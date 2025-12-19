Исчезнет ли на сей раз Польша?

В декабре 2025 года Польша демонстрирует плоды мощного экономического рывка: это одна из самых динамично растущих экономик Евросоюза – на первый взгляд, уверенная в себе страна Восточной Европы с устойчивым потреблением и растущим средним классом… Но за фасадом праздничных веселья и изобилия скрывается другая Польша - страна, ведущая самую масштабную и стремительную гонку вооружений в Европе. Пока рядовые поляки обсуждают новогодние планы, по телевидению не перестают транслировать инструкции о действиях в случае кризиса, объясняют, что делать при отсутствии убежищ, напоминают, где искать укрытие. Параллельно государство подписывает десятки контрактов, которые еще несколько лет назад казались абсолютно немыслимыми для европейской державы - закупают 96 ударных вертолетов Apache, десятки истребителей пятого поколения F-35, сотни танков, самоходных артиллерийских систем и средств противовоздушной обороны в масштабах, сопоставимых с временами холодной войны.

Министр обороны Владислав Косыняк-Камыш формулирует это без дипломатических эвфемизмов: Польша живет в самый опасный период со времен окончания Второй мировой войны, и общество должно быть готово к кризису не на уровне лозунгов, а в режиме практических навыков. Важно уточнить, что этот курс не является продуктом намеренно нагнетаемой паники или ситуативной реакции на войну в Украине. Он укоренен в польской исторической памяти, в которой понятие «безопасность» никогда не воспринималась как нечто само собой разумеющееся. Польша - страна, не раз исчезавшая с карты Европы, которую в XVIII веке трижды делили между собой более сильные соседи, страна, для которой XX век стал чередой оккупаций, восстаний, катастроф и предательств союзников. Польское государственное мышление формировалось в логике простого и жесткого вывода: отсутствие собственной силы неизбежно превращает страну в объект чужих решений. Именно поэтому сегодняшняя милитаризация воспринимается в обществе, как восстановление исторической справедливости и элементарной способности к выживанию.

Не случайно российское вторжение в Украину в феврале 2022 года стало для Варшавы не шоком, а подтверждением ее худших прогнозов. Еще в 2008 году президент Лех Качиньский предупреждал, что цепочка агрессии будет расширяться: сначала Грузия, потом Украина, дальше страны Балтии, а затем очередь дойдет и до Польши. Сегодня слова Качиньского, которые были произнесены на фоне войны в Южной Осетии, звучат как политическое завещание, причем пророческого духа. Перманентные вторжения российских беспилотников в польское воздушное пространство, рост активности у границ и демонстративная агрессия Москвы лишь усилили убежденность поляков в том, что время иллюзий закончилось. На этом фоне Польша совершает то, что в европейском контексте еще недавно казалось невозможным. Если в течение десятилетий военным центром Старого Света считались Германия и Франция, то к сегодня именно Варшава выходит на лидирующие позиции по темпам и масштабам перевооружения. Оборонные расходы достигли самого высокого уровня в НАТО по отношению к ВВП и близки к отметке 4,8 процента. Армия планомерно расширяется до 300 тысяч военнослужащих, превращаясь в крупнейшие сухопутные силы Европы. Это не символическая модернизация, а попытка создать полноценную систему «сдерживания через предотвращение» - военную архитектуру, которая должна исключить у потенциального агрессора саму мысль о вторжении. По польскому восприятию война уже идет, пусть и не в классическом виде. Самым напряженным участком остается ее граница с Беларусью, где с 2021 года Варшава сталкивается с формой гибридной агрессии, организованной властями Беларуси при поддержке Кремля. Здесь оружием становятся не танки, а люди: беженцы и нелегальные мигранты, которых доставляют в Минск и направляют к польской границе в попытке дестабилизировать ситуацию и испытать на прочность восточный фланг НАТО.