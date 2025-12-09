Трамп не может сбить цены в супермаркетах

До промежуточных выборов в США остается год, и две конкурирующие партии стали активно перетягивать канат друг у друга, стараясь получить как можно больше голосов в Конгрессе. Эта борьба, которая к следующему ноябрю, как предсказывают аналитики, перейдет в «настоящую бойню», развивается в двух плоскостях - чисто политической и экономической. В первой речь идет о попытках как республиканцев, так и демократов перекроить границы избирательных округов, чтобы получить дополнительные мандаты (к этой теме мы скоро вернемся). Другая сфера — это так называемая affordability – доступность товаров и услуг для рядового американца, его способность совладать с ростом цен в стране. Она ближе и понятнее американским избирателям и поэтому может сыграть главную роль на выборах. Сам президент пытается убедить сограждан, что никакого роста цен в стране нет. На днях он, демонстрируя недюжинные математические познания, заявил, что цена на лекарства при нем упала на 1500 (!!!) процентов.

Да, некоторые продукты и товары действительно подешевели. Это прежде всего куриные яйца — сакральная вещь для всех авторитарных стран в мире. Упала и цена на бензин. Сейчас она достигла 3 долларов за галлон (3,78 литра). То есть один литр стоит 79 центов, в переводе на российскую валюту - 61 рубль (это дешевле в Америке, чем в России применительно к бензину марки А-95). Трамп обещает, что в недалеком будущем эта цена упадет до 2 долларов за галлон, хотя ему не слишком верят. Однако, несмотря на эти достижения, картина, которую рисует американский президент, скорее, относится к альтернативной реальности. Цены на подавляющее большинство товаров по сравнению с допандемийным уровнем выросли на двухзначное число. И американские граждане говорят, что такого кризиса с ценами они не видели за всю свою жизнь. Вот лишь некоторые примеры. Средняя стоимость жизни для семьи из 4-х человек в Америке повысилась до 4 230 долларов в месяц, для одного человека — до 1 173,3 доллара. Это для сравнения на 0,5 процента больше, чем в Германии. Однако, если, к примеру, взять аренду квартиры, то здесь разница огромная. Средняя стоимость аренды квартиры с одной спальней в США — 1 743 доллара, с тремя спальнями - 2 868 долларов. Это на 69 процентов выше, чем в Германии.

Обед на двоих в ресторане средней руки обойдется в среднем в 75 долларов без спиртного. Стоимость нового автомобиля "Фольксваген Гольф" с двигателем 1,5 - 35 699 долларов, "Тойота Королла" – 25 873 доллара. «Любой, кто отрицает существование проблемы доступности, не слышит американского народа, - говорит бывший спикер Палаты представителей республиканец Ньют Гингрич. – В конце концов это народ решает, что реально, а что нет». Белый дом, похоже, осознает угрозу. Трамп, стремясь сбить цены в супермаркетах, несколько понизил пошлины на бразильские товары — кофе, мясо и фрукты. Он ослабил чрезвычайно жесткие правила использования топлива, объявил о договоренности с фармацевтическими компаниями по снижению цен на лекарства для похудения, решил увеличить срок кредита на приобретение недвижимости с 30 до 50 лет.

Однако эти меры не произвели должного впечатления на публику. По данным последнего опроса Washington Post-ABC News-Ipsos, 62 процента американцев недовольны экономическим перформансом Трампа (одобряют 37 процентов). Эти цифры развенчивают имидж президента как успешного бизнесмена и финансового титана. «Трамп предлагает альтернативную реальность, но проблема доступности становится для него криптонитом», - говорит Джаред Берншайн, возглавлявший Экономический совет при президенте Джо Байдене. Переведем: криптонит - это вымышленный радиоактивный минерал с планеты Криптон, единственная известная слабость Супермена, которая лишает его сил. После прихода к власти Байден объявил, что проблема инфляции является временным явлением. Потом он сказал, что во всем виноват Путин, который развязал войну с Украиной. В конце концов Байден заявил о своем курсе под названием «Байденомика», который предполагал, что экономика может развиваться даже в условиях высоких цен. Но Трамп, который продолжает винить своего предшественника абсолютно во всех бедах страны, похоже, пользуется тем же учебником, что и Байден. Он отрицает негативное влияние инфляции и говорит, что «никто не может ожидать, что экономические проблемы страны удастся разрешить быстро».