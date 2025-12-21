Турция идет дальше. В Ливан!

В арабском медиапространстве в последние недели все чаще звучит мысль о том, что расширяется зона напряженности между Турцией и Израилем, а элементы регионального прессинга переносятся уже не только на Сирию и Восточное Средиземноморье, но и в информационное и стратегическое поле даже Ливана. Резко возросло внимание израильской и ливанской общественности к турецкой активности на сирийском направлении и ее возможным последствиям для Ливана. Усиление турецкого присутствия в Сирии после падения режима Башара Асада не выглядит для Анкары конечной точкой. Напротив, оно открывает перед Турцией естественный коридор для проецирования своего влияния дальше на запад - в Ливан с его традиционно уязвимой для внешнего вмешательства политической и социальной средой.

Речь идет не о резком вторжении или прямом военном присутствии, а о постепенном, многослойном проникновении через политические контакты, экономические рычаги, посреднические инициативы и работу с локальными акторами. В этом контексте обращают на себя внимание циркулирующие в регионе сведения о существовании неформальных каналов связи между Турцией и исламскими структурами в Бейруте, а также о роли Анкары в смягчении напряженности между «Хезболлой» и новым руководством Сирии. Турция стремится закрепить за собой статус незаменимого посредника, способного разговаривать со всеми сторонами сразу - от суннитских политических кругов до шиитских структур. Дополнительным фактором становится позиция Анкары по морским вопросам. Отказ Турции признать действующее соглашение о морской делимитации границ между Ливаном и Кипром воспринимается в регионе как сигнал о намерении Эрдогана участвовать в перераспределении энергетических и геополитических активов Восточного Средиземноморья. Безусловно, некоторые сирийские движения и организации, активно праздновавшие падение режима Асада, действовали не без косвенного одобрения или поощрения со стороны Турции, что лишь укрепляет убеждения о системном характере ее политики.

После ослабления региональной оси, выстроенной вокруг Ирана, Израиль не заинтересован в появлении новой доминирующей силы, способной заполнить образовавшийся вакуум. Возможность формирования «турецкой оси» с центром в Анкаре и опорными точками в Дамаске и Бейруте воспринимается в Иерусалиме как долгосрочный стратегический вызов. При этом не будем драматизировать ситуацию до уровня неизбежного прямого конфликта между Турцией и Израилем именно в силу сдерживающей роли Вашингтона, который заинтересован в сохранении союзнических отношений с Анкарой и рассматривает Реджепа Тайипа Эрдогана как стратегического партнера, учитывая членство Турции в НАТО. Турецкое влияние в Ливане не является новым феноменом, однако изменения на сирийской арене сделали его значительно более заметным. Контроль над Дамаском предоставляет Анкаре инструменты для усиления позиций в Бейруте - как через давно выстроенные инфраструктурные и гуманитарные каналы, так и через альянсы с отдельными политическими и общественными силами.