Новое испытание для Турции: как прожить без воды?

Турция входит в климатическую зону повышенного риска быстрее, чем готова признать ее политсистема. Не случайно водный кризис, развернувшийся в 2024-2025 годах, стал не столько неожиданностью, сколько точкой схождения накопленных ошибок управления, климатических трендов и стратегических приоритетов власти. Официальные данные Министерства сельского хозяйства и лесоводства Турции выглядят как бесстрастный протокол медленно надвигающейся катастрофы: 2024 год стал самым жарким за последние 54 года, среднегодовая температура превысила климатическую норму на 1,7 градуса Цельсия, а июль 2025 года оказался самым жарким за 55 лет наблюдений. Осадки в 2025 водном году сократились на 27 процентов по сравнению со средним уровнем, опустившись за 52 года до минимальных значений. Эти цифры важны не сами по себе, а как индикатор того, что Средиземноморский бассейн, частью которого является Турция, уже перешел из фазы климатических аномалий в фазу новой климатической нормы.

Анкара почувствовала это первой. После 18 месяцев практически непрерывной засухи власти столицы были вынуждены перейти к контролируемой подаче воды. Руководитель столичного Управления водоснабжения и канализации Маммад Аслан Акчай открыто признал, что без радикального сокращения потребления Анкара будет получать воду дозированно, преимущественно в ночные часы. Масштабные отключения в девяти районах столицы, продолжавшиеся порой более 30 часов, стали не техническим сбоем, а репетицией будущего, в котором вода из коммунальной услуги превращается в стратегический ресурс. В еще более уязвимом положении оказался Стамбул - мегаполис с населением, сопоставимым с небольшим государством. Уровень заполнения водохранилищ, питающих город, снизился до 17,83 процента - минимальный для этого периода показатель за последние 10 лет. В распоряжении города находится 154,7 миллиона кубических метров воды при ежедневном потреблении около 3 миллионов кубометров. Простая арифметика беспощадна: без осадков или резкого сокращения спроса запасов хватит на считанные недели стабильного потребления. Именно в этом контексте предупреждение профессора Хусейна Торуса с кафедры климатологии Стамбульского технического университета прозвучало как диагноз. По словам ученого, регион входит в «серьезное испытание», и без немедленной кампании по экономии воды потребление должно быть сокращено как минимум вдвое. В противном случае даже такие внешние источники, как реки Мелен и Висильчай, не смогут компенсировать дефицит.

Засуха в Турции перестала быть городской проблемой и вышла на национальный уровень. За последние 50 лет седьмое по величине в стране озеро Бурдур потеряло 21 метр уровня воды. Аналогичные процессы фиксируются в озерах Агырдыр и Бейшехир. Министерство сельского и лесного хозяйства готовит специальные планы спасения, основанные на принципах экологически обоснованного управления водными ресурсами, однако эти меры выглядят, скорее, реактивными, нежели системными. Они лечат симптомы, не затрагивая корень проблемы - хронический дисбаланс между водопотреблением, аграрной политикой и климатической реальностью. На этом фоне климатический кризис неизбежно приобретает политическое измерение. В парламенте прозвучала резкая критика со стороны оппозиции. Гюльджан Киш, депутат от Республиканской народной партии, прямо заявила, что происходящее нельзя сводить к метеорологии. По ее словам, снижение пропускной способности плотин до 42,2 процента и критический уровень грунтовых вод являются следствием управленческих решений и раздробленности системы: водными ресурсами Турции ведают сразу четыре разных органа, что делает невозможным стратегическое планирование. Особо жесткой критике подверглись приоритеты правительства, которое продолжает продвигать масштабные инфраструктурные проекты вроде «Стамбульского канала», несмотря на их потенциальное воздействие на водный баланс региона.