Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Проблемы с Баку - равносильно выстрелу из двустволки по ногам

Проблемы с Баку - равносильно выстрелу из двустволки по ногам

наша корреспонденция
Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az, Тбилиси
02:03

В современном мире можно сколько угодно конструировать удобную реальность внутри страны, однако за её пределами действуют другие правила. И если собственные граждане вынуждены терпеливо сносить политические эксперименты власти, то внешние партнёры делать это не обязаны. О чем, собственно, и напомнили.

Неделя для Грузии началась с неприятностей: в азербайджанских медиа прошла серия разгневанных публикаций о притеснениях транзитных водителей грузинскими таможенниками на границе с Азербайджаном.

Новость мгновенно стала центральной, что неудивительно: для Грузии создавать проблемы с Баку - равносильно выстрелу из двухстволки сразу по обеим ногам. Любому человеку в Грузии, кто хоть немного понимает устройство нашего региона, известно: стратегическое партнёрство с Азербайджаном и Турцией — это не просто добрососедство, а фундамент грузинской государственности. За пределами страны Грузия интересует мир, прежде всего, как участник Срединного коридора. Следовательно, подрывать доверие к собственному транзитному маршруту – безумие в чистом виде.

Любому человеку в Грузии, кто хоть немного понимает устройство нашего региона, известно: стратегическое партнёрство с Азербайджаном и Турцией — это не просто добрососедство, а фундамент грузинской государственности

Оправдания правительства оказались неубедительными. Ну, а ссылки на необходимость борьбы с обходом антироссийских санкций и вовсе звучат, как старый анекдот. Во-первых, за последние годы именно «Грузинская мечта» и связанные с ней бизнес-группы неплохо заработали на «серых» схемах транзита. Во-вторых, азербайджанские грузовики не ездят через Грузию в Россию - этот маршрут используется исключительно для перевозок в Европу. В-третьих, страна-транзитер не имеет права инспектировать грузы без конкретных оснований по каждому автомобилю.

И поскольку рационального объяснения происходящему нет, возникают гипотезы. Наиболее популярная - Бидзина Иванишвили шантажирует Запад. Мол, признайте мою власть и разморозьте мои активы, иначе я сделаю транспортный коридор в Европу максимально ненадёжным. То, что эта угроза, в первую очередь, ударит рикошетом по самой Грузии, для Иванишвили - вопрос десятый. Сегодня главной задачей «Грузинской мечты» стало не развитие страны, а защита власти, безопасности и капитала своего неформального лидера, завязшего из-за санкций США в западных юрисдикциях.

Но уже на следующий день история с азербайджанскими грузовиками оказалась лишь прелюдией к куда более громкому скандалу. 2 декабря корпорация BBC опубликовала документальное расследование о событиях ноября–декабря 2024 года - уличных столкновениях первых дней протестов, вызванных отказом правительства Грузии от курса на евроинтеграцию. В ходе журналистского расследования выяснилось нечто немыслимое даже для «Мечты»: оказалось, что грузинская полиция подмешивала в воду водомётов… некое химическое вещество, разработанное ещё в годы Первой мировой войны.

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе фактически подтвердил ключевые выводы расследования BBC. Он признал, что в ноябре-декабре в воду водомётов действительно подмешивали химические вещества

В секретный перечень вооружений спецназа МВД Грузии, оказавшийся в руках британских журналистов, был включён код химиката, который эксперты сопоставили с группой веществ, наиболее вероятным из которых оказался камит - боевое отравляющее вещество.

Участники протестов вспоминали, что вода обжигала кожу и провоцировала длительные недомогания, нехарактерные для обычных полицейских газов. Тогда никто не понимал, что именно использовали силовики, и за год тема почти исчезла из публичного обсуждения. Однако расследование BBC вернуло её с оглушительной силой, обвинив правительство Грузии в применении против мирных демонстрантов боевого химического вещества. Что стало шоком даже для тех, кто давно уже разуверился в гуманности власти.

Первая реакция «Грузинской мечты» была ожидаемой: отрицание, угрозы, разговоры о «враждебных силах» и обещания засудить британскую медиакорпорацию. Служба безопасности Грузии возбудила дело «о подрывной деятельности» и вызвала на допрос всех грузинских респондентов фильма. Хотя было очевидно, что ни малейшего отношения к утечке информации они не имели - просто рассказывали о собственных ощущениях.

Наиболее популярная - Бидзина Иванишвили шантажирует Запад. Мол, признайте мою власть и разморозьте мои активы, иначе я сделаю транспортный коридор в Европу максимально ненадёжным

А затем произошло и вовсе необъяснимое: премьер-министр Ираклий Кобахидзе фактически подтвердил ключевые выводы расследования BBC. Он признал, что в ноябре-декабре в воду водомётов действительно подмешивали химические вещества, и что код использованного вещества совпадает с кодом, указанным британскими журналистами. Правда, тут же последовало заверение, что будет проведено расследование, чтобы выяснить, «какое именно вещество применялось» и «насколько оно соответствовало протоколам».

Если перевести слова премьера с политического языка на человеческий, смысл заявления таков: да, бойцы спецназа использовали воду, смешанную с химикатами, да, использовался порошок, близкий по составу к камиту, но мы точно не знаем какой именно, и обязательно это выясним, хотя это точно не камит.

Словом, если это не признание, то что вообще можно назвать этим словом?

Почему «Грузинская мечта» решилась на этот «каминг-аут», сказать пока не могу. Ясно, что международного расследования не будет - прошло почти полтора года, следов вещества не осталось, а подлинность документа всегда можно поставить под сомнение. И всё же власть предпочла признать очевидное, рассчитывая, вероятно, сбить накал страстей и преподнести это, как жест транспарентности. Но вылилось все в грандиозный скандал.

И Лавров открыто завил, что Москва не видит перспектив переговоров с Тбилиси

И когда казалось, что хуже уже быть не может, на следующий день слово взял глава МИД России Сергей Лавров, завивший, что Москва не видит перспектив переговоров с Тбилиси, поскольку Грузия «упорно настаивает на своей территориальной целостности» и отказывается де-факто признать Абхазию.

После чего стало ясно, что все тринадцать лет заигрываний Тбилиси с Кремлём, все унизительные надежды на «возврат территорий за хорошее поведение» оказались абсолютно напрасными. Взамен Грузия получила лишь политическую зависимость, международную изоляцию и призрачные иллюзии, разрушенные всего одной фразой российского министра.

Такой вот выдалась неделя. Радует лишь то, что она закончилась…

