У Америки свой принц. Он же «серый кардинал»

Владимир Зеленский впервые встретился с зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером в июне 2019 года. Они сидели друг напротив друга на ужине в Брюсселе с участием зарубежных лидеров. «Этот ужин был организован с тем, чтобы установить контакт между Зеленским и Кушнером, но это не сработало», - говорит один из источников, знакомый с ситуацией. Зять Трампа потом скажет, что у украинского президента неважный английский, да и говорить с ним особенно было не о чем. Многие в администрации Трампа, тогда находящегося на первом своем сроке, видели в Зеленском «случайного» президента, в недавнем прошлом комика (как потом скажет Трамп: «Комика средней руки»). Что не помешало семь недель спустя после встречи его зятя с президентом Украины позвонить тому в Киев и потребовать начать расследование деятельности Джо Байдена, своего главного врага.

Тогда вмешательство в дела иностранного государства стало поводом для первого импичмента Трампа, что навек наложило отпечаток неприятия украинского лидера у хозяина Белого дома. Это чувство не мог не разделить и зять, который теперь сидит напротив Зеленского за столом переговоров о прекращении кровопролития в Украине. Совершенно фантасмагорическая картина. От этих переговоров был отстранен государственный секретарь и помощник президента по национальной безопасности Марко Рубио, а его место занял такой экзотический перец, как Кушнер. Звание «зятя» стало официальной позицией в администрации, поважнее, чем у многих самых высокопоставленных чинов. Зять прославился как мастер заключения сделок, так же, как и его высокопоставленный родственник. Этой осенью он стал главным актором, которому удалось заключить хрупкую сделку по достижению прекращения огня в секторе Газа, освобождению заложников и частичному выводу израильских войск. Неважно, что это соглашение постоянно нарушается и вряд ли выдержит проверку временем. Кушнер преподнес его как свою огромную победу и объяснил ее «глубокими личными связями» с главами государств Персидского залива. Эти отношения не только глубоки, но и многосторонни. Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар совершают гигантские инвестиции в частный инвестиционный фонд Кушнера Affinite Partners. В результате этот личный фонд Кушнера надулся как мыльный пузырь, а его хозяин в короткое время получил немыслимую экономическую и политическую власть.

Трамп очень доволен Кушнером. Он говорит, что тому удаются сделки, потому что он понимает душу монархов Персидского залива. Но сейчас президент решил протестировать способность Кушнера к заключению сделок и на его отношениях с российскими властями. Может быть, он также отлично понимает и душу «друга Владимира»? Джаред Кушнер был посеян в центре переговорного процесса с Путиным. Он и другой гений бизнеса, Стивен Уиткофф, не занимающие никаких формальных постов в правительстве, встретились и в течение пяти часов разговаривали с российским президентом, в то время как члены кабинета Трампа к этому действу допущены не были. Издание Salon назвало это «приватизацией внешней политики, что совершенно не соответствует национальным интересам Америки». Но пока переговоры по Украине тянутся в вялотекущем режиме, безо всякого света в конце туннеля, Джаред Кушнер с блеском проявляет себя на другом фронте. В минувшие недели мировая индустрия развлечений обсуждала одну глобальную новость — поглощение медиагиганта Warner Brother Discovery компанией Netflix. Покупка за 82,7 миллиарда долларов не вызвала никаких возражений регуляторов. Wikipedia уже сообщила, что сделка в целом одобрена и будет закрыта в 2026 году.

Общемировая всезнайка ошиблась. В игру вступил еще один гигант мира развлечений - компания Paramount. Она предложила Warner Bros уже за 100,7 миллиарда. За этой офертой и стоит Джаред Кушнер, но не один, а с тремя арабскими фондами, которые активно поддержали «враждебное поглощение» Warner Bros. Это государственный фонд Саудовской Аравии (PIF), холдинговая компания L, Imad из Абу-Даби и инвеступравление Катара (QIA). Разумеется, в сделке участвует и компания Affinity Partners Кушнера, в которую ранее уже инвестировали катарские и эмиратские фонды. Эта компания разработала хитроумную схему. Paramount сообщила на своем сайте, что иностранные инвесторы не войдут в состав совета директоров новой компании, что позволит избежать необходимости получения разрешения от регулирующего комитета США по иностранным инвестициям. Три авторитарных государства Ближнего Востока дадут Кушнеру влияние над самым могущественным новостным и культурным контентом Америки. В случае поглощения зять президента будет контролировать каналы CNN, HBO и Warner Bros. Это партнерство впечатляет — в стремлении получить политическое влияние на такое не способна была даже медиаимперия Руперта Мердока.

Сразу после того, как Трамп ушел со своего поста в 2020 году, фонд Кушнера Affinity Partners получил от саудовцев 2 миллиарда долларов. Тогда советники наследного принца Мохаммеда бин Салмана отговаривали его от этой сделки, говоря, что Кушнер ничего из себя не представляет, но он отверг их критику. После этого к сделке присоединились ОАЭ и Катар, добавив к этой сумме еще 1,5 миллиарда. Но к 2024 году фонд Кушнера никого не впечатлил результатами щедрых вложений, а лишь выплатил инвесторам 157 миллионов разного рода fees. Но теперь, когда Трамп прочно обосновался в Белом доме, масштабы инвестиций резко выросли - перечисленные фонды Саудовской Аравии, Абу-Даби и Катара готовы вложить в сделку по поглощению Paramount 24 миллиарда долларов – больше, чем стоит сама эта компания. Их интересы очевидны - через Джареда Кушнера они хотят получить политическое влияние на президента Трампа и расширить свое присутствие на информационно-развлекательном рынке Америки. Но от сделки и сам Трамп много чего получит. Владелец Paramount Skydance Дэвид Эллисон пообещал ему «внушительные изменения» в CNN после того, как сделку закроют. Сам Трамп даже не пытается скрыть своих целей. Он уже давно говорит, что CNN «следует продать», потому что ее нынешнее руководство «коррумпировано и некомпетентно» и что этой компании дальше «нельзя позволять распространять яд». Под «ядом» Трамп подразумевает либеральный нарратив CNN, которая часто выступает против антиконституционных действий президента в различных областях.

Сообщения о предстоящей сделке вызвали тревогу в Капитолии. Сенатор Майк Ли из Юты говорит, что это «враждебное поглощение выкидывает множество красных флажков». Лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тьюн считает, что Министерство юстиции обязано в деталях изучить готовящуюся сделку. Но пока законодатели чешутся, американские СМИ в один голос осуждают сделку. Кейси Мичелл, автор книги о том, как зарубежные агенты угрожают американской демократии, пишет на портале Listen, что «Америка еще не видела такого уровня коррупции». «Коррупции в США больше, чем в Украине», - пишет в журнале The Atlantic известнейшая Энн Эпплбаум. А в центре этой коррупции Джаред Кушнер. Журналистка Вики Уард опубликовала книгу под названием Kushner, Inc, в которой пишет, что «самозванные принц и принцесса Америки - Кушнер и его супруга Иванка Трамп, которые, как и их покровитель игнорируют все правила, законы и этику, - своим высокомерием и невежеством погружают в хаос не только Америку, но и весь мир.