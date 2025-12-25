USD 1.7000
EUR 2.0045
RUB 2.1798
Подписаться на уведомления
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове
Новость дня
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове

Когда глава разведки ставит на философию

наш комментарий
Айдын Керимов, автор haqqin.az
00:55 780

Комментируя прибытие в Дамаск главы Национальной разведывательной организации Турции (MIT) Ибрагима Калына, наблюдатели обращают внимание на то, что его политический смысл раскрывается лишь при внимательном прочтении контекста.

Шеф турецкой внешней разведки прибыл в Дамаск не для закрытых консультаций по безопасности или демонстрации военного присутствия. Центральным жестом его визита стало посещение гробницы аль-Фараби, символизирующей философскую традицию исламского мира, интеллектуальное единство региона и идею рационального, этически выверенного государства.

Этот шаг отражает расширение турецкого участия в Сирии за пределы привычных разведывательных и силовых рамок и указывает на попытку встроить политику Анкары в более глубокий культурно-цивилизационный нарратив.

Для президента Эрдогана и его ближайшего интеллектуального круга подобные жесты не являются случайными.

Анкара демонстрирует готовность говорить с сирийским пространством не только жестами силы и интересов, но и языком идей, закрепляя за собой роль неформального архитектора будущего региона, где символы и философия используются как продолжение геополитики другими средствами

Калын - не просто руководитель одной из сильнейших в мире спецслужб, но еще и академик, философ по образованию, автор работ по политической мысли и исламской интеллектуальной традиции. А потому его интерес к наследию аль-Фараби носит отнюдь не декоративный характер. Фигура разведчика и философа, размышляющего о «совершенном городе» как о сообществе, управляемом разумом, справедливостью и моральной ответственностью элиты, становится удобной рамкой для нового разговора о будущем Сирии - страны, более десяти лет находящейся в состоянии институционального распада.

Сам факт того, что глава разведки делает ставку на философский символ, очень важен. Национальная разведывательная организация Турции традиционно ассоциируется с жесткой безопасностью, трансграничными операциями, борьбой с курдскими вооруженными структурами и сирийским театром как пространством перманентных угроз. Однако визит в Дамаск демонстрирует попытку Анкары переформатировать язык своего присутствия, заменив логику контроля и принуждения логикой смыслов, исторической преемственности и «цивилизационной памяти».

В этом смысле обращение к аль-Фараби выглядит не только как проявление культурной дипломатии, но и как политическое заявление. Турция сигнализирует, что видит послевоенное устройство Сирии как процесс, требующий интеллектуального и этического основания. В стране, где разрушены институты и подорвано доверие между обществом и властью, такой подход позволяет Анкаре позиционировать себя не просто как регионального игрока, а как носителя альтернативной модели восстановления, апеллирующей к общему исламскому и ближневосточному наследию.

В этом смысле обращение к аль-Фараби выглядит не только как проявление культурной дипломатии, но и как политическое заявление. Турция сигнализирует, что видит послевоенное устройство Сирии как процесс, требующий интеллектуального и этического основания

Дополнительный штрих к этой линии придает информация о том, что в декабре 2025 года посол Турции в Дамаске Нух Йылмаз посетил кладбище турецких летчиков. Связка этих жестов - философская гробница и военное мемориальное пространство - выстраивает цельную картину: Анкара стремится вписать свое присутствие в Сирии в длинную историческую траекторию, где безопасность, память и культура не противопоставлены друг другу, а образуют единый нарратив.

Таким образом, визит Калына становится частью более широкой стратегии Турции в Сирии, в которой разведка перестает быть лишь инструментом управления рисками, а превращается в носителя политического смысла.

Анкара демонстрирует готовность говорить с сирийским пространством не только жестами силы и интересов, но и языком идей, закрепляя за собой роль неформального архитектора будущего региона, где символы и философия используются как продолжение геополитики другими средствами.

Читайте по теме

Шпионский скандал между Турцией и ОАЭ. Что происходит? наши подробности
27 ноября 2025, 19:00 8116
Калын разрулил. Когда турки вступят в Газу? первые выводы
14 октября 2025, 04:10 7398
Глава турецкой разведки – новый архитектор? за кулисами
13 октября 2025, 18:11 6048
Россия и Израиль сговорились против Турции. США дали добро
Россия и Израиль сговорились против Турции. США дали добро
01:56 235
Индусам разрешили покупать у «Роснефти»
Индусам разрешили покупать у «Роснефти»
01:50 154
Госсекретарь США едет открыть Зангезурский коридор?
Госсекретарь США едет открыть Зангезурский коридор? главное на этот час
24 декабря 2025, 20:38 4346
Путин может взять Донбасс. С помощью плана Трампа
Путин может взять Донбасс. С помощью плана Трампа Bild
00:49 674
Россияне признают: ситуация в Купянске критическая
Россияне признают: ситуация в Купянске критическая
24 декабря 2025, 23:38 2703
Эрдоган о «нелепых предлогах» Израиля
Эрдоган о «нелепых предлогах» Израиля
00:27 811
Кипит котел: упал самолет под Анкарой, разгорается нефтяная схватка…
Кипит котел: упал самолет под Анкарой, разгорается нефтяная схватка… главная тема
24 декабря 2025, 18:25 6696
Коридор в Нахчыван запустит лично вице-президент США?
Коридор в Нахчыван запустит лично вице-президент США? Продолжение главной темы
24 декабря 2025, 22:30 2342
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове обновлено 21:53; фото
24 декабря 2025, 21:53 14141
Бывший соратник бросает вызов Пашиняну
Бывший соратник бросает вызов Пашиняну
24 декабря 2025, 22:15 2702
На Москву летят беспилотники
На Москву летят беспилотники
24 декабря 2025, 21:24 3375

ЭТО ВАЖНО

Россия и Израиль сговорились против Турции. США дали добро
Россия и Израиль сговорились против Турции. США дали добро
01:56 235
Индусам разрешили покупать у «Роснефти»
Индусам разрешили покупать у «Роснефти»
01:50 154
Госсекретарь США едет открыть Зангезурский коридор?
Госсекретарь США едет открыть Зангезурский коридор? главное на этот час
24 декабря 2025, 20:38 4346
Путин может взять Донбасс. С помощью плана Трампа
Путин может взять Донбасс. С помощью плана Трампа Bild
00:49 674
Россияне признают: ситуация в Купянске критическая
Россияне признают: ситуация в Купянске критическая
24 декабря 2025, 23:38 2703
Эрдоган о «нелепых предлогах» Израиля
Эрдоган о «нелепых предлогах» Израиля
00:27 811
Кипит котел: упал самолет под Анкарой, разгорается нефтяная схватка…
Кипит котел: упал самолет под Анкарой, разгорается нефтяная схватка… главная тема
24 декабря 2025, 18:25 6696
Коридор в Нахчыван запустит лично вице-президент США?
Коридор в Нахчыван запустит лично вице-президент США? Продолжение главной темы
24 декабря 2025, 22:30 2342
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове обновлено 21:53; фото
24 декабря 2025, 21:53 14141
Бывший соратник бросает вызов Пашиняну
Бывший соратник бросает вызов Пашиняну
24 декабря 2025, 22:15 2702
На Москву летят беспилотники
На Москву летят беспилотники
24 декабря 2025, 21:24 3375
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться