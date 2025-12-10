USD 1.7000
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

Евреи чухнули первыми: китайский автомобиль - шпион

Валерий Кантор, спецкор, Иерусалим
04:22 444

Израильская система внутренней безопасности действует так, как действует всегда, едва только чувствует приближение невидимой угрозы – она не ждёт, а опережает.

После того как Армия обороны Израиля начала избавляться от китайских автомобилей, электромобилей и гибридов марок Chery, BYD, Geely и Jaco, эти машины столь же быстро начали исчезать и с парковок ведущих оборонных предприятий страны. Без громких заявлений, но с предельно ясным смыслом.

Речь не о брендах и не об идеологии, а о том, что в мире спецслужб называют «поверхностью атаки» - о цифровой уязвимости, способной превратить обычный автомобиль в окно для утечек секретной информации.

Современный автомобиль больше не «железо на колёсах», а цифровой сенсорный комплекс, сопоставимый по уровню регистрации данных с продвинутым беспилотником

Первыми тревогу подняли в службе общей безопасности ШАБАК, приняв решение полностью прекратить закупки китайских автомобилей. За ними последовала армия, начавшая замену Chery Tiggo 8, предоставленных старшим офицерам, на Mitsubishi Outlander и исключившая китайские модели из крупнейшего тендера на обновление автопарка ЦАХАЛа. Формулировки были сухими, но между строк угадывался почерк военной контрразведки.

Камеры, микрофоны, телематика, встроенные SIM-карты - весь этот привычный набор удобств превращается в набор сенсоров, способных собирать фоновые данные - маршруты передвижений, время посещения объектов, структуру поездок, а порой и фрагменты разговоров. Современный автомобиль давно уже стал мобильным массивом датчиков, а в худшем сценарии - потенциальным ретранслятором информации.

Поначалу армия пыталась ограничиться полумерами: отключала коммуникационные модули, изымала SIM-карты, инструктировала офицеров не вести за рулем секретные переговоры. Но дальнейшая проверка показала, что частично решить проблему невозможно, и китайские автомобили пришлось списать полностью.

И вот теперь к армии и ШАБАКу присоединились Israel Aerospace Industries, Rafael и Elbit – гиганты израильской «оборонки», где работают около десяти тысяч сотрудников, для большинства из которых служебный автомобиль является частью контракта. Из-за больших расстояний и высоких пробегов компании в последние годы массово переходили на электромобили и подключаемые гибриды - сегмент, в котором китайские производители доминируют в Израиле. Но этот период завершён: контракты на китайские автомобили больше не продлеваются, а новые закупки прекращены. На ряде заводов запрет уже действует, и вскоре охватит всю оборонную сферу.

И вот теперь к армии и ШАБАКу присоединились Israel Aerospace Industries, Rafael и Elbit – гиганты израильской «оборонки», где работают около десяти тысяч сотрудников, для большинства из которых служебный автомобиль является частью контракта.

Лизинговые компании готовятся к масштабной замене автопарка, а инженеры и офицеры - к пересадке в Mitsubishi, Hyundai или европейские модели, не вызывающие у контрразведки вопросов. При этом личные автомобили под запрет не подпадают. Но с нюансом в стиле шпионских романов Ле Карре: сотрудники, купившие китайские автомобили за свой счёт, смогут парковать их только на гостевых стоянках и не смогут въезжать на территорию предприятия.

Причина очевидна: современный автомобиль больше не «железо на колёсах», а цифровой сенсорный комплекс, сопоставимый по уровню регистрации данных с продвинутым беспилотником. Он фиксирует всё: движение, аудио-фон, время въезда на объект, даже характер поездок. И если производитель находится за пределами союзных юрисдикций, то такой «умный» автомобиль становится устройством с нулевым уровнем доверия.

Израильское решение нельзя рассматривать как экономический демарш или торговый конфликт. Это чистая безопасность. В XXI веке шпионаж больше не требует «жучков», обмена конвертами или ночных встреч в парке. Достаточно автомобиля, который годами отвозит на работу командира дивизии или инженера ракетного комплекса.

Пока другие государства только начинают обсуждать угрозу, Израиль уже вывел за ворота оборонных предприятий машины с «китайским шёпотом под капотом». И, похоже, сделал это вовремя.

Эмираты столкнулись с Саудовской Аравией в Йемене
Эмираты столкнулись с Саудовской Аравией в Йемене новая война
04:07 319
Чего Иран боится больше всего
Чего Иран боится больше всего наш комментарий
03:56 386
Беда с турецкой экономикой
Беда с турецкой экономикой наша корреспонденция
03:14 764
Трамп дал Зеленскому «несколько дней»: ждет ответа на «мирный план»
Трамп дал Зеленскому «несколько дней»: ждет ответа на «мирный план» обновлено 00:37
00:37 3892
Хикмет Гаджиев и Армен Григорян вместе празднуют успех
Хикмет Гаджиев и Армен Григорян вместе празднуют успех
9 декабря 2025, 21:20 5064
Зеленский: К выборам готов, а Крым «вернуть нет сил»
Зеленский: К выборам готов, а Крым «вернуть нет сил» обновлено 23:55
9 декабря 2025, 23:55 11053
Легенда карате Мир-Али Сеидов обратился к Ильхаму Алиеву
Легенда карате Мир-Али Сеидов обратился к Ильхаму Алиеву
9 декабря 2025, 19:25 8114
Почему в регионах Азербайджана пустуют отели?
Почему в регионах Азербайджана пустуют отели? рассказал эксперт
9 декабря 2025, 22:15 3779
Историческая победа «Сабаха» в Лиге чемпионов
Историческая победа «Сабаха» в Лиге чемпионов ФОТО
9 декабря 2025, 22:03 2533
Пессимистические прогнозы: нефть упадет до 30 долларов
Пессимистические прогнозы: нефть упадет до 30 долларов наш обзор; все еще актуально
9 декабря 2025, 17:44 4506

