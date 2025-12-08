Проблемы с Баку - равносильно выстрелу из двустволки по ногам

В современном мире можно сколько угодно конструировать удобную реальность внутри страны, однако за её пределами действуют другие правила. И если собственные граждане вынуждены терпеливо сносить политические эксперименты власти, то внешние партнёры делать это не обязаны. О чем, собственно, и напомнили. Неделя для Грузии началась с неприятностей: в азербайджанских медиа прошла серия разгневанных публикаций о притеснениях транзитных водителей грузинскими таможенниками на границе с Азербайджаном. Новость мгновенно стала центральной, что неудивительно: для Грузии создавать проблемы с Баку - равносильно выстрелу из двухстволки сразу по обеим ногам. Любому человеку в Грузии, кто хоть немного понимает устройство нашего региона, известно: стратегическое партнёрство с Азербайджаном и Турцией — это не просто добрососедство, а фундамент грузинской государственности. За пределами страны Грузия интересует мир, прежде всего, как участник Срединного коридора. Следовательно, подрывать доверие к собственному транзитному маршруту – безумие в чистом виде.

Оправдания правительства оказались неубедительными. Ну, а ссылки на необходимость борьбы с обходом антироссийских санкций и вовсе звучат, как старый анекдот. Во-первых, за последние годы именно «Грузинская мечта» и связанные с ней бизнес-группы неплохо заработали на «серых» схемах транзита. Во-вторых, азербайджанские грузовики не ездят через Грузию в Россию - этот маршрут используется исключительно для перевозок в Европу. В-третьих, страна-транзитер не имеет права инспектировать грузы без конкретных оснований по каждому автомобилю. И поскольку рационального объяснения происходящему нет, возникают гипотезы. Наиболее популярная - Бидзина Иванишвили шантажирует Запад. Мол, признайте мою власть и разморозьте мои активы, иначе я сделаю транспортный коридор в Европу максимально ненадёжным. То, что эта угроза, в первую очередь, ударит рикошетом по самой Грузии, для Иванишвили - вопрос десятый. Сегодня главной задачей «Грузинской мечты» стало не развитие страны, а защита власти, безопасности и капитала своего неформального лидера, завязшего из-за санкций США в западных юрисдикциях. Но уже на следующий день история с азербайджанскими грузовиками оказалась лишь прелюдией к куда более громкому скандалу. 2 декабря корпорация BBC опубликовала документальное расследование о событиях ноября–декабря 2024 года - уличных столкновениях первых дней протестов, вызванных отказом правительства Грузии от курса на евроинтеграцию. В ходе журналистского расследования выяснилось нечто немыслимое даже для «Мечты»: оказалось, что грузинская полиция подмешивала в воду водомётов… некое химическое вещество, разработанное ещё в годы Первой мировой войны.

В секретный перечень вооружений спецназа МВД Грузии, оказавшийся в руках британских журналистов, был включён код химиката, который эксперты сопоставили с группой веществ, наиболее вероятным из которых оказался камит - боевое отравляющее вещество. Участники протестов вспоминали, что вода обжигала кожу и провоцировала длительные недомогания, нехарактерные для обычных полицейских газов. Тогда никто не понимал, что именно использовали силовики, и за год тема почти исчезла из публичного обсуждения. Однако расследование BBC вернуло её с оглушительной силой, обвинив правительство Грузии в применении против мирных демонстрантов боевого химического вещества. Что стало шоком даже для тех, кто давно уже разуверился в гуманности власти. Первая реакция «Грузинской мечты» была ожидаемой: отрицание, угрозы, разговоры о «враждебных силах» и обещания засудить британскую медиакорпорацию. Служба безопасности Грузии возбудила дело «о подрывной деятельности» и вызвала на допрос всех грузинских респондентов фильма. Хотя было очевидно, что ни малейшего отношения к утечке информации они не имели - просто рассказывали о собственных ощущениях.

А затем произошло и вовсе необъяснимое: премьер-министр Ираклий Кобахидзе фактически подтвердил ключевые выводы расследования BBC. Он признал, что в ноябре-декабре в воду водомётов действительно подмешивали химические вещества, и что код использованного вещества совпадает с кодом, указанным британскими журналистами. Правда, тут же последовало заверение, что будет проведено расследование, чтобы выяснить, «какое именно вещество применялось» и «насколько оно соответствовало протоколам». Если перевести слова премьера с политического языка на человеческий, смысл заявления таков: да, бойцы спецназа использовали воду, смешанную с химикатами, да, использовался порошок, близкий по составу к камиту, но мы точно не знаем какой именно, и обязательно это выясним, хотя это точно не камит. Словом, если это не признание, то что вообще можно назвать этим словом? Почему «Грузинская мечта» решилась на этот «каминг-аут», сказать пока не могу. Ясно, что международного расследования не будет - прошло почти полтора года, следов вещества не осталось, а подлинность документа всегда можно поставить под сомнение. И всё же власть предпочла признать очевидное, рассчитывая, вероятно, сбить накал страстей и преподнести это, как жест транспарентности. Но вылилось все в грандиозный скандал.