Ликвидирован лидер ХАМАС. План Трампа летит к чертям

Операцию санкционировал лично премьер-министр Биньямин Нетаньяху по рекомендации высшего военного руководства страны, прекрасно понимая, что ликвидация высокопоставленного функционера ХАМАС в самом центре Газы прямо противоречит позиции президента США Дональда Трампа, который в ходе последнего телефонного разговора настоятельно рекомендовал Нетаньяху дать шанс дипломатическим усилиям и реализации его плана по сектору Газа.

Автомобиль «Шкода», в котором находился Саад вместе с телохранителями, был поражён в момент передвижения. Удар был нанесён в условиях действующего режима прекращения огня и, по сути, обозначил его демонстративное нарушение.

Судя по всему, политический и стратегический расчёт Нетаньяху сводится к нескольким ключевым мотивам. Прежде всего, речь идёт об устранении одного из архитекторов нападения на Израиль 7 октября 2023 года. Раед Саад был основателем военной академии ХАМАС, участвовал в разработке боевых доктрин, включая ведение войны в городской среде и рейдовые операции. Его ликвидация закрывает для Израиля принципиально важный счёт и одновременно укрепляет образ Нетаньяху как лидера, готового в год выборов действовать жёстко и без оглядки на внешнее давление.

Второй мотив — это прямой сигнал Вашингтону. Израиль даёт понять, что ни при каких обстоятельствах не примет сценарий, при котором ХАМАС останется в секторе Газы доминирующей силой, даже если такой подход рассматривается в США или предлагается посредниками в лице Турции и Катара. Нетаньяху четко обозначил позицию Израиля, в соответствии с которой для военного и политического руководства ХАМАС режим прекращения огня не является индульгенцией.

Наконец, операция стала ответом на демонстративную самоуверенность руководства группировки. Возникшие на фоне перемирия публичные перемещения Раеда Саада, а также уверенность командующего ХАМАС в Газе Изз ад-Дина Хаддада, были восприняты в Иерусалиме как недопустимый вызов. Израиль стремится ясно обозначить: ни один лидер ХАМАС не может чувствовать себя в безопасности и не будет допущен к функционированию в Газе в качестве военного или квазигосударственного центра власти.