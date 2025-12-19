USD 1.7000
EUR 1.9921
RUB 2.1280
Подписаться на уведомления
Эльдар Махмудов уходит в долину волков
Новость дня
Эльдар Махмудов уходит в долину волков

Какая же ты жалкая, Америка! Трамп вместо Кеннеди

наша корреспонденция
Евгений Бай, спецкор, Вашингтон
19 декабря 2025, 22:34 1568

Центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди вчера был переименован в Trump-Kennedy Center. Сбылось то, о чем писал Трамп в своих постах в Truth Social, хотя почти всегда в виде троллинга.

Это решение было принято единогласно. Единственной, кто попытался выступить, была конгрессвумен-демократ от Огайо Джойс Битти, член совета попечителей, но без права голоса. Позднее она скажет в интервью: «Я никак не ожидала, что центр переименуют. И произнесла: «Боже мой!» в микрофон. Но он молчал, его отключили. И сразу после этого грянуло заявление на весь зал: «Решение принято единогласно».

Центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди вчера был переименован в Trump-Kennedy Center

Тогда же была принята директива об увольнении всего руководства центра. Трамп назначил в новый совет своего спецпосланника Ричарда Гренелла, генпрокурора Пэм Бонди, главу аппарата Белого дома Сьюзан Уайлз и супругу своего вице-президента Ушу Вэнс.

А предложение переименовать сделал Серхио Гор, глава Управления кадров администрации, который был недавно назначен послом в Индию. В прошлом это был советский гражданин Сергей Гороховский, родившийся в 1986 году в Ташкенте.

Сама церемония переименования прошла не в Вашингтоне, а в казино в Палм-Бич магната Стива Уинна, жена которого, Андреа, является членом попечительского совета. Ну, так Трампу было, вероятно, комфортнее.

Центр исполнительских искусств, который до вчерашнего дня носил им Джона Фицджеральда Кеннеди — это гигантское и очень красивое здание. Открытое в 1971 году оно состоит из трех основных помещений: концертного зала (на 2442 места), оперного театра (на 2300 мест) и театра Эйзенхауэра (на 1163 места). В Кеннеди-центре базируются и проводят свои мероприятия Национальный симфонический оркестр США, Американский институт киноискусства, Вашингтонский хор, Национальная опера и Общество исполнительских искусств. Ничего более глобального в мире искусства в Америке нет.

Предложение переименовать сделал Серхио Гор, глава Управления кадров администрации, который был недавно назначен послом в Индию. В прошлом это был советский гражданин Сергей Гороховский, родившийся в 1986 году в Ташкенте

Конгрессвумен Битти была не единственной, кто попытался выступить против предпринятого в спешке переименования. Вашингтон просто захлестнула волна возмущения. Десятки деятелей культуры задаются вопросом - насколько законным было это решение? По закону его должен был утверждать Конгресс. Однако в «эпоху Трампа» Белый дом и не пытается согласовать свои планы с законодателями. Их никто не слушает.

Ярость членов семьи Кеннеди трудно передать словами. «Президент Кеннеди выступал за справедливость, равенство, достоинство и сострадание, - говорит Керри Кеннеди, дочка Роберта Кеннеди. – Президент Трамп противостоит всему этому, и его имя не должно было появляться рядом с именем Джона Кеннеди».

«Нам просто в голову не приходила возможность переименовать центр или даже часть его в честь какого-либо другого персонажа, потому что он был официальным мемориалом убитого президента Кеннеди», - говорит Майкл Кайзер, который был президентом центра с 2001 по 2014 год.

Ярость членов семьи Кеннеди трудно передать словами

Но эти голоса 47-й президент, разумеется, пропускает мимо ушей. Он достиг своей цели — глорификации собственного имени еще на одном из культовых зданий американской столицы. Незадолго до этого его имя стал носить Институт мира США. Трамповские адепты в Конгрессе настаивают, чтобы его именем был назван и столичный аэропорт Даллеса. Что еще осталось незадействованным - разве что Lincoln Memorial - мемориальный комплекс на Национальной аллее Вашингтона, посвященный 16-му президенту Америки Аврааму Линкольну.

Известие о переименовании Кеннеди-центра пришло одновременно с сообщением The Wall Street Journal о предстоящей на этой неделе встрече Трампа с профессором права Аланом Дершовицем. Тот представит президенту черновик своей книги «Может ли президент Трамп пойти на третий срок?» Книга должна выйти в 2026 году, и, судя по всему, она призвана подготовить общественное мнение к такой опции. Сам Трамп несколько раз заявил, что не пойдет на третий срок в 2028 году. Но кто ж ему поверит?

Я бы предложил американским товарищам успокоиться и провозгласить власть Трампа бессрочной. А заодно дать его имя абсолютно всем значимым институтам, памятникам, аэропортам, художественным галереям и престижным ресторанам. Ведь как показывает практика, уж если что втемяшится в голову Дональда, то он непременно этого добьется. Не мытьем, так катаньем. И никто из облаченных властью федеральных персон не осмелится пойти против него. Никто!

Читайте по теме

Сьюзи подставила Донни с миру по нитке – голому рубашка
17 декабря 2025, 02:47 3254
Жесткая цензура и тотальный контроль в США. Демократии больше нет! главная тема; все еще актуально
11 декабря 2025, 02:12 4486
Не просто Мария продолжение главной темы; все еще актуально
11 октября 2025, 01:02 6588
Какая же ты жалкая, Америка! Трамп вместо Кеннеди
Какая же ты жалкая, Америка! Трамп вместо Кеннеди наша корреспонденция
19 декабря 2025, 22:34 1569
Кабмин принял решение по карантину
Кабмин принял решение по карантину
19 декабря 2025, 19:33 5880
Зеленский с премьером Польши поговорили по душам
Зеленский с премьером Польши поговорили по душам
19 декабря 2025, 23:32 430
Госсекретарь США о том, будет ли Россия спасать Мадуро
Госсекретарь США о том, будет ли Россия спасать Мадуро
19 декабря 2025, 23:12 916
Венгрия сняла вето. Евросоюз выделяет Армении еще 20 миллионов евро
Венгрия сняла вето. Евросоюз выделяет Армении еще 20 миллионов евро главное на этот час
19 декабря 2025, 21:55 1654
Израиль выставляет против Турции треугольник
Израиль выставляет против Турции треугольник наша корреспонденция
19 декабря 2025, 14:43 4786
Главный источник доходов России иссякает
Главный источник доходов России иссякает Reuters
19 декабря 2025, 22:24 2024
США вновь об Азербайджане
США вновь об Азербайджане
19 декабря 2025, 22:12 2470
Дубай затопило
Дубай затопило видео
19 декабря 2025, 22:05 2683
Бабушкин пришел, увидел… помирил
Бабушкин пришел, увидел… помирил новый поворот с Россией
19 декабря 2025, 14:26 5499
Американцы сняли с себя ответственность
Американцы сняли с себя ответственность
19 декабря 2025, 21:35 1991

ЭТО ВАЖНО

Какая же ты жалкая, Америка! Трамп вместо Кеннеди
Какая же ты жалкая, Америка! Трамп вместо Кеннеди наша корреспонденция
19 декабря 2025, 22:34 1569
Кабмин принял решение по карантину
Кабмин принял решение по карантину
19 декабря 2025, 19:33 5880
Зеленский с премьером Польши поговорили по душам
Зеленский с премьером Польши поговорили по душам
19 декабря 2025, 23:32 430
Госсекретарь США о том, будет ли Россия спасать Мадуро
Госсекретарь США о том, будет ли Россия спасать Мадуро
19 декабря 2025, 23:12 916
Венгрия сняла вето. Евросоюз выделяет Армении еще 20 миллионов евро
Венгрия сняла вето. Евросоюз выделяет Армении еще 20 миллионов евро главное на этот час
19 декабря 2025, 21:55 1654
Израиль выставляет против Турции треугольник
Израиль выставляет против Турции треугольник наша корреспонденция
19 декабря 2025, 14:43 4786
Главный источник доходов России иссякает
Главный источник доходов России иссякает Reuters
19 декабря 2025, 22:24 2024
США вновь об Азербайджане
США вновь об Азербайджане
19 декабря 2025, 22:12 2470
Дубай затопило
Дубай затопило видео
19 декабря 2025, 22:05 2683
Бабушкин пришел, увидел… помирил
Бабушкин пришел, увидел… помирил новый поворот с Россией
19 декабря 2025, 14:26 5499
Американцы сняли с себя ответственность
Американцы сняли с себя ответственность
19 декабря 2025, 21:35 1991
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться