержку США, Франции и Израиля, и этот факт резко меняет баланс сил в Восточном Средиземноморье.