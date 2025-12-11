USD 1.7000
EUR 1.9874
RUB 2.1662
Подписаться на уведомления
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни
Новость дня
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни

Иран – уже нежеланный гость

наша корреспонденция
Джемаль Бустани, автор haqqin.az, Бейрут
11 декабря 2025, 23:10 1564

Министр иностранных дел Ливана Юсеф Раджи публично отклонил приглашение главы МИД Ирана Аббаса Аракчи посетить Тегеран.

Формально Раджи принес извинения иранскому коллеге, сославшись на отсутствие «подходящей атмосферы». Однако в Бейруте не сомневаются, что речь идет о демонстративном жесте, обусловленном глубоким раздражением Ливана политикой исламской республики. Раджи сразу предложил Аракчи альтернативу - встречу в нейтральной стране, которая могла бы обеспечить равные условия и снять подозрения в попытках Ирана оказать давление на Бейрут.

Аббас Аракчи попытался снизить градус напряжения, подтвердив готовность посетить Бейрут, если получит официальное приглашение, и повторив, что Тегеран «не вмешивается» во внутренние дела Ливана

Следует отметить, что в последние месяцы Ливан, особенно на фоне открытой поддержки Ираном «Хезболлы» и постоянных обвинений Тегерана во вмешательстве в ливанские дела, все решительнее пытается заявить о праве на собственную волю. Что свидетельствует о трансформации ливанского политического дискурса, в котором на первый план вновь выходит вопрос суверенитета.

Глава МИД Ливана напомнил, что сильная Ливанская Республика может существовать лишь тогда, когда только ее национальная армия обладает правом на оружие, а решения о войне и мире принимает государство, а не «параллельные структуры».

Важно подчеркнуть, что приглашение Аббаса Аракчи последовало на фоне эскалации напряженности между странами. На прошлой неделе Иран направил в Бейрут дипломатическую ноту с предложением обсудить перспективы двусторонних отношений и ситуацию в регионе. Но в Ливане это совпало со скандалом, вызванным заявлением о том, что «30 процентов личного состава армии Ливана являются членами «Хезболлы», опубликованном на официальном сайте верховного лидера ИРИ Али Хаменеи. В этой фразе Бейрут усмотрел попытку Тегерана поставить под сомнение независимость ливанской армии и легитимировать роль «Хезболлы» в структурах власти в тот самый момент, когда Ливан пытается укрепить позиции армии, расширить контроль государства над всей территорией, добиться разоружения «Хезболлы» и ограничить любое внешнее влияние и, прежде всего, иранское.

В отсутствие функционирующих государственных институтов и на фоне тяжелейшего экономического кризиса вопрос о том, кто обладает монополией на насилие, стал для Бейрута центральным элементом национальной безопасности.

Формально Раджи принес извинения иранскому коллеге, сославшись на отсутствие «подходящей атмосферы». Однако в Бейруте не сомневаются, что речь идет о демонстративном жесте, обусловленном глубоким раздражением Ливана политикой исламской республики

На этом фоне дипломатическая перепалка между главами МИД двух стран развивалась стремительно. В социальной сети X Раджи резко отреагировал на слова Аракчи, написав:

«Я действительно был склонен поверить вашему утверждению о том, что Иран не вмешивается во внутренние дела Ливана, пока советник Вашего верховного лидера не объяснил нам, что действительно важно для Ливана, и не предупредил о последствиях разоружения «Хезболлы».

Слова Раджи стали самым жестким за последние годы публичным выпадом ливанского министра в адрес Ирана.

В свою очередь, Аббас Аракчи попытался снизить градус напряжения, подтвердив готовность посетить Бейрут, если получит официальное приглашение, и повторив, что Тегеран «не вмешивается» во внутренние дела Ливана.

Нерешенным остается главный вопрос: способен ли Ливан выстроить такую модель отношений с Ираном, при которой влияние «Хезболлы» будет постепенно ослабевать, а государство восстановит контроль над вооруженными формированиями? В Бейруте все громче звучат голоса тех, кто считает, что без переосмысления роли Ирана в Ливане и без реального разоружения «Хезболлы» любые разговоры о независимости «Страны кедров» так и останутся риторикой.

Читайте по теме

Новая жизнь без «Хезболлы» наша корреспонденция
30 ноября 2025, 03:40 4342
Израиль бьет по болевым точкам Ирана наш комментарий
27 ноября 2025, 20:05 8381
Израиль готовится к двум войнам: с Ираном и Ливаном разбираем с Михаилом Гуревичем; все еще актуально
22 ноября 2025, 20:22 10586
Трагедия, предательство и холодная логика разведки
Трагедия, предательство и холодная логика разведки войны спецслужб
00:52 544
День памяти Гейдара Алиева: Алиевы поделились публикациями
День памяти Гейдара Алиева: Алиевы поделились публикациями
00:45 342
Субхан Мамедов против Эдмонда Худояна в финале чемпионата мира
Субхан Мамедов против Эдмонда Худояна в финале чемпионата мира У Азербайджана три медали; фото, видео
00:49 474
Америка к России передом, к Европе задом
Америка к России передом, к Европе задом горячая тема
11 декабря 2025, 22:12 1665
Трамп «чрезвычайно разочарован» и Путиным, и Зеленским
Трамп «чрезвычайно разочарован» и Путиным, и Зеленским
11 декабря 2025, 23:14 1614
Иран – уже нежеланный гость
Иран – уже нежеланный гость наша корреспонденция
11 декабря 2025, 23:10 1565
Турецкий «монстр на колесах» прибыл в Сирию
Турецкий «монстр на колесах» прибыл в Сирию заметки на полях
11 декабря 2025, 22:55 2311
Путин дал поручение: продолжить боевые действия в Украине
Путин дал поручение: продолжить боевые действия в Украине
11 декабря 2025, 22:20 2305
Близкий союзник Трампа внесла в Конгресс законопроект по Азербайджану. Что будет?
Близкий союзник Трампа внесла в Конгресс законопроект по Азербайджану. Что будет? главное на этот час
11 декабря 2025, 20:34 5360
«СЭЗ» на Донбассе, референдум, судьба Запорожской АЭС...
«СЭЗ» на Донбассе, референдум, судьба Запорожской АЭС... из «мирного плана» по Украине; обновлено 21:40
11 декабря 2025, 21:40 3367
Армении придется выбирать
Армении придется выбирать заявили в Москве
11 декабря 2025, 20:50 3121

ЭТО ВАЖНО

Трагедия, предательство и холодная логика разведки
Трагедия, предательство и холодная логика разведки войны спецслужб
00:52 544
День памяти Гейдара Алиева: Алиевы поделились публикациями
День памяти Гейдара Алиева: Алиевы поделились публикациями
00:45 342
Субхан Мамедов против Эдмонда Худояна в финале чемпионата мира
Субхан Мамедов против Эдмонда Худояна в финале чемпионата мира У Азербайджана три медали; фото, видео
00:49 474
Америка к России передом, к Европе задом
Америка к России передом, к Европе задом горячая тема
11 декабря 2025, 22:12 1665
Трамп «чрезвычайно разочарован» и Путиным, и Зеленским
Трамп «чрезвычайно разочарован» и Путиным, и Зеленским
11 декабря 2025, 23:14 1614
Иран – уже нежеланный гость
Иран – уже нежеланный гость наша корреспонденция
11 декабря 2025, 23:10 1565
Турецкий «монстр на колесах» прибыл в Сирию
Турецкий «монстр на колесах» прибыл в Сирию заметки на полях
11 декабря 2025, 22:55 2311
Путин дал поручение: продолжить боевые действия в Украине
Путин дал поручение: продолжить боевые действия в Украине
11 декабря 2025, 22:20 2305
Близкий союзник Трампа внесла в Конгресс законопроект по Азербайджану. Что будет?
Близкий союзник Трампа внесла в Конгресс законопроект по Азербайджану. Что будет? главное на этот час
11 декабря 2025, 20:34 5360
«СЭЗ» на Донбассе, референдум, судьба Запорожской АЭС...
«СЭЗ» на Донбассе, референдум, судьба Запорожской АЭС... из «мирного плана» по Украине; обновлено 21:40
11 декабря 2025, 21:40 3367
Армении придется выбирать
Армении придется выбирать заявили в Москве
11 декабря 2025, 20:50 3121
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться