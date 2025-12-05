«Придворный генерал» во главе «Моссада»

Решение Биньямина Нетаньяху назначить на пост главы «Моссада» не профессионального разведчика, а действующего военного секретаря премьер-министра генерал-лейтенанта Романа Гофмана, стало одним из самых обсуждаемых кадровых шагов нынешнего кабинета. Формально это пока только кандидатура, которую должна утвердить консультативная комиссия по высшим назначениям, однако политический сигнал прозвучал однозначно: главой израильской внешней разведки может стать человек из ближайшего окружения Нетаньяху – полевой командир, а не кадровый офицер спецслужб. Гофман родился в 1976 году в городе Мозырь в Белорусской ССР и репатриировался в Израиль в 1990 году в возрасте 14 лет. Его семья обосновалась в Ашдоде, где Роман учился в морской школе «Кциней-ям ORT Ашдод». Подростком сталкивался с отчуждением и агрессией со стороны сверстников, занимался боксом и даже входил в число сильнейших юниоров страны - деталь, которую в Израиле часто вспоминают, описывая Гофмана как жесткого и настойчивого офицера.

В 1995 году Гофман был призван в Армию обороны Израиля и попал в бронетанковые войска. Сначала рядовым танкистом, затем командиром взвода и роты, заместителем командира батальона. Гофман прошел боевой опыт в Южном Ливане, на Западном берегу и в секторе Газа во время второй интифады и операции «Защитная стена». Позже служил офицером по оперативной работе дивизии «Гааш» (36-я бронетанковая), а в 2010-е годы последовательно командовал батальоном 75, бригадой «Эцион» на Западном берегу и 7-й бронетанковой бригадой. На посту комбрига «Эциона» он отвечал за сдерживание волны палестинских атак в районе Гуш-Эцион, сочетая силовые меры с попытками стабилизировать гражданскую жизнь – от арестов подстрекателей в соцсетях до строительства инфраструктуры и спортивных площадок. Именно тогда в профессиональной среде закрепился образ Гофмана как командира, выступающего против превращения сухопутных войск в придаток высокоточных технологий. В 2018 году, будучи командиром бронетанковой дивизии, на совещании высшего командного состава он публично заявил, что отказ от активного применения наземных сил ведет к «клинической смерти» армии, бросив тем самым вызов сторонникам тренда ведения «войны на расстоянии». В 2020 году Гофман был произведен в бригадные генералы и принял командование 210-й дивизией «Башан», отвечающей за сирийское направление и Голанские высоты. Под его руководством дивизия вела скрытые операции и рейды против попыток иранских структур закрепиться на сирийских Голанах – часть биографии Гофмана, которая полностью засекречена.

Именно на этом этапе карьеры разразился самый тяжелый для Гофмана скандал – так называемое «дело Ори Эльмакайеса». В рамках несанкционированной информационно-психологической операции его подчиненные передавали секретную и полусекретную информацию 17-летнему израильскому блогеру, чтобы через его аккаунты в арабоязычных каналах продвигать нарративы, выгодные ЦАХАЛу. Подросток был арестован по обвинению в шпионаже и провел в заключении около 18 месяцев, прежде чем следствие признало, что он действовал по заданию военных. В итоге дело развалилось, а на поведение армейского командования и военной прокуратуры обрушилась буря критики. Имя Гофмана фигурировало как имя офицера, санкционировавшего саму схему. На следствии он утверждал, что не знал о возрасте подростка и запрещал передачу ему действительно секретных данных. 7 октября 2023 года, в день атаки ХАМАС, Роман Гофман, уже назначенный на другой пост, самостоятельно выехал из Ашдода в район города Сдерот, собрал там добровольцев полиции и вступил в бой с проникшими в Израиль палестинскими боевиками. По сообщениям в СМИ, он лично поразил нескольких нападавших и был тяжело ранен, став самым высокопоставленным офицером ЦАХАЛа, получившим в тот день ранение. Этот эпизод закрепил за Гофманом репутацию «боевого генерала, который первым идет вперед», и стал важной частью нынешнего пиара вокруг его назначения. После реабилитации Гофман занял пост начальника штаба Координатора правительственной деятельности на территориях (COGAT), где занимался, в том числе вопросами гражданской администрации и гуманитарной политики на Западном берегу и в Газе. В 2024 году он был назначен военным секретарем премьер-министра и одновременно повышен до звания алуфа (генерал-лейтенанта). На этой должности он получил доступ практически ко всем продуктам израильского разведсообщества, став ключевым связующим звеном между кабинетом Нетаньяху, ЦАХАЛом, «Моссадом» и другими спецслужбами. Именно в этот период Роман Гофман подготовил документ, в котором настаивал на установлении прямого военного управления Израиля в секторе Газа после окончания активной фазы боевых действий. Армия подчеркнуто дистанцировалась от этого меморандума, заявив, что он отражает личную позицию автора, а не официальную линию Генштаба. При этом нет оснований утверждать, что будущий глава «Моссада» - чистый практик, лишенный стратегического мышления. Еще до назначения в окружение премьер-министра Гофман публиковался в журнале «Маарахот» - главном теоретическом издании ЦАХАЛа, где писал о роли танков «Меркава-4» в современной войне, о подготовке к «третьей войне в Ливане» и о трансформации командования сухопутных войск. В этих работах просматривается последовательная линия: ставка на ударные наземные операции, скепсис в отношении «волшебных технологий» и убеждение, что безопасность Израиля зависит от способности армии удерживать инициативу не только в воздухе и киберпространстве, но и на земле.