Курдские бойцы не оставляют Эрдогану другого пути: только война!

наша корреспонденция
Руслан Баширли, спецкор, Анкара
20:29 939

Когда новые власти Сирии отмечали 8 декабря первую годовщину своего существования, напряжение между Анкарой и Сирийскими демократическими силами (СДС) - структурами, выросшими из РПК и контролирующими северо-восток страны, достигло нового пика.

Анкара требует от СДС выполнения подписанного 10 марта с официальным Дамаском соглашения в рамках процесса «Турция без террора», предписывающего разоружение РПК и всех ее организационных отростков. Ранее турецкое руководство заявляло, что дает СДС для интеграции в сирийскую армию срок до конца 2025 года - в противном случае военные операции будут продолжены.

За последние два дня Анкара трижды дала понять, что операция может начаться в любой момент

По сообщениям турецких СМИ, турецкие войска, открыто демонстрируя серьезность намерений, вошли в Сирию сразу с трех направлений, а силы Дамаска стянулись к району Дейр-эз-Зора - ключевой линии соприкосновения с СДС. За последние два дня Анкара трижды дала понять, что операция может начаться в любой момент.

Первый сигнал поступил 7 декабря на форуме в Дохе от министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, заявившего, что СДС не собираются выполнять договоренности с Дамаском.

Особый резонанс вызвала ремарка Фидана о возможном существовании «разных договоренностей в местных администрациях». 24 ноября, после встречи турецкой парламентской делегации с Абдуллой Оджаланом, представители партии DEM упоминали формулу, приписываемую лидеру РПК: СДС должны войти в состав сирийской армии без каких-либо командных или региональных привилегий, а функции «полицейских сил» в курдских администрациях на севере Сирии могут остаться за ними. Неясно, имел ли Фидан в виду именно эту конструкцию.

За сутки до выступления Фидана начальник Генштаба армии Турции генерал Сельджук Байрактароглу и его заместитель генерал Левент Эргюн провели в Сирии напряженные переговоры с президентом Ахмедом аш-Шараа. Турецкие генералы инспектировали сирийские подразделения и Центр совместных операций. Этот визит стал вторым сигналом, ясно дающим понять: Анкара готовит почву для возможной военной фазы.

За сутки до выступления Фидана начальник Генштаба армии Турции генерал Сельджук Байрактароглу и его заместитель генерал Левент Эргюн провели в Сирии напряженные переговоры с президентом Ахмедом аш-Шараа

В 2016-2019 годах Турция проводила крупные операции в Сирии против режима Башара Асада. Сегодня у власти в Дамаске находится дружественное Анкаре правительство, однако против усиления турецкого влияния выступает Израиль, наладивший прямые контакты с СДС. Парадокс заключается в том, что и Турция, и Израиль остаются союзниками США, что, по оценкам экспертов, осложняет запуск новой операции.

В то же время Дамаск теоретически может официально обратиться к Анкаре за помощью для обеспечения территориальной целостности — сценарий, который в Анкаре рассматривают как политически приемлемый.

Третий сигнал прозвучал 7 декабря от главного юридического советника президента Турции Мехмета Учума, который предостерег СДС: «Никто не должен питать иллюзий, что целей, недостижимых путем терроризма, можно добиться законными средствами».

Учум также заявил о существовании сил, стремящихся сорвать процесс «Турция без террора», и обратился с прямым предупреждением к партии DEM.

По интерпретации СДС, призыв Оджалана к разоружению от 27 февраля им не адресован. Ахмед попыталась представить ситуацию так, будто проблема существует исключительно между Турцией и Сирией

Параллельно представитель СДС Ильхам Ахмед выступала по видеосвязи на конференции DEM в Стамбуле. Из ее речи стало ясно: СДС считают, что процесс «Турция без террора» к ее структуре никак не относится. По интерпретации СДС, призыв Оджалана к разоружению от 27 февраля им не адресован. Ахмед попыталась представить ситуацию так, будто проблема существует исключительно между Турцией и Сирией, а потому Анкара должна вести отдельные переговоры с СДС, а не действовать через Дамаск.

Несмотря на предупреждения Анкары, лидер СДС Мазлум Абди заявил в интервью израильской газете Jerusalem Post, что СДС намерены сотрудничать с правительством аш-Шараа, располагая тремя дивизиями и двумя батальонами. В статье под заголовком «Курдский лидер СДС открыт для поддержки Израиля в Сирии» Абди подчеркнул: для обеспечения стабильности американские войска должны оставаться в стране.

После чего в Анкаре задались закономерным вопросом: что следует считать истинной позицией - заявления Оджалана и его «духовного сына» Абди или публичную формулу СДС «слова Оджалана нас не связывают»?

В турецких политических кругах все громче звучат оценки: если после переговоров в Осло (2009) и диалога 2012–2015 годов процесс «Турция без террора» потерпит крах, четвертой попытки уже не будет. И тогда Анкара будет говорить с РПК и СДС, прежде всего на сирийском направлении, исключительно языком оружия.

