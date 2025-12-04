Барзани приехал с армией в турецкий Ширнак

После того как инициатива «Турция без террора», направленная на разоружение боевиков Рабочей партии Курдистана, вошла в критическую фазу, визит бывшего премьер-министра правительства Иракского Курдистана и лидера Демократической партии Курдистана Масуда Барзани в район Джизре турецкой провинции Ширнак стал в Анкаре источником серьезного политического напряжения. 29 ноября Барзани, формально не занимающий государственных постов в Иракском Курдистане, но сохраняющий статус главы клана и реального лидера ДПК, принял участие в четвертом Джизринском симпозиуме, организованном губернаторством Ширнака, и встретился с лидерами местных курдских племен. Скандал вспыхнул после того, как Барзани прибыл на мероприятие в сопровождении вооруженных охранников в камуфляже. Видеокадры его прибытия вызвали бурную реакцию в турецком сегменте социальных сетей.

Первым публично отреагировал лидер Партии националистического движения Девлет Бахчели - инициатор процесса «Турция без террора». В интервью газете Türkgün, близкой к МНР, он подчеркнул, что Барзани находился в Турции в статусе обычного гостя, не обладающего официальными полномочиями. «Но даже при этом чрезмерные похвалы на симпозиуме и присутствие на нашей земле иностранных лиц с оружием иначе как позором не назовешь», - заявил Бахчели. По его словам, действия Барзани нарушают суверенные права Турции и протокольные нормы. «Это преднамеренное посягательство на достоинство, исторический авторитет и суверенитет Турецкой Республики», — добавил он, потребовав установить и наказать ответственных. Обсуждение инцидента вскоре достигло президентской администрации. Главный советник президента Мустафа Акиш назвал произошедшее «скандалом», отметив, что даже глава государства, находясь за рубежом, не использует военную форму и оружие, за исключением церемониального сопровождения. Другой советник, Октай Сарал, заявил, что поведение Барзани противоречит дипломатической практике и бросает тень на престиж Турции. «Турецкое государство способно обеспечить безопасность своего гостя и в Ширнаке, и в Багдаде, и в Эрбиле», — подчеркнул он.

Правительство Иракского Курдистана, рассматривающее РПК как серьезную угрозу, очевидно, ожидало более спокойной реакции Анкары. Совсем недавно на севере Ирака прошла первая церемония сдачи оружия членами РПК при участии турецких сил безопасности. На фоне теплых отношений между Эрбилем и Анкарой предполагалось, что эпизод в Джизре будет урегулирован без эскалации. Однако резкое заявление офиса Барзани, адресованное лично Бахчели, лишь усилило конфликт. В заявлении утверждалось, что визит Барзани был нацелен на поддержку мирного процесса, тогда как Бахчели обвинялся в «шовинизме». «Мы думали, что Аллах вразумил Девлета Бахчели и он отказался от расизма и шовинизма. Но, похоже, он все тот же старый «Серый волк», только теперь в овечьей шкуре», — говорилось в тексте. Там же подчеркивалось, что вопросы безопасности визита были согласованы протокольными службами Анкары и Эрбиля. «Турецкие официальные лица тоже посещают Иракский Курдистан в сопровождении своих спецподразделений», — заявили в офисе Барзани.