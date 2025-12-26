Сценарий войны Израиля и Турции - реальность

В последние недели напряженность на треке Анкара-Иерусалим вышла за рамки уже привычного обмена резкими заявлениями и перешла в плоскость открытых рассуждений о военном сценарии, который еще недавно воспринимался как чрезмерное увлечение футурологией. От колкостей и обвинений на уровне политических лидеров - прежде всего, между Реджепом Тайипом Эрдоганом и Биньямином Нетаньяху - дискуссия сместилась к прямому сопоставлению военных возможностей двух государств и вопросу о том, способен ли Израиль в принципе противостоять Турции в случае вооруженной конфронтации. Поводом для нового витка обсуждений стало выступление бывшего посла Турции в Египте Улуса Озулкара, получившее широкий резонанс в турецких и израильских СМИ. Озулкар фактически предложил не политическую, а военно-стратегическую интерпретацию возможного столкновения, утверждая, что разговоры о способности Израиля, Греции и греческой администрации Южного Кипра противостоять Турции не имеют под собой реальной основы.

По словам экс-посла, у Израиля отсутствуют военно-морские силы, сопоставимые с турецкими, а также сухопутный потенциал, который позволил бы вести против Турции масштабные операции через сирийское или ливанское направления. Все, что, по мнению дипломата, остается Израилю в подобной конфигурации, — это опора на ВВС и разведывательно-диверсионные инструменты, прежде всего, деятельность «Моссада», а не классическое военное противостояние. Наблюдатели отмечают предельно жесткую риторику Озулкара. В частности, он заявил, что Нетаньяху «громко говорит, представляя себя храбрым капитаном», но при этом прекрасно осознает невозможность войны с Турцией, поскольку между сторонами нет военного равенства. Любая эскалация, по его оценке, способна выйти далеко за региональные рамки и перерасти в конфликт глобального масштаба. Следует отметить, что в Израиле заявления Озулкара были восприняты не как мнение маргинала, а как симптом более широкой дискуссии в политическом истеблишменте Турции, в рамках которой вопрос силового давления на Израиль больше не считается табу.

В этой связи обращает на себя внимание и политический контекст подобных заявлений. Активная поддержка, оказываемая Анкарой позиции ХАМАС, лишь усилила скепсис израильских военных и политиков относительно любых турецких инициатив, связанных, в частности, с возможным присутствием турецких сил в секторе Газы. Для израильского руководства это стало дополнительным аргументом в пользу того, что Турция все отчетливее занимает сторону антиизраильского лагеря, а не позицию посредника или внешнего стабилизатора. За резкими словами Улуса Озулкара стоит и осязаемая военная реальность. Турция за последние годы последовательно инвестировала в создание своей армии, которая по численности личного состава, объему сухопутных войск и возможностям военно-морского флота значительно превосходит израильскую. Турция располагает одним из крупнейших флотов в Восточном Средиземноморье, развивает собственные программы фрегатов, корветов и беспилотных морских платформ, а также обладает разветвленной системой военных баз и логистики. В воздухе Анкара делает ставку на массовое применение БПЛА собственного производства и стремится сохранить доступ к передовым западным авиационным технологиям, включая перспективу возвращения к программе F-35. Израиль, в свою очередь, строит принципиально иную военную модель, в рамках которой Армия обороны Израиля является компактной, высокотехнологичной и ориентированной на быстрые, точечные операции. Ее ключевыми преимуществами остаются ВВС, разведка, системы противоракетной обороны и способность наносить высокоточные удары на значительном удалении от собственных границ. Но в сценарии длительного межгосударственного конфликта с Турцией, обладающей куда более значительным демографическим и ресурсным резервом, эти преимущества не выглядят безусловными.

Не случайно сам Нетаньяху в одном из недавних выступлений затронул тему поставок в регион современных истребителей F-35 и дал прямо понять, что Израиль будет продолжать препятствовать передаче этих самолетов тем странам, которые могут изменить баланс сил в ущерб еврейскому государству, упомянув в одном ряду Саудовскую Аравию, Турцию и других потенциальных получателей. При этом Нетаньяху подчеркнул, что Израиль не стремится к конфликту, но внимательно следит за происходящим и исходит из логики силы, а не деклараций. Дополнительное беспокойство в Израиле вызвали сообщения о планах Анкары разместить на территории Сирии мощные радиолокационные системы. Как утверждают эксперты, эти радары позволят Турции существенно расширить контроль над воздушной обстановкой в регионе и получать оперативную информацию о действиях Израиля. Сам факт обсуждения подобных проектов на фоне визитов высокопоставленных турецких чиновников в Дамаск и контактов с новым сирийским руководством был воспринят в Иерусалиме как сигнал о формировании на северных рубежах Израиля новой военно-политической реальности.