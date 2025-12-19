Какая же ты жалкая, Америка! Трамп вместо Кеннеди

Центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди вчера был переименован в Trump-Kennedy Center. Сбылось то, о чем писал Трамп в своих постах в Truth Social, хотя почти всегда в виде троллинга.
Это решение было принято единогласно. Единственной, кто попытался выступить, была конгрессвумен-демократ от Огайо Джойс Битти, член совета попечителей, но без права голоса. Позднее она скажет в интервью: «Я никак не ожидала, что центр переименуют. И произнесла: «Боже мой!» в микрофон. Но он молчал, его отключили. И сразу после этого грянуло заявление на весь зал: «Решение принято единогласно».
Тогда же была принята директива об увольнении всего руководства центра. Трамп назначил в новый совет своего спецпосланника Ричарда Гренелла, генпрокурора Пэм Бонди, главу аппарата Белого дома Сьюзан Уайлз и супругу своего вице-президента Ушу Вэнс.
А предложение переименовать сделал Серхио Гор, глава Управления кадров администрации, который был недавно назначен послом в Индию. В прошлом это был советский гражданин Сергей Гороховский, родившийся в 1986 году в Ташкенте.
Сама церемония переименования прошла не в Вашингтоне, а в казино в Палм-Бич магната Стива Уинна, жена которого, Андреа, является членом попечительского совета. Ну, так Трампу было, вероятно, комфортнее.
Центр исполнительских искусств, который до вчерашнего дня носил им Джона Фицджеральда Кеннеди — это гигантское и очень красивое здание. Открытое в 1971 году оно состоит из трех основных помещений: концертного зала (на 2442 места), оперного театра (на 2300 мест) и театра Эйзенхауэра (на 1163 места). В Кеннеди-центре базируются и проводят свои мероприятия Национальный симфонический оркестр США, Американский институт киноискусства, Вашингтонский хор, Национальная опера и Общество исполнительских искусств. Ничего более глобального в мире искусства в Америке нет.
Конгрессвумен Битти была не единственной, кто попытался выступить против предпринятого в спешке переименования. Вашингтон просто захлестнула волна возмущения. Десятки деятелей культуры задаются вопросом - насколько законным было это решение? По закону его должен был утверждать Конгресс. Однако в «эпоху Трампа» Белый дом и не пытается согласовать свои планы с законодателями. Их никто не слушает.
Ярость членов семьи Кеннеди трудно передать словами. «Президент Кеннеди выступал за справедливость, равенство, достоинство и сострадание, - говорит Керри Кеннеди, дочка Роберта Кеннеди. – Президент Трамп противостоит всему этому, и его имя не должно было появляться рядом с именем Джона Кеннеди».
«Нам просто в голову не приходила возможность переименовать центр или даже часть его в честь какого-либо другого персонажа, потому что он был официальным мемориалом убитого президента Кеннеди», - говорит Майкл Кайзер, который был президентом центра с 2001 по 2014 год.
Но эти голоса 47-й президент, разумеется, пропускает мимо ушей. Он достиг своей цели — глорификации собственного имени еще на одном из культовых зданий американской столицы. Незадолго до этого его имя стал носить Институт мира США. Трамповские адепты в Конгрессе настаивают, чтобы его именем был назван и столичный аэропорт Даллеса. Что еще осталось незадействованным - разве что Lincoln Memorial - мемориальный комплекс на Национальной аллее Вашингтона, посвященный 16-му президенту Америки Аврааму Линкольну.
Известие о переименовании Кеннеди-центра пришло одновременно с сообщением The Wall Street Journal о предстоящей на этой неделе встрече Трампа с профессором права Аланом Дершовицем. Тот представит президенту черновик своей книги «Может ли президент Трамп пойти на третий срок?» Книга должна выйти в 2026 году, и, судя по всему, она призвана подготовить общественное мнение к такой опции. Сам Трамп несколько раз заявил, что не пойдет на третий срок в 2028 году. Но кто ж ему поверит?
Я бы предложил американским товарищам успокоиться и провозгласить власть Трампа бессрочной. А заодно дать его имя абсолютно всем значимым институтам, памятникам, аэропортам, художественным галереям и престижным ресторанам. Ведь как показывает практика, уж если что втемяшится в голову Дональда, то он непременно этого добьется. Не мытьем, так катаньем. И никто из облаченных властью федеральных персон не осмелится пойти против него. Никто!