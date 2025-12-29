Инсайдеры саудовской Семьи: будет новый глава ХАМАС

USD 1.7000
Саудовские СМИ, связанные с королевской семьей, сообщают о подготовке внутри ХАМАС к выборам нового председателя Политбюро.

Речь идет о шаге, способном существенно повлиять на дальнейшую политическую и военную линию палестинской организации. По данным саудовских источников, это решение было принято после ликвидации Яхьи Синвара, возглавлявшего Политбюро ХАМАС, и на фоне углубляющихся внутренних разногласий.

Ключевая роль в процедуре будет отведена Генеральному совету - Шуре ХАМАС, насчитывающему около 50 членов и представляющему три основных центра организации - сектор Газа, Западный берег и зарубежную диаспору. Ожидается, что голосование состоится в ближайшие дни или недели. Как известно, всеобщие выборы внутри движения, которые традиционно проводятся раз в четыре года, были отложены из-за боевых действий в секторе Газа. Однако выбор председателя Политбюро было решено не откладывать.

Предстоящие выборы рассматриваются внутри ХАМАС не как формальная ротация кадров, а как ключевой момент, способный определить стратегический курс организации на ближайшие годы

Источники, близкие к руководству ХАМАС, утверждают, что на данный момент сформировались два основных кандидата. Первый - Халиль аль-Хайя, председатель политбюро ХАМАС в Газе и один из наиболее влиятельных представителей «полевого» крыла движения. Второй - Халед Машааль, бывший председатель Политбюро, связанный с внешним руководством и диаспорой. По оценкам тех же источников, позиции аль-Хайи выглядят более сильными, поскольку он пользуется поддержкой не только в Газе, но и среди руководства ХАМАС на Западном берегу, включая тамошнего главу Политбюро Захера Джабарина.

Выбор между этими кандидатами, по мнению источников, будет означать выбор между двумя стратегическими траекториями. В случае победы аль-Хайи ожидается сохранение нынешнего курса, ориентированного на продолжение вооруженного противостояния с Израилем вплоть до окончания войны и полного вывода ЦАХАЛа из сектора Газа.

Халед Машааль, напротив, воспринимается как фигура, способная продвигать более политизированный подход, предполагающий компромиссы, переговоры, снижение зависимости от Ирана и попытку выстроить более тесные связи с умеренными арабскими государствами.

В случае победы аль-Хайи ожидается сохранение нынешнего курса, ориентированного на продолжение вооруженного противостояния с Израилем вплоть до окончания войны и полного вывода ЦАХАЛа из сектора Газа

Контекст этих выборов связан и с недавней реорганизацией руководства ХАМАС. После убийства Синвара полномочия были временно переданы коллегиальному руководящему совету во главе с председателем Генерального совета Шуры Мухаммадом Исмаилом Дарвишем. В этот орган также вошли аль-Хайя, Машааль, Джабарин и Низар Авдалла. Теперь, по словам комментаторов, близких к организации, принято решение распустить этот формат и вернуться к более традиционной модели с единым председателем Политбюро.

Причины такого шага источники объясняют двумя факторами. Первый - завершение режима всеобщего чрезвычайного положения после прекращения огня в Газе, что позволяет вернуться к формальным процедурам управления. Второй - обострение внутренних споров по фундаментальным вопросам, включая будущее правления ХАМАС в секторе Газа, формат взаимодействия с региональными союзниками и баланс между вооруженной борьбой и политическими инструментами.

Таким образом, предстоящие выборы рассматриваются внутри ХАМАС не как формальная ротация кадров, а как ключевой момент, способный определить стратегический курс организации на ближайшие годы - как в отношении Израиля, так и в контексте региональных альянсов и роли движения в послевоенной конфигурации сектора Газа.

