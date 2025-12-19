Какая же ты жалкая, Америка! Трамп вместо Кеннеди

Центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди вчера был переименован в Trump-Kennedy Center. Сбылось то, о чем писал Трамп в своих постах в Truth Social, хотя почти всегда в виде троллинга. Это решение было принято единогласно. Единственной, кто попытался выступить, была конгрессвумен-демократ от Огайо Джойс Битти, член совета попечителей, но без права голоса. Позднее она скажет в интервью: «Я никак не ожидала, что центр переименуют. И произнесла: «Боже мой!» в микрофон. Но он молчал, его отключили. И сразу после этого грянуло заявление на весь зал: «Решение принято единогласно».

Тогда же была принята директива об увольнении всего руководства центра. Трамп назначил в новый совет своего спецпосланника Ричарда Гренелла, генпрокурора Пэм Бонди, главу аппарата Белого дома Сьюзан Уайлз и супругу своего вице-президента Ушу Вэнс. А предложение переименовать сделал Серхио Гор, глава Управления кадров администрации, который был недавно назначен послом в Индию. В прошлом это был советский гражданин Сергей Гороховский, родившийся в 1986 году в Ташкенте. Сама церемония переименования прошла не в Вашингтоне, а в казино в Палм-Бич магната Стива Уинна, жена которого, Андреа, является членом попечительского совета. Ну, так Трампу было, вероятно, комфортнее. Центр исполнительских искусств, который до вчерашнего дня носил им Джона Фицджеральда Кеннеди — это гигантское и очень красивое здание. Открытое в 1971 году оно состоит из трех основных помещений: концертного зала (на 2442 места), оперного театра (на 2300 мест) и театра Эйзенхауэра (на 1163 места). В Кеннеди-центре базируются и проводят свои мероприятия Национальный симфонический оркестр США, Американский институт киноискусства, Вашингтонский хор, Национальная опера и Общество исполнительских искусств. Ничего более глобального в мире искусства в Америке нет.

Конгрессвумен Битти была не единственной, кто попытался выступить против предпринятого в спешке переименования. Вашингтон просто захлестнула волна возмущения. Десятки деятелей культуры задаются вопросом - насколько законным было это решение? По закону его должен был утверждать Конгресс. Однако в «эпоху Трампа» Белый дом и не пытается согласовать свои планы с законодателями. Их никто не слушает. Ярость членов семьи Кеннеди трудно передать словами. «Президент Кеннеди выступал за справедливость, равенство, достоинство и сострадание, - говорит Керри Кеннеди, дочка Роберта Кеннеди. – Президент Трамп противостоит всему этому, и его имя не должно было появляться рядом с именем Джона Кеннеди». «Нам просто в голову не приходила возможность переименовать центр или даже часть его в честь какого-либо другого персонажа, потому что он был официальным мемориалом убитого президента Кеннеди», - говорит Майкл Кайзер, который был президентом центра с 2001 по 2014 год.