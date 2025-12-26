Так кто же заказал генерала?

Всего месяц назад начальник Генерального штаба вооруженных сил Ливии генерал Мухаммед Али аль-Хаддад, последовательно выступавший против втягивания его страны в новую гражданскую войну, прямо заявил на заседании правительства в Триполи премьер-министру Абдулхамиду ад-Дбейбе: «Я не позволю втянуть в войну даже одного солдата. Войны не будет». Эта фраза стала, по сути, концентрированным выражением политической и военной линии аль-Хаддада.

Чуть раньше, выступая в прямом эфире государственного телевидения Триполи, аль-Хаддад подчеркивал, что его цель — это диалог со всеми частями страны, от востока до запада и от юга до севера, ради построения единой и управляемой Ливии. Он последовательно и четко выступал фигурой, стоящей над региональными и фракционными интересами, и именно этим вызывал уважение даже у политических оппонентов. После подтверждения гибели генерала аль-Хаддада в авиакатастрофе власти в Триполи охарактеризовали его как «солдата, у которого не было ничего, кроме авторитета государства; сторонника мира, бравшегося за оружие только тогда, когда молчание превращалось в предательство». Эта формулировка точно отражает роль Мухаммеда Али аль-Хаддада в хрупкой ливийской системе, где сила оружия слишком часто подменяла собой государственные институты. Аль-Хаддад был не только активным участником Совместного военного комитета 5+5, созданного при участии восточного командования во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром, но и одним из ключевых архитекторов соглашения о прекращении огня 2020 года. Именно этот документ остановил масштабные боевые действия и создал минимальное пространство для политического процесса между враждующими лагерями.

Авиакатастрофа, произошедшая во вторник, когда генерал возвращался из союзной Турции после завершения официального визита, вызвала шок не только в Ливии, но и на всем Ближнем Востоке, и в Северной Африке. Слишком уж многое в региональной конфигурации было завязано на его фигуре, чтобы трагедия осталась частным инцидентом. Почти сразу возникли вопросы, неизбежно сопровождающие гибель таких фигур: стал ли аль-Хаддад жертвой политического покушения или же, как гласит первоначальная версия, причиной катастрофы стала техническая неисправность самолета. Подозрения усиливает тот факт, что трагедия произошла вскоре после того, как официальная Анкара объявила о продлении военного присутствия в Ливии еще на два года, а также накануне заявленных премьером ад-Дбейбе изменений в структуре нового правительства Ливии. Египетский эксперт по вопросам безопасности генерал-майор Мухаммед Абдулвахид отметил в социальных сетях, что пока еще рано выдвигать окончательные версии. Вместе с тем он обратил внимание на важную деталь: самолет успел передать турецкой стороне сигнал о неисправности борта перед исчезновением с радаров, что открывает несколько возможных сценариев - от ошибки пилота и неблагоприятных погодных условий до отсутствия своевременного уведомления о технических проблемах со стороны мальтийской компании, являющейся владельцем воздушного судна. Анализируя версию политического убийства, Абдулвахид подчеркнул, что аль-Хаддад был одним из главных архитекторов стремительно развивающихся турецко-ливийских отношений и «опорой» правительства ад-Дбейбе. По словам египетского аналитика, рост напряженности в Восточном Средиземноморье и стратегическое соглашение между Израилем, Грецией и греческой администрацией Кипра, противоречащее интересам Анкары, объективно усиливают подозрения о возможном внешнем вмешательстве. Не секрет, что ослабление турецко-ливийского вектора рассматривается рядом игроков как желаемый сценарий. Дополнительную тревогу, по мнению Абдулвахида, вызывает и политический контекст: смерть ключевой фигуры правительства Триполи произошла накануне объявления нового кабинета министров и в преддверии ожидаемых парламентских выборов. На западе Ливии, отметил генерал, существуют силы, заинтересованные в дестабилизации власти ад-Дбейбе, и устранение его ключевых военных союзников объективно играет им на руку. Скепсис в отношении случайности произошедшего разделяет и декан факультета политических наук Университета Налут доктор Элиас Абу Бакр аль-Баруни. По его оценке, гибель аль-Хаддада станет фактором, определяющим борьбу за власть в Триполи, будущее армии и стратегический курс Ливии в ближайшей перспективе.