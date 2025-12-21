Турция может ударить по Греции

После заявлений Афин о планах по созданию Израилем, Грецией и Кипром «сил быстрого удара» в Восточном Средиземноморье и Эгейском море численностью 2500 военнослужащих напряженность на треке Анкара-Афины достигла пика. Haqqin.az уже сообщал о планах Израиля, Греции и Южного Кипра создать совместную военную группировку в Восточном Средиземноморье и Эгейском море, которая должна стать инструментом стратегического противодействия растущей военной мощи Турции. Формирование должно включать воздушный, наземный и морской компоненты и размещаться на островах Родос и Карпатос, расположенных в непосредственной близости от побережья Турции. Греческая сторона официально обосновывает идею создания военного объединения необходимостью защиты подводных энергетических и инфраструктурных объектов, включая трубопроводы и электрические кабели. Но при этом греческие СМИ практически не скрывают, что ключевым мотивом является усиление военного присутствия и возможностей Турции в Восточном Средиземноморье, воспринимаемое в Афинах как стратегический вызов безопасности Греции.

19 декабря Генштаб вооруженных сил Греции (GEETHA) сообщил, что два турецких истребителя F-16 вошли в Афинскую полетную информационную зону и, по утверждению греческой стороны, нарушили воздушное пространство страны. В заявлении GEETHA указывалось, что аналогичные нарушения были зафиксированы и в районе между островами Лемнос и Лесбос на северо-востоке Эгейского моря. Особо подчеркивалось, что речь идет не о рядовом эпизоде, а о сложной военной схеме с элементами симуляции воздушного боя, вынудившую греческую сторону поднять для перехвата свои истребители. В тот же день греческие СМИ сообщили и о других инцидентах: турецкий беспилотный летательный аппарат, как утверждается, дважды нарушил правила полетов в Эгейском регионе, а принадлежащий Анкаре морской патрульный самолет ATR-72 шесть раз входил в воздушное пространство Греции. В Афинах эти эпизоды были представлены как дополнительные факторы, усиливающие напряженность и создающие в Эгейском море опасную динамику. Хотя официально заявлялось, что элементы греческой системы ПВО приняли превентивные меры, военные чиновники в Афинах охарактеризовали ситуацию как «высокорискованную». Произошедшее было названо первым почти за три года воздушным столкновением между турецкими и греческими ВВС. На момент публикации турецкие официальные лица не прокомментировали утверждения греческой стороны, однако в Анкаре ожидают, что Министерство национальной обороны Турции изложит свою позицию в ходе еженедельной пресс-конференции.