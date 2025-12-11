Иран – уже нежеланный гость

Формально Раджи принес извинения иранскому коллеге, сославшись на отсутствие «подходящей атмосферы». Однако в Бейруте не сомневаются, что речь идет о демонстративном жесте, обусловленном глубоким раздражением Ливана политикой исламской республики. Раджи сразу предложил Аракчи альтернативу - встречу в нейтральной стране, которая могла бы обеспечить равные условия и снять подозрения в попытках Ирана оказать давление на Бейрут.

Следует отметить, что в последние месяцы Ливан, особенно на фоне открытой поддержки Ираном «Хезболлы» и постоянных обвинений Тегерана во вмешательстве в ливанские дела, все решительнее пытается заявить о праве на собственную волю. Что свидетельствует о трансформации ливанского политического дискурса, в котором на первый план вновь выходит вопрос суверенитета.

Глава МИД Ливана напомнил, что сильная Ливанская Республика может существовать лишь тогда, когда только ее национальная армия обладает правом на оружие, а решения о войне и мире принимает государство, а не «параллельные структуры».

Важно подчеркнуть, что приглашение Аббаса Аракчи последовало на фоне эскалации напряженности между странами. На прошлой неделе Иран направил в Бейрут дипломатическую ноту с предложением обсудить перспективы двусторонних отношений и ситуацию в регионе. Но в Ливане это совпало со скандалом, вызванным заявлением о том, что «30 процентов личного состава армии Ливана являются членами «Хезболлы», опубликованном на официальном сайте верховного лидера ИРИ Али Хаменеи. В этой фразе Бейрут усмотрел попытку Тегерана поставить под сомнение независимость ливанской армии и легитимировать роль «Хезболлы» в структурах власти в тот самый момент, когда Ливан пытается укрепить позиции армии, расширить контроль государства над всей территорией, добиться разоружения «Хезболлы» и ограничить любое внешнее влияние и, прежде всего, иранское.

В отсутствие функционирующих государственных институтов и на фоне тяжелейшего экономического кризиса вопрос о том, кто обладает монополией на насилие, стал для Бейрута центральным элементом национальной безопасности.