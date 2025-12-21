USD 1.7000
EUR 1.9921
RUB 2.1280
Подписаться на уведомления
Пашинян в Петербурге благодарит Алиева
Новость дня
Пашинян в Петербурге благодарит Алиева

Турция может ударить по Греции

зима близко
Руслан Баширли, спецкор, Анкара
21 декабря 2025, 22:42 2702

После заявлений Афин о планах по созданию Израилем, Грецией и Кипром «сил быстрого удара» в Восточном Средиземноморье и Эгейском море численностью 2500 военнослужащих напряженность на треке Анкара-Афины достигла пика.

Haqqin.az уже сообщал о планах Израиля, Греции и Южного Кипра создать совместную военную группировку в Восточном Средиземноморье и Эгейском море, которая должна стать инструментом стратегического противодействия растущей военной мощи Турции.

Формирование должно включать воздушный, наземный и морской компоненты и размещаться на островах Родос и Карпатос, расположенных в непосредственной близости от побережья Турции.

Греческая сторона официально обосновывает идею создания военного объединения необходимостью защиты подводных энергетических и инфраструктурных объектов, включая трубопроводы и электрические кабели. Но при этом греческие СМИ практически не скрывают, что ключевым мотивом является усиление военного присутствия и возможностей Турции в Восточном Средиземноморье, воспринимаемое в Афинах как стратегический вызов безопасности Греции.

Два турецких истребителя F-16 вошли в Афинскую полетную информационную зону и, по утверждению греческой стороны, нарушили воздушное пространство страны

19 декабря Генштаб вооруженных сил Греции (GEETHA) сообщил, что два турецких истребителя F-16 вошли в Афинскую полетную информационную зону и, по утверждению греческой стороны, нарушили воздушное пространство страны. В заявлении GEETHA указывалось, что аналогичные нарушения были зафиксированы и в районе между островами Лемнос и Лесбос на северо-востоке Эгейского моря. Особо подчеркивалось, что речь идет не о рядовом эпизоде, а о сложной военной схеме с элементами симуляции воздушного боя, вынудившую греческую сторону поднять для перехвата свои истребители.

В тот же день греческие СМИ сообщили и о других инцидентах: турецкий беспилотный летательный аппарат, как утверждается, дважды нарушил правила полетов в Эгейском регионе, а принадлежащий Анкаре морской патрульный самолет ATR-72 шесть раз входил в воздушное пространство Греции. В Афинах эти эпизоды были представлены как дополнительные факторы, усиливающие напряженность и создающие в Эгейском море опасную динамику.

Хотя официально заявлялось, что элементы греческой системы ПВО приняли превентивные меры, военные чиновники в Афинах охарактеризовали ситуацию как «высокорискованную». Произошедшее было названо первым почти за три года воздушным столкновением между турецкими и греческими ВВС.

На момент публикации турецкие официальные лица не прокомментировали утверждения греческой стороны, однако в Анкаре ожидают, что Министерство национальной обороны Турции изложит свою позицию в ходе еженедельной пресс-конференции.

Попытка Греции совместно с Израилем разместить военную силу на острове Родос, который находится далеко от Афин, но в непосредственной близости от турецкого побережья, вызывает в Анкаре серьезную обеспокоенность

Источники haqqin.az в Анкаре утверждают, что в последние месяцы рост напряженности в Восточном Средиземноморье и Эгейском море напрямую связан с углублением сотрудничества Греции с Израилем. По их словам, в турецком руководстве обращают внимание на то, что Лозаннский договор 1923 года предусматривает демилитаризацию островов Эгейского моря, тогда как действия Афин, включая размещение военной инфраструктуры и расширение союзнических форматов, противоречат этим положениям.

«Попытка Греции совместно с Израилем разместить военную силу на острове Родос, который находится далеко от Афин, но в непосредственной близости от турецкого побережья, вызывает в Анкаре серьезную обеспокоенность, - заявил haqqin.az осведомленный источник, комментируя ситуацию вокруг обвинений в нарушении турецкими самолетами воздушного пространства Греции. - Возможно, Турция, дабы предупредить Афины, предпримет определенные шаги, которые можно охарактеризовать как меры сдерживания».

Источники в Анкаре также связывают рост напряженности с попытками Франции активнее вмешиваться в процессы в Восточном Средиземноморье и Эгейском море. Недавние заявления Афин о том, что переданный французами ВМС Греции военный корабль Kimon будет размещен на военно-морской базе Саламин, расположенной примерно в 40 километрах от турецкого побережья, вызвали у турецкой стороны нескрываемое раздражение. В Анкаре считают, что ввод Kimon в состав греческого флота может нарушить хрупкий баланс сил в регионе и спровоцировать новый виток напряженности.

Читайте по теме

Нетаньяху зовет Грецию и Кипр против Турции о развитии ситуации; все еще актуально
20 декабря 2025, 23:03 4448
Прорыв воздушной разведки Турции: Израиль как на ладони наша корреспонденция; все еще актуально
16 декабря 2025, 02:30 9377
Израиль выставляет против Турции треугольник наша корреспонденция
19 декабря 2025, 14:43 5782
Недоброжелатели Турции соберутся вместе
Недоброжелатели Турции соберутся вместе
21 декабря 2025, 23:09 846
Кто у кого крадет нефть?
Кто у кого крадет нефть? наша корреспонденция
21 декабря 2025, 13:56 4336
Трампа убрали из скандальных файлов
Трампа убрали из скандальных файлов
21 декабря 2025, 20:57 1801
Пашинян в Петербурге благодарит Алиева
Пашинян в Петербурге благодарит Алиева обновлено 19:58
21 декабря 2025, 19:58 9807
Турция Эрдогана – царица морей
Турция Эрдогана – царица морей наша корреспонденция
21 декабря 2025, 12:06 4507
Израиль готовится нанести удар по Ираку
Израиль готовится нанести удар по Ираку наш комментарий
21 декабря 2025, 19:15 3242
Турция идет дальше. В Ливан!
Турция идет дальше. В Ливан! наша корреспонденция; все еще актуально
21 декабря 2025, 11:47 4044
Нам показали все уродство государства под названием «США»
Нам показали все уродство государства под названием «США» главная тема; все еще актуально
21 декабря 2025, 02:27 11342
Уиткофф оценил переговоры в Майами
Уиткофф оценил переговоры в Майами обновлено 00:22
00:22 2838
Россия атакует подсолнечное масло
Россия атакует подсолнечное масло видео
21 декабря 2025, 18:32 4165
НАТО о том, что будет, если Россия захватит Украину
НАТО о том, что будет, если Россия захватит Украину
21 декабря 2025, 17:50 3582

ЭТО ВАЖНО

Недоброжелатели Турции соберутся вместе
Недоброжелатели Турции соберутся вместе
21 декабря 2025, 23:09 846
Кто у кого крадет нефть?
Кто у кого крадет нефть? наша корреспонденция
21 декабря 2025, 13:56 4336
Трампа убрали из скандальных файлов
Трампа убрали из скандальных файлов
21 декабря 2025, 20:57 1801
Пашинян в Петербурге благодарит Алиева
Пашинян в Петербурге благодарит Алиева обновлено 19:58
21 декабря 2025, 19:58 9807
Турция Эрдогана – царица морей
Турция Эрдогана – царица морей наша корреспонденция
21 декабря 2025, 12:06 4507
Израиль готовится нанести удар по Ираку
Израиль готовится нанести удар по Ираку наш комментарий
21 декабря 2025, 19:15 3242
Турция идет дальше. В Ливан!
Турция идет дальше. В Ливан! наша корреспонденция; все еще актуально
21 декабря 2025, 11:47 4044
Нам показали все уродство государства под названием «США»
Нам показали все уродство государства под названием «США» главная тема; все еще актуально
21 декабря 2025, 02:27 11342
Уиткофф оценил переговоры в Майами
Уиткофф оценил переговоры в Майами обновлено 00:22
00:22 2838
Россия атакует подсолнечное масло
Россия атакует подсолнечное масло видео
21 декабря 2025, 18:32 4165
НАТО о том, что будет, если Россия захватит Украину
НАТО о том, что будет, если Россия захватит Украину
21 декабря 2025, 17:50 3582
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться