Евреи чухнули первыми: китайский автомобиль - шпион

Израильская система внутренней безопасности действует так, как действует всегда, едва только чувствует приближение невидимой угрозы – она не ждёт, а опережает. После того как Армия обороны Израиля начала избавляться от китайских автомобилей, электромобилей и гибридов марок Chery, BYD, Geely и Jaco, эти машины столь же быстро начали исчезать и с парковок ведущих оборонных предприятий страны. Без громких заявлений, но с предельно ясным смыслом. Речь не о брендах и не об идеологии, а о том, что в мире спецслужб называют «поверхностью атаки» - о цифровой уязвимости, способной превратить обычный автомобиль в окно для утечек секретной информации.

Первыми тревогу подняли в службе общей безопасности ШАБАК, приняв решение полностью прекратить закупки китайских автомобилей. За ними последовала армия, начавшая замену Chery Tiggo 8, предоставленных старшим офицерам, на Mitsubishi Outlander и исключившая китайские модели из крупнейшего тендера на обновление автопарка ЦАХАЛа. Формулировки были сухими, но между строк угадывался почерк военной контрразведки. Камеры, микрофоны, телематика, встроенные SIM-карты - весь этот привычный набор удобств превращается в набор сенсоров, способных собирать фоновые данные - маршруты передвижений, время посещения объектов, структуру поездок, а порой и фрагменты разговоров. Современный автомобиль давно уже стал мобильным массивом датчиков, а в худшем сценарии - потенциальным ретранслятором информации. Поначалу армия пыталась ограничиться полумерами: отключала коммуникационные модули, изымала SIM-карты, инструктировала офицеров не вести за рулем секретные переговоры. Но дальнейшая проверка показала, что частично решить проблему невозможно, и китайские автомобили пришлось списать полностью. И вот теперь к армии и ШАБАКу присоединились Israel Aerospace Industries, Rafael и Elbit – гиганты израильской «оборонки», где работают около десяти тысяч сотрудников, для большинства из которых служебный автомобиль является частью контракта. Из-за больших расстояний и высоких пробегов компании в последние годы массово переходили на электромобили и подключаемые гибриды - сегмент, в котором китайские производители доминируют в Израиле. Но этот период завершён: контракты на китайские автомобили больше не продлеваются, а новые закупки прекращены. На ряде заводов запрет уже действует, и вскоре охватит всю оборонную сферу.