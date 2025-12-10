Беда с турецкой экономикой

По мере приближения конца года Турция входит в критическую фазу бюджетно-социального цикла, сопровождаемую острыми дискуссиями о параметрах минимальной заработной платы, пенсионных выплат и компенсаций работникам государственного сектора. Во второй неделе декабря Комиссия по определению минимальной заработной платы, созданная в 1974 году, впервые соберется в видоизмененном составе - шаг, свидетельствующий о попытке властей реформировать этот институциональный механизм регулирования рынка труда.

Как стало известно haqqin.az из источников в Анкаре, после масштабного протеста и объявленного бойкота со стороны крупнейших профсоюзных объединений TÜRK-İŞ и HAK-İŞ Министерство труда и социальной защиты инициировало важную корректировку формата комиссии. Экономисты подчеркивают, что в условиях высокой инфляции и структурных дисбалансов рынок труда Турции уже несколько лет находится под давлением, а наемные работники фактически теряют реальный доход. Наиболее высоки ожидания роста доходов у получателей минимальной заработной платы и у пенсионеров - обе эти категории традиционно составляют значительную долю электоральной базы правящей Партии справедливости и развития (АКР). Именно эти социальные группы, так и не добившиеся повышения уровня благосостояния, стали одним из факторов поражения АКР на муниципальных выборах 2024 года. Следует подчеркнуть, что на протяжение первых 15 лет правления опорный элемент политического капитала АКР заключался в повышении уровня жизни населения: рост покупательной способности малообеспеченных граждан, доступное ипотечное кредитование, оперативное расширение потребительского рынка. Социальные трансферты также сыграли роль рычага политической поддержки. Но за последние годы эрозия реальной заработной платы и снижение доступности жилья привели к тому, что низкодоходные слои населения стали первыми жертвами издержек текущей макроэкономической коррекции.

После возвращения в 2023 году на пост министра финансов и казначейства Мехмета Шимшека - архитектора «золотого периода» экономической политики Партии справедливости и развития - правительство перешло к жесткой денежно-кредитной стратегии, направленной на обуздание инфляции. По данным источников, на заседаниях кабинета перед выборами в 2024 году ряд министров предупреждали: без значимого повышения заработных плат и пенсий электоральные потери АКР неизбежны. Однако Шимшек настаивал, что экономика не выдержит дополнительного инфляционного давления. Его позицию поддержал президент Эрдоган, заявивший: «Наш главный приоритет - экономика». При обсуждении бюджета на 2025 год Эрдоган обратился к членам правительства со словами: «В этом году не давите на Мехмета, 2026 год станет годом благосостояния». Опираясь на начатую в начале 2025 года программу восстановления макроэкономической стабильности, Мехмет Шимшек, представил более оптимистичную перспективу, заявив, что 2026 год станет временем восстановления экономической уверенности и расширения возможностей для домохозяйств. Турецкие эксперты подтверждают: после шокового периода макроэкономические индикаторы в Турции действительно демонстрируют очевидные признаки стабилизации. Но при этом подчеркивают, что экономическая политика оценивается не только по динамике инфляции, дефицита бюджета или ставок Центробанка, но и по «коллективному восприятию» - то есть, тому, что на самом деле чувствуют в повседневной экономической практике владельцы магазинов, мелкие предприниматели, низкооплачиваемые работники и пенсионеры.