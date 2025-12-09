USD 1.7000
EUR 1.9814
RUB 2.2222
Подписаться на уведомления
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Новость дня
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

Трамп не может сбить цены в супермаркетах

наша корреспонденция
Евгений Бай, спецкор, Вашингтон
00:15 1007

До промежуточных выборов в США остается год, и две конкурирующие партии стали активно перетягивать канат друг у друга, стараясь получить как можно больше голосов в Конгрессе. Эта борьба, которая к следующему ноябрю, как предсказывают аналитики, перейдет в «настоящую бойню», развивается в двух плоскостях - чисто политической и экономической. В первой речь идет о попытках как республиканцев, так и демократов перекроить границы избирательных округов, чтобы получить дополнительные мандаты (к этой теме мы скоро вернемся). Другая сфера — это так называемая affordability – доступность товаров и услуг для рядового американца, его способность совладать с ростом цен в стране. Она ближе и понятнее американским избирателям и поэтому может сыграть главную роль на выборах.

Сам президент пытается убедить сограждан, что никакого роста цен в стране нет. На днях он, демонстрируя недюжинные математические познания, заявил, что цена на лекарства при нем упала на 1500 (!!!) процентов.

Цены на подавляющее большинство товаров по сравнению с допандемийным уровнем выросли на двухзначное число. И американские граждане говорят, что такого кризиса с ценами они не видели за всю свою жизнь

Да, некоторые продукты и товары действительно подешевели. Это прежде всего куриные яйца — сакральная вещь для всех авторитарных стран в мире. Упала и цена на бензин. Сейчас она достигла 3 долларов за галлон (3,78 литра). То есть один литр стоит 79 центов, в переводе на российскую валюту - 61 рубль (это дешевле в Америке, чем в России применительно к бензину марки А-95). Трамп обещает, что в недалеком будущем эта цена упадет до 2 долларов за галлон, хотя ему не слишком верят.

Однако, несмотря на эти достижения, картина, которую рисует американский президент, скорее, относится к альтернативной реальности. Цены на подавляющее большинство товаров по сравнению с допандемийным уровнем выросли на двухзначное число. И американские граждане говорят, что такого кризиса с ценами они не видели за всю свою жизнь.

Вот лишь некоторые примеры. Средняя стоимость жизни для семьи из 4-х человек в Америке повысилась до 4 230 долларов в месяц, для одного человека — до 1 173,3 доллара. Это для сравнения на 0,5 процента больше, чем в Германии. Однако, если, к примеру, взять аренду квартиры, то здесь разница огромная. Средняя стоимость аренды квартиры с одной спальней в США — 1 743 доллара, с тремя спальнями - 2 868 долларов. Это на 69 процентов выше, чем в Германии.

Если, к примеру, взять аренду квартиры, то здесь разница огромная. Средняя стоимость аренды квартиры с одной спальней в США — 1 743 доллара, с тремя спальнями - 2 868 долларов

Обед на двоих в ресторане средней руки обойдется в среднем в 75 долларов без спиртного. Стоимость нового автомобиля "Фольксваген Гольф" с двигателем 1,5 - 35 699 долларов, "Тойота Королла" – 25 873 доллара.

«Любой, кто отрицает существование проблемы доступности, не слышит американского народа, - говорит бывший спикер Палаты представителей республиканец Ньют Гингрич. – В конце концов это народ решает, что реально, а что нет».

Белый дом, похоже, осознает угрозу. Трамп, стремясь сбить цены в супермаркетах, несколько понизил пошлины на бразильские товары — кофе, мясо и фрукты. Он ослабил чрезвычайно жесткие правила использования топлива, объявил о договоренности с фармацевтическими компаниями по снижению цен на лекарства для похудения, решил увеличить срок кредита на приобретение недвижимости с 30 до 50 лет.

Любой, кто отрицает существование проблемы доступности, не слышит американского народа, - говорит бывший спикер Палаты представителей республиканец Ньют Гингрич

Однако эти меры не произвели должного впечатления на публику. По данным последнего опроса Washington Post-ABC News-Ipsos, 62 процента американцев недовольны экономическим перформансом Трампа (одобряют 37 процентов). Эти цифры развенчивают имидж президента как успешного бизнесмена и финансового титана. «Трамп предлагает альтернативную реальность, но проблема доступности становится для него криптонитом», - говорит Джаред Берншайн, возглавлявший Экономический совет при президенте Джо Байдене. Переведем: криптонит - это вымышленный радиоактивный минерал с планеты Криптон, единственная известная слабость Супермена, которая лишает его сил.

После прихода к власти Байден объявил, что проблема инфляции является временным явлением. Потом он сказал, что во всем виноват Путин, который развязал войну с Украиной. В конце концов Байден заявил о своем курсе под названием «Байденомика», который предполагал, что экономика может развиваться даже в условиях высоких цен.

Но Трамп, который продолжает винить своего предшественника абсолютно во всех бедах страны, похоже, пользуется тем же учебником, что и Байден. Он отрицает негативное влияние инфляции и говорит, что «никто не может ожидать, что экономические проблемы страны удастся разрешить быстро».

После прихода к власти Байден объявил, что проблема инфляции является временным явлением. Потом он сказал, что во всем виноват Путин

Быстро - не быстро, но время не ждет. К тому же Трамп лишь ухудшил экономическое положение страны тем, что ввел тарифы для многих стран мира и отказался продлить принятые во время ковида субсидии в сфере здравоохранения, что резко увеличило стоимость медицинской страховки для миллионов американцев.

«Кризис с доступными ценами» делает положение республиканцев за год до промежуточных выборов весьма шатким. Недавно демократы одержали несколько серьезных побед на выборах губернаторов в Вирджинии и Нью-Джерси. На прошлой неделе в борьбе за кресло конгрессмена в штате Теннесси победил республиканец Мэтт Вен Эппс, однако политологи сочли это победой демократов, потому что он получил лишь на 9 процентов больше, чем у соперника, в то время как на прошлогодних выборах Трамп взял этот штат, набрав на 22 процента больше, чем Камала Харрис.

Если эта тенденция продолжится, а рост недовольства населения пойдет вверх, это может привести к значительному изменению баланса сил в Палате представителей в пользу демократов. А некоторые политологи даже предсказывают, что республиканцы могут потерять большинство в Сенате, хотя сейчас это кажется невероятным.

«Если вы входите в MAGA (трамповский Make America Great Again), вы, конечно, полностью доверяете президенту, - говорит республиканский стратег Брент Бьюкенен. – Но республиканцы должны понять, что MAGA сама по себе или традиционные члены партии сами по себе не в состоянии будут покорить душу простого американца к выборам».

Герой культового фильма «Брат» Данила Бодров: «Вот скажи мне, американец, в чем сила? Я вот думаю, что сила в правде, у кого правда, тот и сильней».

Читайте по теме

За неимением гербовой пишут и на простой наша корреспонденция
7 декабря 2025, 12:15 3333
Отныне Трамп определяет: кому быть президентом наша корреспонденция; все еще актуально
2 декабря 2025, 15:25 5882
Лягушки и петухи в защиту демократии наша корреспонденция; все еще актуально
20 октября 2025, 19:47 4110
Орбан договорился с Эрдоганом по российскому газу
Орбан договорился с Эрдоганом по российскому газу обновлено 01:59
01:59 4600
Трамп: «Знаете, что я дал Украине? Ничего»
Трамп: «Знаете, что я дал Украине? Ничего»
01:06 934
США отходят от НАТО и выбирают Россию?
США отходят от НАТО и выбирают Россию?
00:43 913
Азербайджан и Армения не могут выбрать место
Азербайджан и Армения не могут выбрать место
00:32 1188
Алиев: «Для нас войны остались в прошлом»
Алиев: «Для нас войны остались в прошлом»
00:16 1107
Азербайджан обеспечит большую часть Армении
Азербайджан обеспечит большую часть Армении новый поворот
8 декабря 2025, 20:00 6588
Экс-вице-премьер Азербайджана о проблемах в экономике и сельском хозяйстве
Экс-вице-премьер Азербайджана о проблемах в экономике и сельском хозяйстве Вахид Ахмедов комментирует для haqqin.az; все еще актуально
8 декабря 2025, 19:36 3416
Словакия хочет продавать оружие Азербайджану, но не только…
Словакия хочет продавать оружие Азербайджану, но не только… обновлено 23:53; фото
8 декабря 2025, 23:53 6852
Европейцы угрожают, американцы могут уйти
Европейцы угрожают, американцы могут уйти
8 декабря 2025, 23:32 1362
Зеленский рассказал, почему Китай не хочет завершения войны
Зеленский рассказал, почему Китай не хочет завершения войны
8 декабря 2025, 23:14 2295
Топливо Азербайджана пойдет в Армению
Топливо Азербайджана пойдет в Армению новость дополнена
8 декабря 2025, 15:57 8359

ЭТО ВАЖНО

Орбан договорился с Эрдоганом по российскому газу
Орбан договорился с Эрдоганом по российскому газу обновлено 01:59
01:59 4600
Трамп: «Знаете, что я дал Украине? Ничего»
Трамп: «Знаете, что я дал Украине? Ничего»
01:06 934
США отходят от НАТО и выбирают Россию?
США отходят от НАТО и выбирают Россию?
00:43 913
Азербайджан и Армения не могут выбрать место
Азербайджан и Армения не могут выбрать место
00:32 1188
Алиев: «Для нас войны остались в прошлом»
Алиев: «Для нас войны остались в прошлом»
00:16 1107
Азербайджан обеспечит большую часть Армении
Азербайджан обеспечит большую часть Армении новый поворот
8 декабря 2025, 20:00 6588
Экс-вице-премьер Азербайджана о проблемах в экономике и сельском хозяйстве
Экс-вице-премьер Азербайджана о проблемах в экономике и сельском хозяйстве Вахид Ахмедов комментирует для haqqin.az; все еще актуально
8 декабря 2025, 19:36 3416
Словакия хочет продавать оружие Азербайджану, но не только…
Словакия хочет продавать оружие Азербайджану, но не только… обновлено 23:53; фото
8 декабря 2025, 23:53 6852
Европейцы угрожают, американцы могут уйти
Европейцы угрожают, американцы могут уйти
8 декабря 2025, 23:32 1362
Зеленский рассказал, почему Китай не хочет завершения войны
Зеленский рассказал, почему Китай не хочет завершения войны
8 декабря 2025, 23:14 2295
Топливо Азербайджана пойдет в Армению
Топливо Азербайджана пойдет в Армению новость дополнена
8 декабря 2025, 15:57 8359
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться