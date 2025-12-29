USD 1.7000
Азербайджанский бензин завоевывает Армению

Бойцы Асада уходят в Сирийский Курдистан

новый поворот
Джемаль Бустани, автор haqqin.az, Бейрут
01:19 761

В последние дни более ста бойцов, ранее служивших режиму Башара Асада, были тайно переправлены из Ирака в районы северо-восточной части Сирии, контролируемые подразделениями Сирийских демократических сил (СДС).

Об этом сообщает сирийский новостной ресурс Nahar Media.

Согласно этому сообщению, переброска осуществлялась по хорошо известному контрабандному маршруту через район Рабии вдоль сирийско-иракской границы, после чего новоприбывшие были размещены в лагере «Фудж аль-Мильбийя» к югу от Хасака и в лагере «ас-Сакка» в районе Камышлы. Речь идет о двух объектах, находящихся под контролем СДС, - поддерживаемого Соединенными Штатами ополчения, основу которого составляют курдские формирования. На данном этапе каких-либо документов или независимых подтверждений этих данных представлено не было, однако сам сюжет органично вписывается в более широкий информационный и политический контекст.

Перемещение бывших бойцов Асада на территорию, контролируемую СДС, осуществляется через пограничный переход Сималка на границе с Иракским Курдистаном - ключевой транзитный узел между Ираком и районами северо-восточной Сирии. Этот маршрут давно рассматривается как центральная артерия снабжения и перемещения личного состава СДС

В последние месяцы сирийские и арабские источники все чаще фиксируют волну вербовки и интеграции бывших кадров режима Асада в структуры СДС, дислоцированные на северо-востоке страны.

В частности, сирийское издание Enab Baladi опубликовало в прошлом месяце развернутое расследование, основанное на нескольких источниках, включая инсайдеров внутри СДС, свидетельства с мест и правительственный источник. Согласно этому материалу, свыше 4500 бывших военнослужащих и сотрудников силовых структур режима присоединились к СДС после падения режима более года назад и были размещены в различных районах провинций Хасака и Ракка.

Особое внимание в расследовании уделялось характеру их размещения. Речь идет не только о тренировочных лагерях, но и о зонах, прилегающих к стратегически важным объектам, прежде всего, нефтяным и газовым месторождениям, а также другим чувствительным районам на северо-востоке Сирии. По оценке авторов, это свидетельствует о том, что СДС не просто «принимают вооруженных беженцев», а целенаправленно формируют эшелон опытных сил, способных обеспечить безопасность, контроль над ресурсами и устойчивое присутствие на местах.

Формирование блока опытных военнослужащих позволяет не только усилить контроль над чувствительными районами, но и выстроить переговорную базу по отношению к Дамаску с позиции силы, обсуждая будущее статуса СДС и политическую конфигурацию северо-востока Сирии

С логистической точки зрения перемещение бывших кадров режима на территорию, контролируемую СДС, осуществляется через пограничный переход Сималка на границе с Иракским Курдистаном - ключевой транзитный узел между Ираком и районами северо-восточной Сирии. Этот маршрут давно рассматривается как центральная артерия снабжения и перемещения личного состава СДС, что дополнительно подчеркивает системность процесса.

Мотивы людей, ранее служивших режиму Асада, выглядят в значительной степени прагматичными. По данным Enab Baladi, ключевым фактором остается экономика. СДС предлагают зарплаты, которые на фоне глубочайшего экономического кризиса в остальной части Сирии выглядят крайне привлекательными и могут достигать нескольких сотен долларов в месяц в зависимости от должности и звания. В условиях обесценивания национальной валюты и разрушенной экономики это становится решающим аргументом для многих бывших военных.

Однако за экономическим измерением скрывается и стратегический расчет руководства СДС. Формирование блока опытных военнослужащих позволяет не только усилить контроль над чувствительными районами, но и выстроить переговорную базу по отношению к Дамаску с позиции силы, обсуждая будущее статуса СДС и политическую конфигурацию северо-востока Сирии. В этом смысле интеграция кадров режима выглядит не парадоксом, а холодным инструментом балансирования.

То, что вчерашние кадры режима Асада находят место в рядах поддерживаемых США Сирийских демократических сил, свидетельствует о размывании прежних политических границ и о том, что послевоенная Сирия формируется не как единое государство, а как конгломерат силовых и экономических анклавов

Об этом феномене заговорили и за пределами сирийской медиасреды. В конце октября 2025 года катарский телеканал «Аль-Джазира» сообщил, что «тысячи» военнослужащих армии Асада присоединились к СДС. При этом источник внутри самой организации не отрицал сам факт переходов, но ставил под сомнение заявленные масштабы, указывая, что реальные цифры ниже.

Нельзя игнорировать и обратную сторону этого процесса. Сообщается, что приток бывших кадров режима создает внутреннюю напряженность внутри СДС. Разница в оплате труда, различный боевой и политический бэкграунд, а также чувство дискриминации среди бойцов-ветеранов приводят к конфликтам и даже к случаям увольнений. Это подчеркивает, что речь идет не о безболезненной интеграции, а о сложном и потенциально взрывоопасном социально-военном эксперименте.

В более широком контексте происходящее отражает глубокую трансформацию сирийского конфликта. Линии фронта все меньше определяются идеологией и все больше - экономикой, контролем над ресурсами и поиском личной и коллективной выживаемости. То, что вчерашние кадры режима Асада находят место в рядах поддерживаемых США Сирийских демократических сил, свидетельствует о размывании прежних политических границ и о том, что послевоенная Сирия формируется не как единое государство, а как конгломерат силовых и экономических анклавов.

Именно в этом и состоит главный стратегический смысл новой тенденции, выходящей далеко за рамки отдельных неподтвержденных репортажей.

