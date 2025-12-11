USD 1.7000
EUR 1.9874
RUB 2.1662
Подписаться на уведомления
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни
Новость дня
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни

Путин поставит шпильку дяде Сэму?

наша корреспонденция
Евгений Бай, спецкор, Вашингтон
20:12 2006

На прошлой неделе замглавы российского МИД Сергей Рябков потребовал от администрации Дональда Трампа прекратить нападки на Венесуэлу. Известный своими резкими заявлениями российский дипломат заявил, что в России «с глубокой обеспокоенностью» наблюдают за ситуацией вокруг этой страны, где Белый дом пытается установить свое «неоспоримое могущество».

По словам Рябкова, Россия «будет стоять плечом к плечу» с венесуэльским лидером Николасом Мадуро.

Эта декларация была сделана вскоре после того, как Трамп пригрозил начать наносить удары по целям на территории Венесуэлы.

По словам Рябкова, Россия «будет стоять плечом к плечу» с венесуэльским лидером Николасом Мадуро

Вооружение с «Вагнером» для Мадуро

Еще 28 октября в Каракас прибыл самолет Ил-76ТД российской авиакомпании «Авиакон Цитотранс» с неизвестным грузом. По записям на портале FlightsRadar 24, борт вылетел из России 22 октября и по пути сделал остановки в Армении, Алжире, Марокко, Сенегале и Мавритании.

В январе 2023 года «Авиакон Цитотранс» была внесена в санкционный список США. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США обвинило ее в том, что она осуществляла грузовые перевозки для подсанкционных оборонных предприятий России, а также доставляла военное оборудование и вооружения по всему миру, включая Венесуэлу.

По данным латиноамериканского портала Pucara Defensa (слово Pucara на языке кечуа означает «неприступная крепость»), эта авиакомпания базируется в Екатеринбурге и принадлежит бизнесмену Леониду Савельеву, связанному с ФСБ. В 2019 году его самолеты перевезли в Венесуэлу около 400 бойцов Вагнера, которым было поручено охранять нефтяные месторождения. В июле 2024 года, в канун выборов в Венесуэле, самолеты «Авиакона» также доставили в Каракас неустановленное число российских военных, чтобы укрепить репрессивные органы этой страны, готовящиеся к избирательному фарсу Мадуро.

Россия начала поставку вооружений в Венесуэлу еще 28 октября

Сейчас, как сообщает венесуэльская газета El Nacional, в Венесуэле находится российский военный контингент численностью порядка 200 человек. Им командует генерал–майор Олег Макаревич, который до этого «засветился» в Чечне, а потом в Сирии и, по некоторым данным, воевал в Украине. Российские военные, судя по сообщениям, дислоцируются в Каракасе, Маракайбо и Гуире. Об их присутствии знает местное население, хотя россияне стараются с ним не контактировать.

Военные России, по данным того же издания, оперируют в пограничных районах с Колумбией, где они, возможно, сотрудничают с левыми повстанцами из этой страны, которые свободно действуют на территории Венесуэлы. Те доставляют туда грузы с кокаином, который потом переправляется в США и государства Западной Европы.

Однако будет явным преувеличением говорить, что ограниченный российский контингент может защитить режим Мадуро от возможных ударов США.

На фоне нарастающего давления на режим Мадуро со стороны США можно было ожидать активной помощи ему со стороны "братского" режима Путина

Путин не хочет ссориться с Трампом

В мировом общественном мнении доминирует мнение, что Россия не будет вмешиваться в конфликт в Венесуэле. На фоне нарастающего давления на режим Мадуро со стороны США можно было ожидать активной помощи ему со стороны "братского" режима Путина. Но ничего не происходит. Не видно сообщений о срочных поставках оружия Каракасу.

Для отражения возможной атаки Америки Мадуро требуются средства ПВО, дроны и зенитная артиллерия. Не заметить переброску такой техники американская разведка просто не могла. В сущности, можно сказать: Москва не готова по-настоящему вступиться за своего южноамериканского союзника.   

Причины такого осторожного подхода лежат на поверхности. России, которая ведет войну против Украины, сейчас не до Венесуэлы. К тому же Владимир Путин явно не хочет ссориться с Трампом, когда тот после некоторого периода охлаждения отношений вновь заключил его в объятия.

Однако есть, как говорится, нюансы. Вплоть до недавнего времени Венесуэла была напрочь лишена возможности отслеживать действия военных США в регионе. Однако по Договору о стратегическом партнерстве, заключенному в мае с Москвой, две страны будут обмениваться разведывательной информацией. Каракас будет получать данные с 24 российских спутников ГЛОНАСС. Они вместе с другими ресурсами могут в режиме реального времени предоставлять режиму Мадуро данные о передвижениях американской военно-морской армады у берегов Венесуэлы, засекать ракетные пуски с кораблей США и в свою очередь с большей точностью осуществлять свои собственные ракетные удары.

Однако России, которая ведет войну против Украины, сейчас не до Венесуэлы. К тому же Владимир Путин явно не хочет ссориться с Трампом, когда тот после некоторого периода охлаждения отношений вновь заключил его в объятия

То есть у венесуэльцев сейчас есть время для того, чтобы подготовиться к возможным ракетным ударам США. По данным Pucara, вспомогательную роль в предоставлении развединформации будут играть электронные базы слежения в Cerro Mokoron и в Laguna de Nejapa, что в Никарагуа, которые были открыты в 2017 году. К их услугам также станция электронного наблюдения в местечке Bejucal на Кубе. Она была закрыта в 2002 году на волне резко улучшившихся тогда отношений между Путиным и Джорджем Бушем-младшим, но в 2021 году ее открыли вновь и модернизировали с помощью России. В июне 2025 года Кубу посетил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, и среди других вопросов он обсудил с кубинцами расширение этого центра.

Броманс между Трампом и Путиным ничего не меняет в этой панораме. В конце концов, рассуждают в Москве, если американский лидер предоставляет Украине разведывательные данные США, то почему Москва не может давать аналогичные данные Венесуэле?

Путин не в первый раз выступает в защиту Мадуро. В июле 2024 года, когда венесуэльские власти вовсю готовились к фальсификациям на выборах, Россия направила сначала к берегам Кубы, а потом и в Венесуэлу группу военных кораблей, в которую входил крейсер «Адмирал Горшков», оснащенный гиперзвуковыми ракетами, и ядерную подводную лодку «Казань». Тогда же появились слухи о том, что Россия может предоставить Венесуэле свои ракетные комплексы «Орешник».

К услугам венесуэльцев предоставлена российская станция электронного наблюдения в местечке Bejucal на Кубе

Они быстро развеялись, поскольку таких комплексов у самой России единицы. А, во-вторых, это было бы явной грубой провокацией против США. То, что в нынешних условиях Путин позволить себе не может.

Почти одновременно с прибытием в Венесуэлу российских военно-транспортных самолетов и ратификацией в Думе российско-венесуэльского договора Мадуро сообщил, что на его вооружении находятся пять тысяч российских переносных зенитных ракетных комплексов «Игла» (SA-24 Grinch по натовской классификации).

Эти системы явно устаревшие, но американские военные эксперты призывают их не недооценивать. В конце концов свою роль может сыграть их количество, а не качество. Разработанные для борьбы против низколетящих самолетов, вертолетов и дронов, они могут привести к значительному ущербу для американских войск, если те начнут свою анонсированную «министром войны» Питом Хегсетом операцию «Южное копье».

И российская "Игла" в помощь Мадуро. Что еще надо?

Однако, возможно, все заключения о возможности Мадуро защитить свой режим вообще лишены оснований. Трампа менее чем за год до промежуточных выборов в Конгресс может ждать сокрушительное политическое поражение при любом исходе в конфликте с Мадуро. Если он уберется от берегов Венесуэлы и подтвердит свою репутацию TACO (всегда отступающего), то президент США может потерять значительное число избирателей во Флориде, где сильны позиции венесуэльской диаспоры. А если с Карибов пойдут гробы с телами убитых американских военнослужащих, то это для Белого дома вообще станет катастрофой.

Так что Россия вполне может подпереть своим плечом грузную фигуру Мадуро (ставя при этом шпильки дяде Сэму) - ей это ничем мне грозит. Так же, как и венесуэльскому диктатору.

Читайте по теме

Мадуро не по зубам Трампу главная тема
27 ноября 2025, 00:59 7927
Свержение Мадуро. Когда Вашингтон нажмет на курок? наш комментарий; все еще актуально
13 ноября 2025, 02:46 3650
Путин выставляет против Трампа самого Мадуро главная тема; все еще актуально
28 октября 2025, 01:24 7698
Турецкий «монстр на колёсах» прибыл в Сирию
Турецкий «монстр на колёсах» прибыл в Сирию заметки на полях
22:55 92
Путин дал поручение: продолжить боевые действия в Украине
Путин дал поручение: продолжить боевые действия в Украине
22:20 848
Близкий союзник Трампа внесла в Конгресс законопроект по Азербайджану. Что будет?
Близкий союзник Трампа внесла в Конгресс законопроект по Азербайджану. Что будет? главное на этот час
20:34 3428
«СЭЗ» на Донбассе, референдум, судьба Запорожской АЭС...
«СЭЗ» на Донбассе, референдум, судьба Запорожской АЭС... из «мирного плана» по Украине; обновлено 21:40
21:40 2522
Армении придется выбирать
Армении придется выбирать заявили в Москве
20:50 2100
Путин поставит шпильку дяде Сэму?
Путин поставит шпильку дяде Сэму? наша корреспонденция
20:12 2007
До встречи в Париже
До встречи в Париже
20:21 1348
Отныне каждый сам за себя
Отныне каждый сам за себя главная тема
18:23 3621
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни все еще актуально
15:07 10867
Пашинян снова благодарит Ильхама Алиева
Пашинян снова благодарит Ильхама Алиева
19:37 2718
Генсек НАТО: Мы «следующая цель» России
Генсек НАТО: Мы «следующая цель» России
18:46 1978

ЭТО ВАЖНО

Турецкий «монстр на колёсах» прибыл в Сирию
Турецкий «монстр на колёсах» прибыл в Сирию заметки на полях
22:55 92
Путин дал поручение: продолжить боевые действия в Украине
Путин дал поручение: продолжить боевые действия в Украине
22:20 848
Близкий союзник Трампа внесла в Конгресс законопроект по Азербайджану. Что будет?
Близкий союзник Трампа внесла в Конгресс законопроект по Азербайджану. Что будет? главное на этот час
20:34 3428
«СЭЗ» на Донбассе, референдум, судьба Запорожской АЭС...
«СЭЗ» на Донбассе, референдум, судьба Запорожской АЭС... из «мирного плана» по Украине; обновлено 21:40
21:40 2522
Армении придется выбирать
Армении придется выбирать заявили в Москве
20:50 2100
Путин поставит шпильку дяде Сэму?
Путин поставит шпильку дяде Сэму? наша корреспонденция
20:12 2007
До встречи в Париже
До встречи в Париже
20:21 1348
Отныне каждый сам за себя
Отныне каждый сам за себя главная тема
18:23 3621
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни все еще актуально
15:07 10867
Пашинян снова благодарит Ильхама Алиева
Пашинян снова благодарит Ильхама Алиева
19:37 2718
Генсек НАТО: Мы «следующая цель» России
Генсек НАТО: Мы «следующая цель» России
18:46 1978
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться