Бойцы Асада уходят в Сирийский Курдистан

В последние дни более ста бойцов, ранее служивших режиму Башара Асада, были тайно переправлены из Ирака в районы северо-восточной части Сирии, контролируемые подразделениями Сирийских демократических сил (СДС). Об этом сообщает сирийский новостной ресурс Nahar Media. Согласно этому сообщению, переброска осуществлялась по хорошо известному контрабандному маршруту через район Рабии вдоль сирийско-иракской границы, после чего новоприбывшие были размещены в лагере «Фудж аль-Мильбийя» к югу от Хасака и в лагере «ас-Сакка» в районе Камышлы. Речь идет о двух объектах, находящихся под контролем СДС, - поддерживаемого Соединенными Штатами ополчения, основу которого составляют курдские формирования. На данном этапе каких-либо документов или независимых подтверждений этих данных представлено не было, однако сам сюжет органично вписывается в более широкий информационный и политический контекст.

В последние месяцы сирийские и арабские источники все чаще фиксируют волну вербовки и интеграции бывших кадров режима Асада в структуры СДС, дислоцированные на северо-востоке страны. В частности, сирийское издание Enab Baladi опубликовало в прошлом месяце развернутое расследование, основанное на нескольких источниках, включая инсайдеров внутри СДС, свидетельства с мест и правительственный источник. Согласно этому материалу, свыше 4500 бывших военнослужащих и сотрудников силовых структур режима присоединились к СДС после падения режима более года назад и были размещены в различных районах провинций Хасака и Ракка. Особое внимание в расследовании уделялось характеру их размещения. Речь идет не только о тренировочных лагерях, но и о зонах, прилегающих к стратегически важным объектам, прежде всего, нефтяным и газовым месторождениям, а также другим чувствительным районам на северо-востоке Сирии. По оценке авторов, это свидетельствует о том, что СДС не просто «принимают вооруженных беженцев», а целенаправленно формируют эшелон опытных сил, способных обеспечить безопасность, контроль над ресурсами и устойчивое присутствие на местах.

С логистической точки зрения перемещение бывших кадров режима на территорию, контролируемую СДС, осуществляется через пограничный переход Сималка на границе с Иракским Курдистаном - ключевой транзитный узел между Ираком и районами северо-восточной Сирии. Этот маршрут давно рассматривается как центральная артерия снабжения и перемещения личного состава СДС, что дополнительно подчеркивает системность процесса. Мотивы людей, ранее служивших режиму Асада, выглядят в значительной степени прагматичными. По данным Enab Baladi, ключевым фактором остается экономика. СДС предлагают зарплаты, которые на фоне глубочайшего экономического кризиса в остальной части Сирии выглядят крайне привлекательными и могут достигать нескольких сотен долларов в месяц в зависимости от должности и звания. В условиях обесценивания национальной валюты и разрушенной экономики это становится решающим аргументом для многих бывших военных. Однако за экономическим измерением скрывается и стратегический расчет руководства СДС. Формирование блока опытных военнослужащих позволяет не только усилить контроль над чувствительными районами, но и выстроить переговорную базу по отношению к Дамаску с позиции силы, обсуждая будущее статуса СДС и политическую конфигурацию северо-востока Сирии. В этом смысле интеграция кадров режима выглядит не парадоксом, а холодным инструментом балансирования.