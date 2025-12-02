"Убить всех до одного!"

Группа влиятельных конгрессменов и сенаторов от обеих партий объявили в воскресение, что американские военные совершили военное преступление в водах у берегов Венесуэлы. Это было достаточно редкое для Конгресса заявление, под которым подписались как демократы, так и республиканцы. Оно было обнародовано вскоре после того, как Washington Post сообщила об устном приказе, отданном «министром войны» Питом Хегсетом. Произошло это еще 2 сентября, но о нем стало известно только сейчас. Тогда ракетным ударом была поражена венесуэльская лодка, в которой, как предполагалось, находился груз наркотиков. Часть экипажа была уничтожена, но двое, как свидетельствовало видео, осталось в живых. И тогда Хегсет приказал расправиться и с ними. «Убить их всех до одного!» - были его слова, подтвержденные сначала двумя военными, присутствовавшими при этой операции, а потом ее подтвердили еще пятеро.

То есть речь шла о хладнокровном убийстве людей, и именно так его квалифицировали законодатели. Сенатор Тим Кейн, демократ из Виржинии сказал в воскресенье в интервью CBS, что атака «соответствует понятию военного преступления». С этим был согласен и сенатор Марк Келли, демократ из Аризоны. «Очень похоже на это», - заявил он. Но в том же духе высказываются и республиканцы. «Очевидно, что если это произошло, данное событие очень серьезно, и я согласен с тем, что это был незаконный акт», - сказал конгрессмен Майк Тернер, в прошлом председатель Палаты представителей по делам разведки. Сенатор-республиканец Роджер Уикер из Миссисипи, председатель Комитета по вооруженным силам верхней палаты и сенатор-демократ Джек Рид из Род-Айленд объявили, что они направили в Пентагон требование о детальном проведении расследования. «Со своей стороны мы также проведем изучение приведенных фактов», - написали сенаторы. По всем правилам ведения боевых действий все суда, вызывающие подозрения должны быть задержаны, члены их команды арестованы и допрошены. А в этом случае речь шла о приказе главы Пентагона добить оставшихся в живых.

«Министр войны», разумеется, поспешил объявить, что сообщение в Washington Post «было сфабриковано» и никакого такого приказа он не отдавал. На выручку ему поспешил президент Трамп. По его словам, Хегсет сказал ему, что ничего подобного он не приказывал. «Я верю ему на все сто процентов», - объявил в воскресенье Трамп. И добавил к этому: «Я бы не хотел этого второго удара. Первый был смертоносным. И это прекрасно». К словам нынешнего президента США у многих его соотечественников есть все основания относиться с недоверием. А законодатели впервые почти за год его второго срока отказались от того, чтобы открыто критиковать действия Трампа и членов его администрации. Теперь они требуют от президента объяснений. Речь идет не только о расстреле венесуэльских граждан, многие из которых могли быть обычными рыбаками (жертвами этих ударов уже стали 83 человек), но и обо всей военной кампании у берегов Венесуэлы, которая началась без одобрения и согласования с Конгрессом. Трамп был подвернут остракизму и за то, что закрыл небо над Венесуэлой, запретив там полеты всех гражданских самолетов. Как бы ни относиться к режиму этой страны, на воздушное пространство в конце-концов также распространяется ее суверенитет.