Провал Трампа в Венесуэле

Агрессивная кампания Дональда Трампа против венесуэльского диктатора Николаса Мадуро не просто выдыхается, она приводит лишь к усилению его власти и режима. Венесуэльские власти объявили об освобождении 90 старых политических заключенных, но в тюрьмах страны остаются еще 905 узников совести. Пропагандистская акция Мадуро никого не смогла ввести в заблуждение. Репрессии в стране после того, как к берегам страны прибыла целая армада военных кораблей США, лишь усилились.
«Правительство Мадуро использует давление США, чтобы бросить военных против критиков режима, которые объявлены «предателями», и начать массовые аресты диссидентов», - говорит Мартина Рапидо Рагоззино, представляющая крупнейшую в мире правозащитную организацию Human Rights Watch.
Немало оппозиционеров умирает в тюрьмах. Такая судьба ждала Альфредо Диаса, бывшего губернатора штата Нуэва-Эспарта, который скончался в застенках венесуэльской службы безопасности SEBIN, - он был арестован год назад при попытке покинуть страну.
На минувшей неделе провластная Национальная ассамблея приняла закон, по которому могут приговорить к 20 годам тюрьмы любого, кто «пропагандирует и поддерживает захват США перевозящих венесуэльскую нефть танкеров».
Трамп заявил недавно, что «дни Мадуро сочтены» и что ему лучше всего было бы покинуть свой пост и уехать из страны. Однако тот, по всему, и не собирается этого делать, и окапывается, укрепляя свои позиции. В Латинской Америке, по данным AtlasIntel-Bloomberg, его свержение поддерживают 53 процента опрошенных. Однако в самой Венесуэле таких лишь 34 процента, а 37 процентов говорят, что они «не знают».
Мои знакомые пишут, что в кварталах, где живут сравнительно зажиточные граждане, в эти дни Рождества и Нового года водка и виски текут рекой, а нарядная публика отплясывает регги под мощными усилителями. Кто-то откровенно издевается над американскими военными. «Когда я иду на свой частный пляж, то обязательно беру с собой бинокль, чтоб не пропустить начало вторжения», - говорит одна из представительниц зажиточного среднего класса.
Еще мне сообщают, что неожиданно быстро стал расти импорт в страну всевозможных товаров — от туалетной бумаги и шампуней до мобильных телефонов. Еще пару месяцев назад такого не было. Каким образом это сочетается с политикой Трампа на удушение экономики Венесуэлы, неясно, но то, что закупки растут, — этот факт. Кто-то даже говорит, что покупательная способность венесуэльцев после начала американской эскалации растет.
Что же касается бедняков, то и они не слишком унывают, несмотря на унизительные зарплаты и гигантскую инфляцию, оцениваемую трехзначной цифрой. Они говорят: «Мы не в первый раз отмечаем Рождество и Новый год на руинах. Нам ничто не помешает и в этот раз получить удовольствие».
Не слишком эффективной выглядит и кампания Трампа по «тотальной блокаде» венесуэльского побережья. Официально США объявили вне закона 30 танкеров этой страны. Однако, как сообщает Bloomberg, 14 судов были загружены нефтью и отправились по своим маршрутам после того, как в середине декабря Трамп сообщил об этой самой блокаде. Правда, по крайне мере половина из них принадлежит американской компании Chevron, которая оперирует в Венесуэле в соответствии с нормативами Министерства финансов США.
Арест по крайне мере трех танкеров привел к росту цен на нефть и увеличению прибылей Chevron, которая монополизировала торговлю нефтью и нефтепродуктами между Венесуэлой и США. Американцы закрыли доступ местным подсанкционным танкерам, и теперь для американских судов - полное раздолье.
Словом, и в этой акции Трампа, как и в любой другой, следует искать лишь прибыль и ничего другого.
Венесуэльцы между тем пытаются обмануть американское военное командование. Как говорит Мэтт Смит, эксперт по нефтяному рынку из компании Kpler Holding SA, режим Мадуро использует альтернативные нефтяные резервуары для загрузки танкеров. Два из подсанкционных танкеров - Star Twinkle 6 и Azure Voyager - были замечены у берегов островов Сент-Люсиа и Аруба после того, как они наполнили нефтью свои трюмы.
Cмит говорит, что, хотя многие танкеры вернулись в венесуэльские порты, 35 из них «находятся под парами» и будут пытаться пробиться через Карибское море, чтобы доставить груз покупателям.
16 декабря президент США Дональд Трамп объявил о том, что американская военно-морская группировка, находящаяся в Карибском море, будет сосредоточена на блокировке танкеров, которые находятся в санкционных списках. Неделю спустя ту же стратегию подтвердил представитель США в ООН Майк Уолтц. Он заявил, что перехват танкеров – это часть кампании по нейтрализации наркокартелей, поставляющих наркотики в Соединенные Штаты. «Подвергнутые санкциям танкеры представляют собой основной источник экономической поддержки Мадуро и его незаконного режима», - сказал он.
Из всего этого вашингтонские аналитики сделали вывод, что кампания давления на Мадуро из военной переходит в экономическую плоскость. А это означает, что не будет ни вторжения спецназа в Венесуэлу, ни ракетных ударов по «наркотеррористической группе «Картель солнц».
И, таким образом, состоятельные граждане этой страны могут спокойно пить на Новый год виски и водку, а те, кто победнее, - популярный в стране крепкий напиток из агавы - кокуй.