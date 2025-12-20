Нетаньяху зовет Грецию и Кипр против Турции

Накануне трехстороннего саммита Израиль-Греция-Кипр, который состоится в ближайший понедельник в Иерусалиме, источники в израильском руководстве прямо говорят о создании своеобразной «стены безопасности» против стратегического дрейфа Анкары в сторону конфронтации. Важно отметить, что предстоящие переговоры премьер-министра Биньямина Нетаньяху, главы правительства Греции Кириакоса Мицотакиса и президента Кипра Никоса Христодулидиса пройдут на фоне резкого обострения отношений между Анкарой и Афинами, включая недавние инциденты с нарушением греческого воздушного пространства ВВС Турции и подъемом на перехват греческих истребителей. Эти эпизоды, по оценке греческих военных, стали одними из самых напряженных за последние годы и вновь вернули Эгейское море в зону потенциального военного риска.

Для Израиля в последние месяцы турецкий фактор также перестал быть абстрактным. В Иерусалиме публично акцентируют внимание на том, что Турция на данный момент рассматривается как противник, но еще не враг, а потому ключевая задача сторон - не допустить пересечения этой границы. Именно поэтому трехсторонний формат с Афинами и Никосией выстраивается Иерусалимом как плотная система координации, совместных учений и стратегического диалога, но без деклараций о создании объединенных вооруженных сил или формального оборонительного союза. На повестке саммита — не только вопросы безопасности. Существенное место занимает энергетика. Проект подводного электрического кабеля, который должен связать Израиль с Кипром и далее с Грецией, рассматривается как инфраструктурный прорыв, способный впервые напрямую интегрировать израильскую энергосистему в европейскую сеть. Параллельно будет обсуждена газовая тематика, прежде всего разработка месторождения «Афродита», 85 процентов которого принадлежат Кипру и 15 процентов - Израилю. Никосия изучает возможности создания инфраструктуры, которая позволила бы Кипру конкурировать с Египтом как региональным газовым хабом, что неизбежно добавляет энергетическому сотрудничеству политическое измерение.

Отдельным блоком будет рассмотрена американская инициатива IMEC - экономический коридор Индия-Ближний Восток-Европа, предполагающий развитие транспортных, энергетических и цифровых связей. Для Израиля, Греции и Кипра участие в этом проекте означает не только экономические выгоды, но и укрепление их роли как узловых государств в новой архитектуре транзита, что напрямую затрагивает интересы Турции. При этом в Иерусалиме демонстративно опровергают публикации в греческих СМИ о создании совместных интервенционных сил или сил быстрого реагирования. Высокопоставленные источники в правительстве Израиля подчеркивают: речь идет о сдерживании, а не о подготовке к войне. Правда, сдерживание это наполняется конкретным содержанием. Израиль и Греция ежегодно проводят около 40 совместных учений, тренировок и мероприятий по обмену разведывательной информацией. Расширяется также и военно-техническое сотрудничество: недавно была одобрена крупная сделка по поставке Греции высокоточного оружия, а в повестке - возможная продажа ракетных систем David’s Sling, Barak и Spyder. Для Афин на фоне ускоренного наращивания турецкого военного потенциала это критически важно. Греческая озабоченность носит прагматичный характер. В Афинах не ожидают полномасштабной войны, но опасаются ограниченных боевых столкновений в Эгейском море, где любой тактический инцидент может перерасти в политический кризис. Израиль в этом контексте видит партнерство с Грецией и Кипром как способ стабилизации региона через поддержание баланса сил и плотную сеть связей между системами безопасности.