Путин поставит шпильку дяде Сэму?

На прошлой неделе замглавы российского МИД Сергей Рябков потребовал от администрации Дональда Трампа прекратить нападки на Венесуэлу. Известный своими резкими заявлениями российский дипломат заявил, что в России «с глубокой обеспокоенностью» наблюдают за ситуацией вокруг этой страны, где Белый дом пытается установить свое «неоспоримое могущество». По словам Рябкова, Россия «будет стоять плечом к плечу» с венесуэльским лидером Николасом Мадуро. Эта декларация была сделана вскоре после того, как Трамп пригрозил начать наносить удары по целям на территории Венесуэлы.

Вооружение с «Вагнером» для Мадуро Еще 28 октября в Каракас прибыл самолет Ил-76ТД российской авиакомпании «Авиакон Цитотранс» с неизвестным грузом. По записям на портале FlightsRadar 24, борт вылетел из России 22 октября и по пути сделал остановки в Армении, Алжире, Марокко, Сенегале и Мавритании. В январе 2023 года «Авиакон Цитотранс» была внесена в санкционный список США. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США обвинило ее в том, что она осуществляла грузовые перевозки для подсанкционных оборонных предприятий России, а также доставляла военное оборудование и вооружения по всему миру, включая Венесуэлу. По данным латиноамериканского портала Pucara Defensa (слово Pucara на языке кечуа означает «неприступная крепость»), эта авиакомпания базируется в Екатеринбурге и принадлежит бизнесмену Леониду Савельеву, связанному с ФСБ. В 2019 году его самолеты перевезли в Венесуэлу около 400 бойцов Вагнера, которым было поручено охранять нефтяные месторождения. В июле 2024 года, в канун выборов в Венесуэле, самолеты «Авиакона» также доставили в Каракас неустановленное число российских военных, чтобы укрепить репрессивные органы этой страны, готовящиеся к избирательному фарсу Мадуро.

Сейчас, как сообщает венесуэльская газета El Nacional, в Венесуэле находится российский военный контингент численностью порядка 200 человек. Им командует генерал–майор Олег Макаревич, который до этого «засветился» в Чечне, а потом в Сирии и, по некоторым данным, воевал в Украине. Российские военные, судя по сообщениям, дислоцируются в Каракасе, Маракайбо и Гуире. Об их присутствии знает местное население, хотя россияне стараются с ним не контактировать. Военные России, по данным того же издания, оперируют в пограничных районах с Колумбией, где они, возможно, сотрудничают с левыми повстанцами из этой страны, которые свободно действуют на территории Венесуэлы. Те доставляют туда грузы с кокаином, который потом переправляется в США и государства Западной Европы. Однако будет явным преувеличением говорить, что ограниченный российский контингент может защитить режим Мадуро от возможных ударов США.

Путин не хочет ссориться с Трампом В мировом общественном мнении доминирует мнение, что Россия не будет вмешиваться в конфликт в Венесуэле. На фоне нарастающего давления на режим Мадуро со стороны США можно было ожидать активной помощи ему со стороны "братского" режима Путина. Но ничего не происходит. Не видно сообщений о срочных поставках оружия Каракасу. Для отражения возможной атаки Америки Мадуро требуются средства ПВО, дроны и зенитная артиллерия. Не заметить переброску такой техники американская разведка просто не могла. В сущности, можно сказать: Москва не готова по-настоящему вступиться за своего южноамериканского союзника. Причины такого осторожного подхода лежат на поверхности. России, которая ведет войну против Украины, сейчас не до Венесуэлы. К тому же Владимир Путин явно не хочет ссориться с Трампом, когда тот после некоторого периода охлаждения отношений вновь заключил его в объятия. Однако есть, как говорится, нюансы. Вплоть до недавнего времени Венесуэла была напрочь лишена возможности отслеживать действия военных США в регионе. Однако по Договору о стратегическом партнерстве, заключенному в мае с Москвой, две страны будут обмениваться разведывательной информацией. Каракас будет получать данные с 24 российских спутников ГЛОНАСС. Они вместе с другими ресурсами могут в режиме реального времени предоставлять режиму Мадуро данные о передвижениях американской военно-морской армады у берегов Венесуэлы, засекать ракетные пуски с кораблей США и в свою очередь с большей точностью осуществлять свои собственные ракетные удары.

То есть у венесуэльцев сейчас есть время для того, чтобы подготовиться к возможным ракетным ударам США. По данным Pucara, вспомогательную роль в предоставлении развединформации будут играть электронные базы слежения в Cerro Mokoron и в Laguna de Nejapa, что в Никарагуа, которые были открыты в 2017 году. К их услугам также станция электронного наблюдения в местечке Bejucal на Кубе. Она была закрыта в 2002 году на волне резко улучшившихся тогда отношений между Путиным и Джорджем Бушем-младшим, но в 2021 году ее открыли вновь и модернизировали с помощью России. В июне 2025 года Кубу посетил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, и среди других вопросов он обсудил с кубинцами расширение этого центра. Броманс между Трампом и Путиным ничего не меняет в этой панораме. В конце концов, рассуждают в Москве, если американский лидер предоставляет Украине разведывательные данные США, то почему Москва не может давать аналогичные данные Венесуэле? Путин не в первый раз выступает в защиту Мадуро. В июле 2024 года, когда венесуэльские власти вовсю готовились к фальсификациям на выборах, Россия направила сначала к берегам Кубы, а потом и в Венесуэлу группу военных кораблей, в которую входил крейсер «Адмирал Горшков», оснащенный гиперзвуковыми ракетами, и ядерную подводную лодку «Казань». Тогда же появились слухи о том, что Россия может предоставить Венесуэле свои ракетные комплексы «Орешник».

Они быстро развеялись, поскольку таких комплексов у самой России единицы. А, во-вторых, это было бы явной грубой провокацией против США. То, что в нынешних условиях Путин позволить себе не может. Почти одновременно с прибытием в Венесуэлу российских военно-транспортных самолетов и ратификацией в Думе российско-венесуэльского договора Мадуро сообщил, что на его вооружении находятся пять тысяч российских переносных зенитных ракетных комплексов «Игла» (SA-24 Grinch по натовской классификации). Эти системы явно устаревшие, но американские военные эксперты призывают их не недооценивать. В конце концов свою роль может сыграть их количество, а не качество. Разработанные для борьбы против низколетящих самолетов, вертолетов и дронов, они могут привести к значительному ущербу для американских войск, если те начнут свою анонсированную «министром войны» Питом Хегсетом операцию «Южное копье».