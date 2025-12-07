USD 1.7000
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

Независимость Палестины все ближе и ближе

наша корреспонденция
Валерий Кантор, спецкор, Иерусалим
21:34 261

За несколько часов до визита в Израиль канцлер Германии Фридрих Мерц провел телефонный разговор с президентом Палестины Махмудом Аббасом, который выдвинул свои условия для перехода ко второй фазе плана Дональда Трампа по сектору Газа.

Так, Аббас заявил, что реализация следующего этапа возможна только после полного вывода израильских войск из сектора и передачи Палестинской администрации всего оружия ХАМАС и других группировок. По его словам, эти шаги являются необходимым условием для прекращения кровопролития, облегчения страданий палестинского населения и предотвращения дальнейшего вытеснения людей из Газы.

Махмуд Аббас готов к признанию Израиля, однако...

Аббас подчеркнул, что переход ко второй фазе плана Трампа предполагает создание условий для развертывания первоначальных сил палестинской полиции и административного комитета, которые должны будут обеспечить стабильность и начать организованное восстановление сектора. Аббас также потребовал осуществления параллельных шагов на Западном берегу: прекращения насилия со стороны еврейских поселенцев, отказа Израиля от политики расширения поселений и аннексии, а также разблокирования палестинских таможенных средств. Эти меры, по его мнению, являются критически важными для сохранения перспективы решения о создании двух государств.

В разговоре с канцлером ФРГ Махмуд Аббас подтвердил приверженность Палестинской администрации признанию Государства Израиль и концепции сосуществования двух государств для двух народов.

Представитель правительства ФРГ сообщил, что Мерц подтвердил поддержку Берлином плана Трампа и видит в решении о создании двух государств единственный путь к стабильности и миру для обеих сторон.

Мерц позвонил Аббасу до вылета

Тем временем Израиль сообщил посредникам на переговорах в Каире, что ХАМАС и «Исламский джихад» знают о местонахождении Рана Гейли - последнего израильтянина, удерживаемого в секторе, и потребовал обеспечить возвращение на родину его тела. Израильские источники отмечают, что переговоры в Египте касались также параметров перехода ко второму этапу плана Трампа.

По сообщениям из Каира, посредники передали израильской стороне, что ХАМАС заинтересован в соблюдении соглашения о прекращении огня, освобождении заложников и начале второго этапа, включающего постепенное разоружение Газы. При этом палестинские источники подчеркивают, что такие ключевые вопросы переговоров, как параметры разоружения, конфигурация переходного управления, порядок вывода израильских войск и состав международных сил, по-прежнему остаются предметом споров.

По словам источников, Израиль пытается сохранить нынешнее положение в Газе, избегая четких обязательств по следующему этапу.

На фоне этих разногласий выступивший в Стамбуле глава политбюро ХАМАС за рубежом Халед Машаль категорически отверг идею какого-либо мандата на управление сектором Газа. Он заявил, что палестинский народ должен управлять сам, без опеки, внешнего контроля или возвращения к формам международного мандата. Машаль потребовал сохранить «проект сопротивления» вместе с его оружием, отвергнув попытки монополизировать решения по этому вопросу. По словам Машаля, национальное палестинское единство должно строиться на участии в борьбе, политике и процессе принятия решений.

А что говорит Машаль в Стамбуле?

Параллельно в Вашингтоне ждут встречи Трампа с премьер-министром Нетаньяху. По данным источников, она должна состояться в ближайшие недели, в период до 25 декабря, после чего президент США планирует объявить о переходе ко второй фазе плана. Точная дата переговоров пока не раскрывается, что отражает продолжающиеся консультации и зависимость графика от динамики посреднических контактов.

Напомню, что второй этап предполагает вывод израильских войск из некоторых районов сектора Газа, развертывание международного контингента для стабилизации и начало работы новой структуры управления во главе с так называемым «Советом мира».

Таким образом, ситуация вокруг реализации плана Трампа вступает в критическую фазу: палестинское руководство требует гарантий и политических уступок, Израиль пытается сохранить пространство для маневра, Германия усиливает давление на ПА в вопросе реформ, а ХАМАС стремится не потерять контроль над ключевыми элементами влияния.

Разногласия между сторонами показывают, что переход ко второй фазе становится ареной борьбы за будущую политическую конфигурацию Газы и всего палестино-израильского конфликта.

