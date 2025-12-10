Евреи чухнули первыми: китайский автомобиль - шпион

Израильская система внутренней безопасности действует так, как действует всегда, едва только чувствует приближение невидимой угрозы – она не ждёт, а опережает.
После того как Армия обороны Израиля начала избавляться от китайских автомобилей, электромобилей и гибридов марок Chery, BYD, Geely и Jaco, эти машины столь же быстро начали исчезать и с парковок ведущих оборонных предприятий страны. Без громких заявлений, но с предельно ясным смыслом.
Речь не о брендах и не об идеологии, а о том, что в мире спецслужб называют «поверхностью атаки» - о цифровой уязвимости, способной превратить обычный автомобиль в окно для утечек секретной информации.
Первыми тревогу подняли в службе общей безопасности ШАБАК, приняв решение полностью прекратить закупки китайских автомобилей. За ними последовала армия, начавшая замену Chery Tiggo 8, предоставленных старшим офицерам, на Mitsubishi Outlander и исключившая китайские модели из крупнейшего тендера на обновление автопарка ЦАХАЛа. Формулировки были сухими, но между строк угадывался почерк военной контрразведки.
Камеры, микрофоны, телематика, встроенные SIM-карты - весь этот привычный набор удобств превращается в набор сенсоров, способных собирать фоновые данные - маршруты передвижений, время посещения объектов, структуру поездок, а порой и фрагменты разговоров. Современный автомобиль давно уже стал мобильным массивом датчиков, а в худшем сценарии - потенциальным ретранслятором информации.
Поначалу армия пыталась ограничиться полумерами: отключала коммуникационные модули, изымала SIM-карты, инструктировала офицеров не вести за рулем секретные переговоры. Но дальнейшая проверка показала, что частично решить проблему невозможно, и китайские автомобили пришлось списать полностью.
И вот теперь к армии и ШАБАКу присоединились Israel Aerospace Industries, Rafael и Elbit – гиганты израильской «оборонки», где работают около десяти тысяч сотрудников, для большинства из которых служебный автомобиль является частью контракта. Из-за больших расстояний и высоких пробегов компании в последние годы массово переходили на электромобили и подключаемые гибриды - сегмент, в котором китайские производители доминируют в Израиле. Но этот период завершён: контракты на китайские автомобили больше не продлеваются, а новые закупки прекращены. На ряде заводов запрет уже действует, и вскоре охватит всю оборонную сферу.
Лизинговые компании готовятся к масштабной замене автопарка, а инженеры и офицеры - к пересадке в Mitsubishi, Hyundai или европейские модели, не вызывающие у контрразведки вопросов. При этом личные автомобили под запрет не подпадают. Но с нюансом в стиле шпионских романов Ле Карре: сотрудники, купившие китайские автомобили за свой счёт, смогут парковать их только на гостевых стоянках и не смогут въезжать на территорию предприятия.
Причина очевидна: современный автомобиль больше не «железо на колёсах», а цифровой сенсорный комплекс, сопоставимый по уровню регистрации данных с продвинутым беспилотником. Он фиксирует всё: движение, аудио-фон, время въезда на объект, даже характер поездок. И если производитель находится за пределами союзных юрисдикций, то такой «умный» автомобиль становится устройством с нулевым уровнем доверия.
Израильское решение нельзя рассматривать как экономический демарш или торговый конфликт. Это чистая безопасность. В XXI веке шпионаж больше не требует «жучков», обмена конвертами или ночных встреч в парке. Достаточно автомобиля, который годами отвозит на работу командира дивизии или инженера ракетного комплекса.
Пока другие государства только начинают обсуждать угрозу, Израиль уже вывел за ворота оборонных предприятий машины с «китайским шёпотом под капотом». И, похоже, сделал это вовремя.