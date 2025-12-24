USD 1.7000
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту

Трамп и социализм убивают Кубу

наша корреспонденция
Евгений Бай, спецкор, Вашингтон
Из Каракаса сообщают: агенты кубинской секретной службы окружили плотным кольцом Николаса Мадуро, не давая к нему пробиться даже венесуэльским генералам. При этом у кубинцев в целях безопасности нет ни мобильных телефонов, ни других электронных девайсов.

«Они (кубинцы) держат под полным контролем Мадуро и его возможных преемников, - говорит Томас Шэннон, в прошлом высокопоставленный американский дипломат, который занимался Венесуэлой. - Кубинцы не хотят спокойно идти в темную ночь».

Однако ночь их уже накрыла. 90 процентов населения острова живет в условиях тотальной нищеты. По данным Social Rights Observatory, 70 процентов довольствуется лишь одним приемом пищи в сутки. Очень многие спят с открытыми дверями — их вентиляторы в домах не работают из-за отсутствия электричества, а блэкауты могут продолжаться до 18 часов в сутки.

Агенты кубинской секретной службы окружили плотным кольцом Николаса Мадуро, не давая к нему пробиться даже венесуэльским генералам

Начиная с 2020 года с Кубы бежали 2,7 миллиона человек - четверть населения острова. А желающих последовать за ними – более 70 процентов. Как говорит кубинский демограф Хуан Карлос Албису-Кампос, «подобный гуманитарный кризис наблюдается лишь в странах, охваченных войнами».

США захватывают венесуэльские танкеры, усиливая давление на Мадуро и берут себе находящуюся на их борту нефть. На третьем из захваченных на этой неделе танкеров, который, предположительно, направлялся к кубинским берегам, было 2 миллиона баррелей нефти.

Куба добывает незначительное количество нефти. Ей немного помогают Россия и Мексика, но у первой тяжелая экономическая ситуация, а у второй во власти нарастает сопротивление политических сил, которым не нравится кубинский социализм. И главным бенефициаром острова является Венесуэла, которая поставляет на Кубу до 40 процентов всей необходимой нефти.

США захватывают венесуэльские танкеры, усиливая давление на Мадуро, и берут себе находящуюся на их борту нефть

И если эти поставки оборвутся, то Кубу ждет верная смерть. «Это будет полный коллапс кубинской экономики, нет никаких сомнений в этом», - говорит The Wall Street Journal Хорхе Пиньон, кубинский эмигрант, работающий в Университете Техаса в Остине.

Венесуэла уже спасла Кубу от гибели после того, как Москва в начале 90-х годов прекратила массовые дотации и поставки нефти острову. До этого Куба держалась на плаву не только потому, что эта нефть позволяла ей функционировать. Из 10 миллионов тонн нефти, которую Советский Союз направлял на остров ежегодно, 2 миллиона Куба перепродавала на мировом рынке, и это был один из важнейших источников валюты.

Пришедший к власти в 1999 году Уго Чавес бросил Кастро спасательный круг. Он стал поставлять на Кубу до 100 тысяч баррелей нефти в день. Но эти благополучные времена остались позади и, как считает большинство экономистов, страну ждет гораздо более тяжелый и продолжительный кризис, чем то, что произошло после распада СССР.

«Сейчас в стране нет продовольствия, нет лекарств, а школы или больницы не функционируют так, как должны были», - говорит бывший заключенный Луис Роблес, который после освобождения эмигрировал с Кубы в Испанию.

На Кубе стремительно распространяется болезнь с экзотическим названием chikungunya, а также вирус dengue, вызываемые укусами москитов, которые приводят к высокой температуре и боли во всем теле

Ситуацию усугубляет резкое падение туристического потока. Иностранцы боятся инфекционных болезней, которые стремительно распространяются на острове из-за катастрофической антисанитарии. Это мало распространенная в других карибских странах болезнь с экзотическим названием chikungunya, а также вирус dengue, вызываемые укусами москитов, которые приводят к высокой температуре и боли во всем теле.

Но врагами кубинцев являются не только москиты и Дональд Трамп, но и их собственные руководители. «Каждый год Мигель Диас-Канель (формальный президент Кубы) повторяет одну и ту же мантру: «Следующий год будет лучше», - пишет в независимой кубинской газете «14 с половиной» известный актер, драматург и политический активист Юниор Гарсия Агилера. - Оптимизм властей накануне каждого Рождества является риторическим морфием, чтобы поддержать в хлороформе труп революции».

Гарсия, который в 2021 году возглавил антиправительственный марш, говорит, что излечение страны невозможно, пока она будет оставаться в руках тех, кто стал авторами этой катастрофы. Кубинцы невесело шутят, что лозунг «Социализм или смерть» не имеет смысла, потому что это одно и то же.

Уходящий 2025 год подтвердил, что света в конце туннеля нет никакого. Блэкауты стали нормой жизни. В стране начались студенческие протесты. Ситуацию ухудшил тропический ураган «Мелисса». Суд над бывшим министром экономики Алехандро Хилем, который был приговорен к пожизненному заключению, лишний раз показал, что власти прибегают к наказанию с совершенно непрозрачными расследованиями. А в конце года состоялись отставки партийных функционеров, которые, как считалось, принадлежат к реформистскому крылу, и произошло возвышение мастодонтов-консерваторов. Один их них, некий Толедо Сантандер недавно прославился фразой: «Компартия выше конституции».

Каждый год Мигель Диас-Канель - формальный президент Кубы - повторяет одну и ту же мантру: "Следующий год будет лучше"

Проблема Кубы — не в ее географическом положении, считает Юниор Гарсия. У другой карибской страны — Доминиканской Республики - с аналогичным населением нет таких проблем. Там, в отличие от Кубы, рождаемость превосходит смертность, страна привлекает инвестиции, развивает туристический сектор и поддерживает энергетическую систему, пусть не слишком совершенную, но работающую.

Попытки кубинских властей повторить опыт Китая и Вьетнама не имеют никакой перспективы. Обе азиатские страны провели глубокие реформы, у них есть огромная рабочая сила и существует трудовая дисциплина. А Куба может предложить лишь постоянную утечку ресурсов, тотальную коррупцию и вопиющую некомпетентность.

Кубе, чтобы выжить, нужно решительно порвать с нынешней архаической моделью. Но нет никаких признаков, что ее власти готовы пойти на это. Пресловутая «путеводная звезда» Фиделя Кастро привела их к катастрофе, которая шесть с половиной десятков лет после начала негодного эксперимента поставила страну на грань гибели. Дональд Трамп в этом играет лишь вспомогательную роль.

