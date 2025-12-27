Провал Трампа в Венесуэле

Агрессивная кампания Дональда Трампа против венесуэльского диктатора Николаса Мадуро не просто выдыхается, она приводит лишь к усилению его власти и режима. Венесуэльские власти объявили об освобождении 90 старых политических заключенных, но в тюрьмах страны остаются еще 905 узников совести. Пропагандистская акция Мадуро никого не смогла ввести в заблуждение. Репрессии в стране после того, как к берегам страны прибыла целая армада военных кораблей США, лишь усилились. «Правительство Мадуро использует давление США, чтобы бросить военных против критиков режима, которые объявлены «предателями», и начать массовые аресты диссидентов», - говорит Мартина Рапидо Рагоззино, представляющая крупнейшую в мире правозащитную организацию Human Rights Watch. Немало оппозиционеров умирает в тюрьмах. Такая судьба ждала Альфредо Диаса, бывшего губернатора штата Нуэва-Эспарта, который скончался в застенках венесуэльской службы безопасности SEBIN, - он был арестован год назад при попытке покинуть страну.

На минувшей неделе провластная Национальная ассамблея приняла закон, по которому могут приговорить к 20 годам тюрьмы любого, кто «пропагандирует и поддерживает захват США перевозящих венесуэльскую нефть танкеров». Трамп заявил недавно, что «дни Мадуро сочтены» и что ему лучше всего было бы покинуть свой пост и уехать из страны. Однако тот, по всему, и не собирается этого делать, и окапывается, укрепляя свои позиции. В Латинской Америке, по данным AtlasIntel-Bloomberg, его свержение поддерживают 53 процента опрошенных. Однако в самой Венесуэле таких лишь 34 процента, а 37 процентов говорят, что они «не знают». Мои знакомые пишут, что в кварталах, где живут сравнительно зажиточные граждане, в эти дни Рождества и Нового года водка и виски текут рекой, а нарядная публика отплясывает регги под мощными усилителями. Кто-то откровенно издевается над американскими военными. «Когда я иду на свой частный пляж, то обязательно беру с собой бинокль, чтоб не пропустить начало вторжения», - говорит одна из представительниц зажиточного среднего класса.

Еще мне сообщают, что неожиданно быстро стал расти импорт в страну всевозможных товаров — от туалетной бумаги и шампуней до мобильных телефонов. Еще пару месяцев назад такого не было. Каким образом это сочетается с политикой Трампа на удушение экономики Венесуэлы, неясно, но то, что закупки растут, — этот факт. Кто-то даже говорит, что покупательная способность венесуэльцев после начала американской эскалации растет. Что же касается бедняков, то и они не слишком унывают, несмотря на унизительные зарплаты и гигантскую инфляцию, оцениваемую трехзначной цифрой. Они говорят: «Мы не в первый раз отмечаем Рождество и Новый год на руинах. Нам ничто не помешает и в этот раз получить удовольствие». Не слишком эффективной выглядит и кампания Трампа по «тотальной блокаде» венесуэльского побережья. Официально США объявили вне закона 30 танкеров этой страны. Однако, как сообщает Bloomberg, 14 судов были загружены нефтью и отправились по своим маршрутам после того, как в середине декабря Трамп сообщил об этой самой блокаде. Правда, по крайне мере половина из них принадлежит американской компании Chevron, которая оперирует в Венесуэле в соответствии с нормативами Министерства финансов США.