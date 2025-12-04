USD 1.7000
EUR 1.9817
RUB 2.2074
Подписаться на уведомления
Кремль не отступает ни на йоту
Новость дня
Кремль не отступает ни на йоту

Барзани приехал с армией в турецкий Ширнак

наша корреспонденция
Руслан Баширли, спецкор, Анкара
10:41 1760

После того как инициатива «Турция без террора», направленная на разоружение боевиков Рабочей партии Курдистана, вошла в критическую фазу, визит бывшего премьер-министра правительства Иракского Курдистана и лидера Демократической партии Курдистана Масуда Барзани в район Джизре турецкой провинции Ширнак стал в Анкаре источником серьезного политического напряжения.

29 ноября Барзани, формально не занимающий государственных постов в Иракском Курдистане, но сохраняющий статус главы клана и реального лидера ДПК, принял участие в четвертом Джизринском симпозиуме, организованном губернаторством Ширнака, и встретился с лидерами местных курдских племен. Скандал вспыхнул после того, как Барзани прибыл на мероприятие в сопровождении вооруженных охранников в камуфляже. Видеокадры его прибытия вызвали бурную реакцию в турецком сегменте социальных сетей.

Визит Барзани вызвал оглушительный шум в Анкаре

Первым публично отреагировал лидер Партии националистического движения Девлет Бахчели - инициатор процесса «Турция без террора». В интервью газете Türkgün, близкой к МНР, он подчеркнул, что Барзани находился в Турции в статусе обычного гостя, не обладающего официальными полномочиями.

«Но даже при этом чрезмерные похвалы на симпозиуме и присутствие на нашей земле иностранных лиц с оружием иначе как позором не назовешь», - заявил Бахчели. По его словам, действия Барзани нарушают суверенные права Турции и протокольные нормы.

«Это преднамеренное посягательство на достоинство, исторический авторитет и суверенитет Турецкой Республики», — добавил он, потребовав установить и наказать ответственных.

Обсуждение инцидента вскоре достигло президентской администрации. Главный советник президента Мустафа Акиш назвал произошедшее «скандалом», отметив, что даже глава государства, находясь за рубежом, не использует военную форму и оружие, за исключением церемониального сопровождения. Другой советник, Октай Сарал, заявил, что поведение Барзани противоречит дипломатической практике и бросает тень на престиж Турции.

«Турецкое государство способно обеспечить безопасность своего гостя и в Ширнаке, и в Багдаде, и в Эрбиле», — подчеркнул он.

И посыпались оскорбления из Эрбиля: «серый волк в овечьей шкуре»

Правительство Иракского Курдистана, рассматривающее РПК как серьезную угрозу, очевидно, ожидало более спокойной реакции Анкары. Совсем недавно на севере Ирака прошла первая церемония сдачи оружия членами РПК при участии турецких сил безопасности. На фоне теплых отношений между Эрбилем и Анкарой предполагалось, что эпизод в Джизре будет урегулирован без эскалации. Однако резкое заявление офиса Барзани, адресованное лично Бахчели, лишь усилило конфликт.

В заявлении утверждалось, что визит Барзани был нацелен на поддержку мирного процесса, тогда как Бахчели обвинялся в «шовинизме».

«Мы думали, что Аллах вразумил Девлета Бахчели и он отказался от расизма и шовинизма. Но, похоже, он все тот же старый «Серый волк», только теперь в овечьей шкуре», — говорилось в тексте.

Там же подчеркивалось, что вопросы безопасности визита были согласованы протокольными службами Анкары и Эрбиля.

«Турецкие официальные лица тоже посещают Иракский Курдистан в сопровождении своих спецподразделений», — заявили в офисе Барзани.

Последовала и реакция Эрдогана

Ответ Анкары был ожидаемо жестким. 2 декабря Министерство внутренних дел объявило о начале расследования визита Барзани в Ширнак с вооруженной охраной и назначило двух инспекторов. На следующий день президент Реджеп Тайип Эрдоган на заседании парламентской фракции Партии справедливости и развития назвал слова Барзани в адрес Бахчели «неуважительными и чрезмерными», добавив, что официальный Эрбиль представит Анкаре необходимые объяснения.

В то же время, несмотря на возникший конфликт, источники haqqin.az в Анкаре утверждают, что процесс «Турция без террора» не будет остановлен. По их данным, сразу после скандала, 2 декабря, представители партии DEM, играющие ключевую роль в переговорах, посетили остров Имралы и встретились с пожизненно осужденным лидером РПК Абдуллой Оджаланом. В заявлении после встречи подчеркивалось, что Оджалан остается сторонником мирного плана, хотя и предупреждал о влиянии «внешних сил», способных нанести ущерб процессу.

Представитель ПСР Омер Челик в интервью местным телеканалам подтвердил, что дорожная карта разоружения РПК продолжает действовать с того этапа, на котором она была прервана. Источники также сообщают, что официальный Эрбиль готовится выступить с заявлением, чтобы снизить градус конфликта и восстановить рабочие каналы с Анкарой. На данном этапе все ключевые стороны стремятся сохранить политическую динамику процесса, понимая его значение как для внутренней стабильности Турции, так и для интересов Иракского Курдистана, ожидающего ослабления влияния РПК на своей территории.

Читайте по теме

Демирташ курду рознь наша корреспонденция; все еще актуально
7 ноября 2025, 00:09 5767
Курды покидают лагерь Махмур. Анкара ликует мы рассказываем
13 августа 2025, 17:35 7163
Бахчели идет к Оджалану. Своими ногами новый поворот
20 ноября 2025, 13:27 6217
В Азербайджане снижается профицит текущего счета. В чем причины?
В Азербайджане снижается профицит текущего счета. В чем причины? наше поле зрения
11:10 1258
Азербайджан теряет россиян и индийцев. А кого приобрел?
Азербайджан теряет россиян и индийцев. А кого приобрел?
11:27 1261
Барзани приехал с армией в турецкий Ширнак
Барзани приехал с армией в турецкий Ширнак наша корреспонденция
10:41 1761
У Путина лишь один вариант: победа России
У Путина лишь один вариант: победа России главная тема; все еще актуально
3 декабря 2025, 23:00 5826
Путин опять про «ДНР» и Аляску
Путин опять про «ДНР» и Аляску
11:08 1268
После посиделок в Кремле: ставки Путина растут
После посиделок в Кремле: ставки Путина растут наша аналитика; все еще актуально
3 декабря 2025, 22:43 5449
Исмаил Гасанов в Гянджинском суде: «Вагнер» пообещал мне 91 тысячу рублей, я согласился»
Исмаил Гасанов в Гянджинском суде: «Вагнер» пообещал мне 91 тысячу рублей, я согласился»
11:02 927
Плохие условия мира для Украины и «хорошие» переговоры с Путиным
Плохие условия мира для Украины и «хорошие» переговоры с Путиным из заявлений Трампа
10:47 1019
Турецкая мафия и азербайджанские «пилоты»
Турецкая мафия и азербайджанские «пилоты» горячая тема
00:06 7337
Геополитический разворот Армении в сторону Израиля. Чем ответит Иран?
Геополитический разворот Армении в сторону Израиля. Чем ответит Иран? важный вопрос
3 декабря 2025, 21:17 5554
От России потребовали вернуть украинских детей
От России потребовали вернуть украинских детей резолюция ООН
10:33 824

ЭТО ВАЖНО

В Азербайджане снижается профицит текущего счета. В чем причины?
В Азербайджане снижается профицит текущего счета. В чем причины? наше поле зрения
11:10 1258
Азербайджан теряет россиян и индийцев. А кого приобрел?
Азербайджан теряет россиян и индийцев. А кого приобрел?
11:27 1261
Барзани приехал с армией в турецкий Ширнак
Барзани приехал с армией в турецкий Ширнак наша корреспонденция
10:41 1761
У Путина лишь один вариант: победа России
У Путина лишь один вариант: победа России главная тема; все еще актуально
3 декабря 2025, 23:00 5826
Путин опять про «ДНР» и Аляску
Путин опять про «ДНР» и Аляску
11:08 1268
После посиделок в Кремле: ставки Путина растут
После посиделок в Кремле: ставки Путина растут наша аналитика; все еще актуально
3 декабря 2025, 22:43 5449
Исмаил Гасанов в Гянджинском суде: «Вагнер» пообещал мне 91 тысячу рублей, я согласился»
Исмаил Гасанов в Гянджинском суде: «Вагнер» пообещал мне 91 тысячу рублей, я согласился»
11:02 927
Плохие условия мира для Украины и «хорошие» переговоры с Путиным
Плохие условия мира для Украины и «хорошие» переговоры с Путиным из заявлений Трампа
10:47 1019
Турецкая мафия и азербайджанские «пилоты»
Турецкая мафия и азербайджанские «пилоты» горячая тема
00:06 7337
Геополитический разворот Армении в сторону Израиля. Чем ответит Иран?
Геополитический разворот Армении в сторону Израиля. Чем ответит Иран? важный вопрос
3 декабря 2025, 21:17 5554
От России потребовали вернуть украинских детей
От России потребовали вернуть украинских детей резолюция ООН
10:33 824
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться