Что произошло на таможенном посту «Билясувар»

Выстрел дуплетом – по Каракасу и Гаване

наша корреспонденция
Евгений Бай, спецкор, Вашингтон
17 декабря 2025, 23:54 2011

Президент Дональд Трамп объявил «полную и завершенную блокаду» всех подсанкционных танкеров, которые следуют в Венесуэлу или выходят из нее. В своей социальной сети Truth Social он также объявил венесуэльский режим «иностранной террористической организацией».

Это заявление последовало после того, как США на прошлой неделе захватили венесуэльский танкер Skipper с нефтью и направили его в один из своих портов в Техасе. Там нефть будет конфискована и разгружена.

Трамп объявил венесуэльский режим «иностранной террористической организацией». Такая классификация необходима президенту, чтобы Конгресс одобрил его действия, если он начнет войну против Венесуэлы

Объявленную блокаду попавших под санкции танкеров эксперты в Вашингтоне расценили как значительную эскалацию действий США против Венесуэлы. На этой неделе американские военные продолжили ракетные удары по венесуэльским лодкам, на которых, как предполагается, перевозили наркотики, хотя свидетельства этого предоставлены не были. В итоге число жертв этих ударов, начавшихся в сентябре, достигло 95.

Решение Трампа будет сильным ударом по Венесуэле, чьи доходы на 80 процентов зависят от экспорта нефти. «На практике это будет означать полную морскую блокаду Венесуэлы, - говорит Франциско Родригес, венесуэльский экономист из Университета Денвера. – Обрубив доходы от продажи нефти, США резко сократят импорт продовольствия в эту страну, что, возможно, привет к самому большому голоду в Западном полушарии в современной истории». Кроме того, санкции против танкеров приведут к раскручиванию гиперинфляции и немедленному массовому бегству граждан Венесуэлы в соседние страны».

Другие экономисты не склонны так драматизировать ситуацию. Президент фирмы Rapidan Energy Group Боб Макналли утверждает, что меры Трампа затронут всего лишь треть всех танкеров, которые занимаются перевозкой венесуэльской нефти. То есть речь идет о 300 баррелях нефти в день из 900 тысяч, которые экспортирует Венесуэла. И это, по его словам, не вызовет шторма на мировом нефтяном рынке.

Объявленную блокаду попавших под санкции танкеров эксперты в Вашингтоне расценили как значительную эскалацию действий США против Венесуэлы

Кроме того, санкции совершенно не затронут деятельность в Венесуэле американской нефтяной компании Chevron. Как объявил ее представитель, «работы продолжаются бесперебойно». Chevron, которая является единственной американской нефтяной компанией, оперирующей в Венесуэле, добывает в сутки около 100 тысяч баррелей нефти. 

Обращает на себя внимание классификация Трампа венесуэльского правительства как «иностранной террористической организации». США подвергли блокаде другие зарубежные страны, например, Северную Корею и Иран, но тамошние власти не были объявлены террористами. Глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз объяснила в нашумевшем интервью журналу Vanity Fair, что такая классификация необходима президенту, чтобы Конгресс одобрил его действия, если он начнет войну против Венесуэлы. Впрочем, вторжения американских войск в Венесуэлу в США мало кто ожидает, а вот ракетные удары по ее наземным целям вполне возможны.

В кампании Америки против Венесуэлы есть и еще одна составляющая. Как предполагают американские аналитики, целью Трампа является не только свержение режима Мадуро, но и изменение правительства на Кубе.

Схема поставок венесуэльской нефти кубинским «братьям по крови» крайне непрозрачна

Куба критически зависит от поставок нефти, без нее она рискует просто погрузиться в темноту. Ее снабжают нефтью Мексика и некоторые другие латиноамериканские страны. Но 60 процентов всех углеводородов поступает из Венесуэлы. В свое время венесуэльский лидер Уго Чавес поставлял на остров до 100 тысяч баррелей нефти в день, и этого было более чем достаточно. В начале 90-х годов, когда Москва прекратила массовые дотации Кубе, венесуэльская нефть стала для нее спасением, без этой нефти страна оказалась на пороге выживания — без продуктов питания и без транспорта, когда самолеты перестали летать, тракторы были заменены на быков, а автобусы - на китайские велосипеды. Все это было названо «особым периодом».

Сейчас Венесуэла, сама переживающая глубокий экономический кризис, сократила свои поставки нефти Кубе до 27 тысяч баррелей в день. Но и они могут оказаться под угрозой из-за действий США еще и потому, что Каракас заинтересован прежде всего в поставках в Китай. Кстати, история конфискации танкера Skipper выявила одну занятную деталь. На своем маршруте, у берегов Тринидада и Тобаго, танкер выгрузил приблизительно пятую часть своей нефти, которой было 300 тысяч баррелей, на другое судно – Neptun 6, и оно отправилось на Кубу, а сам Skipper должен был продолжить плавание к берегам Китая.

Схема поставок венесуэльской нефти кубинским «братьям по крови» крайне непрозрачна. Как пишет The New York Times, значительную часть венесуэльской нефти Гавана c согласия Каракаса перепродает на мировом рынке, чтобы получить столь необходимую стране валюту. Считается, что она нужна прежде всего для закупок продовольствия голодающему населению острова. Однако значительная часть ее идет для удержания на плаву кубинской армии и репрессивных органов. Так что народ может и потерпеть с постоянными блэкаутами, а вот мощь вооруженных сил и полиции должна быть незыблема.

Политический противник кубинских властей Хосе Даниэль Феррер, освобожденный из тюрьмы, в октябре этого года встретился с Рубио в Вашингтоне. По словам диссидента, госсекретарь сказал ему, что «свержение Мадуро неизбежно в короткий срок и приведет к падению режима на Кубе, которая является матрицей зла»

Выстрел дуплетом - по Каракасу и Гаване – это то, чего добивается государственный секретарь США Марко Рубио, ненавидящий кубинский режим. Его родители - Марио и Ориалес эмигрировали с Кубы во Флориду за три года до прихода к власти на острове Фиделя Кастро. Для воспитанного в среде республиканцев Флориды Марко Кастро стал смертельным врагом, которого он называл «исчадием ада», «кровавым диктатором».

Политический противник кубинских властей Хосе Даниэль Феррер, освобожденный из тюрьмы, в октябре этого года встретился с Рубио в Вашингтоне. По словам диссидента, госсекретарь сказал ему, что «свержение Мадуро неизбежно в короткий срок и приведет к падению режима на Кубе, которая является матрицей зла».

Что это - попытка выдать желаемое за действительное? Возможно, ведь Куба пережила десятилетия в условиях изоляции. Ее мантрой стали слова о «преступной экономической блокаде», которую раз в год аккуратно осуждает в ООН большое число стран. На самом деле речь в течение шести десятилетий идет лишь об эмбарго на экспорт на Кубу многих товаров из США. Но остаются денежные переводы кубинских родственников из Майами, которые являются важнейшим источником валютных поступлений для Гаваны, а также поставки США на остров большого количества куриного мяса, растительного масла, сои и других продуктов, нужных Кубе.

Возможно, настоящую экономическую блокаду Кубе только предстоит пережить в будущем.

