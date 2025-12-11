Иран – уже нежеланный гость

Министр иностранных дел Ливана Юсеф Раджи публично отклонил приглашение главы МИД Ирана Аббаса Аракчи посетить Тегеран.
Формально Раджи принес извинения иранскому коллеге, сославшись на отсутствие «подходящей атмосферы». Однако в Бейруте не сомневаются, что речь идет о демонстративном жесте, обусловленном глубоким раздражением Ливана политикой исламской республики. Раджи сразу предложил Аракчи альтернативу - встречу в нейтральной стране, которая могла бы обеспечить равные условия и снять подозрения в попытках Ирана оказать давление на Бейрут.
Следует отметить, что в последние месяцы Ливан, особенно на фоне открытой поддержки Ираном «Хезболлы» и постоянных обвинений Тегерана во вмешательстве в ливанские дела, все решительнее пытается заявить о праве на собственную волю. Что свидетельствует о трансформации ливанского политического дискурса, в котором на первый план вновь выходит вопрос суверенитета.
Глава МИД Ливана напомнил, что сильная Ливанская Республика может существовать лишь тогда, когда только ее национальная армия обладает правом на оружие, а решения о войне и мире принимает государство, а не «параллельные структуры».
Важно подчеркнуть, что приглашение Аббаса Аракчи последовало на фоне эскалации напряженности между странами. На прошлой неделе Иран направил в Бейрут дипломатическую ноту с предложением обсудить перспективы двусторонних отношений и ситуацию в регионе. Но в Ливане это совпало со скандалом, вызванным заявлением о том, что «30 процентов личного состава армии Ливана являются членами «Хезболлы», опубликованном на официальном сайте верховного лидера ИРИ Али Хаменеи. В этой фразе Бейрут усмотрел попытку Тегерана поставить под сомнение независимость ливанской армии и легитимировать роль «Хезболлы» в структурах власти в тот самый момент, когда Ливан пытается укрепить позиции армии, расширить контроль государства над всей территорией, добиться разоружения «Хезболлы» и ограничить любое внешнее влияние и, прежде всего, иранское.
В отсутствие функционирующих государственных институтов и на фоне тяжелейшего экономического кризиса вопрос о том, кто обладает монополией на насилие, стал для Бейрута центральным элементом национальной безопасности.
На этом фоне дипломатическая перепалка между главами МИД двух стран развивалась стремительно. В социальной сети X Раджи резко отреагировал на слова Аракчи, написав:
«Я действительно был склонен поверить вашему утверждению о том, что Иран не вмешивается во внутренние дела Ливана, пока советник Вашего верховного лидера не объяснил нам, что действительно важно для Ливана, и не предупредил о последствиях разоружения «Хезболлы».
Слова Раджи стали самым жестким за последние годы публичным выпадом ливанского министра в адрес Ирана.
В свою очередь, Аббас Аракчи попытался снизить градус напряжения, подтвердив готовность посетить Бейрут, если получит официальное приглашение, и повторив, что Тегеран «не вмешивается» во внутренние дела Ливана.
Нерешенным остается главный вопрос: способен ли Ливан выстроить такую модель отношений с Ираном, при которой влияние «Хезболлы» будет постепенно ослабевать, а государство восстановит контроль над вооруженными формированиями? В Бейруте все громче звучат голоса тех, кто считает, что без переосмысления роли Ирана в Ливане и без реального разоружения «Хезболлы» любые разговоры о независимости «Страны кедров» так и останутся риторикой.