Этот невероятный побег наверняка рано или поздно заинтересует Голливуд. В истории еще не было такого, чтобы лауреат Нобелевской премии мира, загримированная и в парике, бежала на утлой рыбацкой лодчонке из царства тирании на свободу. В минувшую среду в Осло состоялась церемонии вручения высочайшей награды - Нобелевского комитета. Ее лауреатом стала венесуэлка Мария Корина Мачадо, удостоенная этой чести за борьбу против диктаторского режима Николаса Мадуро. Однако на самом вручении ее не было, а награду получала ее дочь Ана Корина. В тот момент даже Нобелевской комитет не знал, где находится ее мать. В Осло получили сигналы о том, что она попытается покинуть Каракас, где провела около года в подполье, и каким-то образом прибыть в норвежскую столицу.

Председатель норвежского Нобелевского комитета Йорген Ванге Фрюднес объявил, что Мария Корина «предпринимает чрезвычайно опасный вояж». В ряде СМИ появились сообщения, что она вообще не смогла выбраться из Каракаса. Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес поспешила сообщить нации, что «дешевое шоу в Осло состоялось, но леди не прибыла на место». Однако несколько часов спустя после вручения награды Мария Корина показалась на балконе Grand Hotel в норвежской столице, где ее появление было встречено бурными аплодисментами собравшихся на улице сторонников. Одиссея этой мужественной женщины началась в середине дня в понедельник. Тогда ей удалось беспрепятственно выйти из дома, где она скрывалась на окраине Каракаса, и добраться до небольшой рыбацкой деревушки на побережье - там ее уже ждала лодка. В течение 10 часов рискованного плавания она и двое ее помощников смогли прорваться через 10 военных кордонов Мадуро и достичь относительно безопасного места, где начиналась вторая часть «вояжа». Отдохнув несколько часов, Мария пересела в другую деревянную лодку. Это было уже 5 часов утра вторника. Ей предстояла еще более напряженная и опасная часть предприятия: лодку могла задержать венесуэльская береговая охрана, а, кроме того, ее могли подвергнуть ракетному удару американские военные. Чтобы избежать этого, люди, участвовавшие в операции, связались с военным командованием США, указав маршрут судна. Несколько из источников позднее сообщили, что в администрации Дональда Трампа знали о происходящем. А в то время как лодка покидала побережье Венесуэлы, два истребителя американских ВМФ F-18 нарезали круги поблизости от Кюрасао, заходя в воздушное пространство Венесуэлы.

Около 7 часов во вторник лодка с Марией Кориной достигла берегов Кюрасао, ближайшего к Венесуэле острова. Плавание в океане продолжалось около 14 часов, и, сойдя на берег, женщина едва стояла на ногах. Она провела ночь в местном отеле, и, как говорят члены бригады по ее спасению, почти не могла спать и есть. На рассвете следующего дня, когда в Осло уже начали собираться гости на церемонию награждения, частный джет, предоставленный одним из венесуэльцев из Майами, оторвался от земли в Кюрасао и после небольшой дозаправки в Бангоре, что в американском штате Мэн, взял курс на норвежскую столицу. Когда Мария Мачадо уже была в Осло, о деталях проведенной операции рассказал Брайн Стерн, ветеран спецназа США, возглавляющий ассоциацию «Серый бык», которая помогает людям, которые бегут из Венесуэлы. «Это было чрезвычайно опасно, - говорит он о вызволении лауреата Нобелевской премии. - Опасно и страшно. Никто не получил никакого удовольствия от этого морского перехода, особенно Мария». Стерн и его «Серый бык» занимались операцией по организации бегства Марии Мачадо в течение четырех дней, а всего на его подготовку ушло несколько месяцев. По его словам, в нем участвовало несколько доноров, но ни один из них не был связан с Белым домом. «Насколько мне известно, правительство США не дало ни одного пенса на это предприятие, - говорит он. - Я специалист по выводу людей из плена, но меня не нанимал Дональд Трамп». ...«Я все еще не могу поверить, что нахожусь в Осло», - сказала Мария Корина Мачадо в интервью Би-би-си в четверг. Сейчас беглянка отдохнет несколько дней в одном из мест норвежской столицы, которое не афишируется. После этого она отправится в тур по нескольким европейским столицам и посетит Вашингтон. Венесуэльские оппозиционеры говорят, что ее чудесное спасение придаст энергии их борьбе против тиранического режима и позволит более эффективно лоббировать поддержку этой борьбы среди зарубежных правительств.

Сама же Мария Корина на вопросы журналистов о том, поддерживает ли она ракетные удары США по Венесуэле, отвечает осторожно. До этого призывы к Америке вторгнуться в страну для свержения антинародного режима вызвали критику даже среди ее сторонников. «Народ Венесуэлы не хочет войны», - говорит она теперь. – Это Мадуро развязал войну против нас своим государственным терроризмом». Венесуэльские власти запретили Мачадо участвовать в президентских выборах летом прошло года. Но она выдвинула своего сторонника, малоизвестного в стране дипломата Эдмундо Гонсалеса, и смогла положить на лопатки Мадуро, набрав две трети голосов избирателей. Диктатор не признал результаты голосования и остался у власти. После фарса с выборами его репрессивные органы арестовали около 2500 оппозиционеров, а Эдмундо Гонсалес, чтобы избежать тюрьмы, эмигрировал в Испанию. Сейчас он участвовал в церемонии в Осло и встречался с Мачадо. Между тем в Каракасе пытаются сделать хорошую мину при плохой игре. Министр внутренних дел режима Диосдадо Кабельо сказал, что «власти были в курсе всех передвижений Мачадо». Думается, что если бы они засекли ее лодку у берегов страны, то расстреляли бы без всякого предупреждения.