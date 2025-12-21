Турция может ударить по Греции

После заявлений Афин о планах по созданию Израилем, Грецией и Кипром «сил быстрого удара» в Восточном Средиземноморье и Эгейском море численностью 2500 военнослужащих напряженность на треке Анкара-Афины достигла пика.
Haqqin.az уже сообщал о планах Израиля, Греции и Южного Кипра создать совместную военную группировку в Восточном Средиземноморье и Эгейском море, которая должна стать инструментом стратегического противодействия растущей военной мощи Турции.
Формирование должно включать воздушный, наземный и морской компоненты и размещаться на островах Родос и Карпатос, расположенных в непосредственной близости от побережья Турции.
Греческая сторона официально обосновывает идею создания военного объединения необходимостью защиты подводных энергетических и инфраструктурных объектов, включая трубопроводы и электрические кабели. Но при этом греческие СМИ практически не скрывают, что ключевым мотивом является усиление военного присутствия и возможностей Турции в Восточном Средиземноморье, воспринимаемое в Афинах как стратегический вызов безопасности Греции.
19 декабря Генштаб вооруженных сил Греции (GEETHA) сообщил, что два турецких истребителя F-16 вошли в Афинскую полетную информационную зону и, по утверждению греческой стороны, нарушили воздушное пространство страны. В заявлении GEETHA указывалось, что аналогичные нарушения были зафиксированы и в районе между островами Лемнос и Лесбос на северо-востоке Эгейского моря. Особо подчеркивалось, что речь идет не о рядовом эпизоде, а о сложной военной схеме с элементами симуляции воздушного боя, вынудившую греческую сторону поднять для перехвата свои истребители.
В тот же день греческие СМИ сообщили и о других инцидентах: турецкий беспилотный летательный аппарат, как утверждается, дважды нарушил правила полетов в Эгейском регионе, а принадлежащий Анкаре морской патрульный самолет ATR-72 шесть раз входил в воздушное пространство Греции. В Афинах эти эпизоды были представлены как дополнительные факторы, усиливающие напряженность и создающие в Эгейском море опасную динамику.
Хотя официально заявлялось, что элементы греческой системы ПВО приняли превентивные меры, военные чиновники в Афинах охарактеризовали ситуацию как «высокорискованную». Произошедшее было названо первым почти за три года воздушным столкновением между турецкими и греческими ВВС.
На момент публикации турецкие официальные лица не прокомментировали утверждения греческой стороны, однако в Анкаре ожидают, что Министерство национальной обороны Турции изложит свою позицию в ходе еженедельной пресс-конференции.
Источники haqqin.az в Анкаре утверждают, что в последние месяцы рост напряженности в Восточном Средиземноморье и Эгейском море напрямую связан с углублением сотрудничества Греции с Израилем. По их словам, в турецком руководстве обращают внимание на то, что Лозаннский договор 1923 года предусматривает демилитаризацию островов Эгейского моря, тогда как действия Афин, включая размещение военной инфраструктуры и расширение союзнических форматов, противоречат этим положениям.
«Попытка Греции совместно с Израилем разместить военную силу на острове Родос, который находится далеко от Афин, но в непосредственной близости от турецкого побережья, вызывает в Анкаре серьезную обеспокоенность, - заявил haqqin.az осведомленный источник, комментируя ситуацию вокруг обвинений в нарушении турецкими самолетами воздушного пространства Греции. - Возможно, Турция, дабы предупредить Афины, предпримет определенные шаги, которые можно охарактеризовать как меры сдерживания».
Источники в Анкаре также связывают рост напряженности с попытками Франции активнее вмешиваться в процессы в Восточном Средиземноморье и Эгейском море. Недавние заявления Афин о том, что переданный французами ВМС Греции военный корабль Kimon будет размещен на военно-морской базе Саламин, расположенной примерно в 40 километрах от турецкого побережья, вызвали у турецкой стороны нескрываемое раздражение. В Анкаре считают, что ввод Kimon в состав греческого флота может нарушить хрупкий баланс сил в регионе и спровоцировать новый виток напряженности.