Черное дело России в Черном море

После вторжения России в Украину в 2022 году Черное море перестало быть классическим театром военных действий и со временем превратилось в пространство столкновения разноуровневых стратегий. Сегодня конкуренция в этом бассейне означает гораздо больше, чем прямое военное противостояние: речь идет о гибридной борьбе, в которой решающими факторами становятся доступ к портам, безопасность торговых потоков, маршруты экспорта зерна, энергетическая инфраструктура и применение беспилотных систем. По оценкам экспертов, происходящее на Черном море давно вышло за рамки российско-украинской войны и все ощутимее затрагивает безопасность Европы, а также стратегический баланс, на котором строится политика Турции.

С началом войны в 2022 году ключевой задачей России на Черном море стало ограничение доступа Украины к морю и разрыв ее внешнеэкономических связей. Силовое давление на участке от Одессы до устья Дуная, а также вокруг Крыма наглядно продемонстрировало стратегию экономической и психологической блокады. Эксперты рассматривают зерновой кризис, созданный Россией в 2023 году, удары по портовой инфраструктуре Украины и резкий рост стоимости морских перевозок как попытки Москвы удушить украинскую экономику. В итоге эта линия привела к довольно неожиданному эффекту. Столкнувшись с ограничениями традиционной морской мощи, Киев сделал ставку на асимметричную тактику, опирающуюся на ударную силу своих морских беспилотников. Дроны Sea Baby, Toloka и Magura-V5 заметно изменили баланс сил в Черном море. По данным Министерства обороны Украины, в период с 2022 по 2024 год с помощью БПЛА было уничтожено более 15 российских военных кораблей. По мнению наблюдателей, активность украинских морских дронов в сжатые сроки привела к ощутимым геополитическим последствиям. Россия была вынуждена отвести значительную часть своих сил из Крыма в восточные порты - Новороссийск и Туапсе, что фактически подорвало ее претензии на абсолютное морское доминирование в акватории Черного моря. Одновременно под угрозой оказались маршруты экспорта российского зерна и военные логистические коридоры, тогда как Киеву удалось восстановить торговое судоходство в направлении Одессы.

По мнению турецких экспертов, дроновая война на Черном море делает вопрос безопасности воздушного пространства чрезвычайно чувствительным для Анкары. Черное море представляет собой узкую акваторию, где воздушные границы выверяются с предельной точностью, а маршруты полетов российских и натовских ВВС нередко пересекаются. А потому риск непреднамеренной эскалации чрезвычайно высок. Турция рассматривает рост угроз в Черном море сразу в нескольких измерениях. Во-первых, это прямой военный риск. За последние две недели турецкая ПВО сбила два дрона, нарушивших ее воздушное пространство. Одновременно попытки России воздействовать на работу радаров НАТО в регионе оцениваются как серьезная военная угроза. Наметившаяся динамика может вынудить Анкару пересмотреть режим воздушного патрулирования, протоколы связи и правила применения силы в Черном море. Во-вторых, усиливается дипломатическое давление. Хотя Турция формально не является стороной конфликта, она вынуждена играть все более заметную роль в черноморской архитектуре безопасности. Отказ пропускать российские военные корабли через проливы Босфор и Дарданеллы в соответствии с Конвенцией Монтрё, участие в инициативе зернового коридора и обмен информацией в рамках НАТО стали элементами тонкой политики баланса в условиях войны. Однако, как отмечают аналитики, перенос активной фазы противостояния в акваторию Черного моря делает этот баланс все более уязвимым. В-третьих, Черное море из-за массового использования БПЛА и морских аппаратов стремительно превращается в зону гибридной войны. Турецкие военные специалисты предупреждают, что рост числа дронов повышает вероятность случайных инцидентов. Радарные экраны, перегруженные беспилотниками, создают ситуацию, при которой даже технический сбой или ошибка при идентификации может перерасти в серьезный кризис, в том числе в отношениях между Анкарой и Москвой.