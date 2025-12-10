Курдские бойцы не оставляют Эрдогану другого пути: только война!

Когда новые власти Сирии отмечали 8 декабря первую годовщину своего существования, напряжение между Анкарой и Сирийскими демократическими силами (СДС) - структурами, выросшими из РПК и контролирующими северо-восток страны, достигло нового пика. Анкара требует от СДС выполнения подписанного 10 марта с официальным Дамаском соглашения в рамках процесса «Турция без террора», предписывающего разоружение РПК и всех ее организационных отростков. Ранее турецкое руководство заявляло, что дает СДС для интеграции в сирийскую армию срок до конца 2025 года - в противном случае военные операции будут продолжены.

По сообщениям турецких СМИ, турецкие войска, открыто демонстрируя серьезность намерений, вошли в Сирию сразу с трех направлений, а силы Дамаска стянулись к району Дейр-эз-Зора - ключевой линии соприкосновения с СДС. За последние два дня Анкара трижды дала понять, что операция может начаться в любой момент. Первый сигнал поступил 7 декабря на форуме в Дохе от министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, заявившего, что СДС не собираются выполнять договоренности с Дамаском. Особый резонанс вызвала ремарка Фидана о возможном существовании «разных договоренностей в местных администрациях». 24 ноября, после встречи турецкой парламентской делегации с Абдуллой Оджаланом, представители партии DEM упоминали формулу, приписываемую лидеру РПК: СДС должны войти в состав сирийской армии без каких-либо командных или региональных привилегий, а функции «полицейских сил» в курдских администрациях на севере Сирии могут остаться за ними. Неясно, имел ли Фидан в виду именно эту конструкцию. За сутки до выступления Фидана начальник Генштаба армии Турции генерал Сельджук Байрактароглу и его заместитель генерал Левент Эргюн провели в Сирии напряженные переговоры с президентом Ахмедом аш-Шараа. Турецкие генералы инспектировали сирийские подразделения и Центр совместных операций. Этот визит стал вторым сигналом, ясно дающим понять: Анкара готовит почву для возможной военной фазы.

В 2016-2019 годах Турция проводила крупные операции в Сирии против режима Башара Асада. Сегодня у власти в Дамаске находится дружественное Анкаре правительство, однако против усиления турецкого влияния выступает Израиль, наладивший прямые контакты с СДС. Парадокс заключается в том, что и Турция, и Израиль остаются союзниками США, что, по оценкам экспертов, осложняет запуск новой операции. В то же время Дамаск теоретически может официально обратиться к Анкаре за помощью для обеспечения территориальной целостности — сценарий, который в Анкаре рассматривают как политически приемлемый. Третий сигнал прозвучал 7 декабря от главного юридического советника президента Турции Мехмета Учума, который предостерег СДС: «Никто не должен питать иллюзий, что целей, недостижимых путем терроризма, можно добиться законными средствами». Учум также заявил о существовании сил, стремящихся сорвать процесс «Турция без террора», и обратился с прямым предупреждением к партии DEM.