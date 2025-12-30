USD 1.7000
EUR 2.0022
RUB 2.1715
Подписаться на уведомления
В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого
Новость дня
В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого

Протест Трампу: известные артисты Америки уходят со сцены…

наша корреспонденция
Евгений Бай, спецкор, Вашингтон
30 декабря 2025, 23:54 1144

Крупнейшая в Америке джаз-банда, а также прославленная танцевальная компания отменили свои представления в вашингтонском Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди. Причиной стало переименование центра, в название которого было добавлено имя Дональда Трампа.

До этого Центр анонсировал два новогодних представления в исполнении джазовой группы The Cookers. Зрителям было обещано «грандиозное зрелище звездной группы на террасе центра с огнями и душой». Однако представление не состоится, Центр отметит наступление Нового года в необычной для него тишине.

Член бывшего совета Центра, конгрессвумен Джойс Битти из Огайо сказала, что, когда Трамп сойдет со сцены, она лично соскребет лопатой его имя с фасада здания, и единственное, что ей потребуется — это лестница

Отмена концерта была объявлена вскоре после того, как от проведения рождественского джазового концерта в Кеннеди-центре отказались другие исполнители. «Я принял решение отменить рождественский джазовый концерт после того, как увидел, что название центра меняют», - сказал ведущий мероприятия Чад Редд.

А всего тех, кто отменил представления, - десятки, и выступления необязательно были приурочены к новогодним праздникам. Танцевальная группа из Нью-Йорка Doug Varone and Dancers сообщила об отмене представления, которое должно было пройти в апреле по случаю 40-го юбилея ансамбля. Отмена представления приведет к потере 40 тысяч долларов, и, кроме того, группе могут вчинить иск на 1 миллион долларов. Однако организаторы готовы пойти на это — для них престиж оказался важнее.

Отменяются концерты, которые должны были состояться в январе и феврале 2026 года. «Когда впервые в американской истории ты можешь запретить, стереть или переименовать что-то очень важное, я не могу выйти на сцену, а потом спокойно спать ночью», - говорит фолк-певица Кристи Ли.

После того как Трамп захватил Центр, был отменен мюзикл «Гамильтон», который получил награду Grammy и Пулитцеровскую премию. 

Танцевальная группа из Нью-Йорка Doug Varone and Dancers сообщила об отмене представления, которое должно было пройти в апреле по случаю 40-го юбилея ансамбля

Саксофонист The Cookers Билли Харперс написал в Facebook, что он «не может представить себе, как провести выступление после того, как центр был переименован в честь человека, который сеет расизм и приводит к разрушению афроамериканской культуры».

Трамповский лоялист, бывший посол и руководитель национальной разведки Ричард Греннелл, назначенный хозяином Белого дома президентом Кеннеди-центра, поспешил высказаться о происходящем там в своем духе. «Артисты, отменившие концерты, были подкуплены радикальными левыми», - заявил он.

Ну, конечно, кто же сомневается, что эта масштабная диверсия длиной в несколько месяцев была делом рук демократов. Но вот, что говорят многочисленные читатели The Washington Post. «Я консерватор, - пишет один из них. - Изменение названия центра, ставшего мемориалом в честь президента, который служил своей стране, является гротескным актом. Трамп совершенно очевидно является больным индивидуумом, которому нужно, чтобы все в Америке носило его имя. Ему нужно постоянно тешить свое тщеславие. Но если он хочет, пусть ставит свое имя на личные башни, а не на здания, являющиеся достоянием общества».

«Я любила все представления в Кеннеди-центре, в этом прекрасном здании. Но теперь я не переступлю его порог после того, как оно получило имя Трампа», - пишет другой пользователь социальной сети Х.

«Когда впервые в американской истории ты можешь запретить, стереть или переименовать что-то очень важное, я не могу выйти на сцену, а потом спокойно спать ночью», - говорит фолк-певица Кристи Ли

«Меня не будет там в следующие три года, пока не закончится мандат Трампа», - сообщает еще один читатель вашингтонской газеты.

Член бывшего совета Центра, конгрессвумен Джойс Битти из Огайо подала в суд на президента Трампа. Она сказала, что, когда тот сойдет со сцены, она лично соскребет лопатой его имя с фасада здания, и единственное, что ей потребуется, — это лестница.

Президенту США Дональду Трампу могут запретить переименовывать любые федеральные здания, земельные участки или другие объекты в свою честь - такой законопроект внесла на рассмотрение Конгресса конгрессвумен Эйприл МакКлейн Делани. Независимый сенатор из штата Вермонт Берни Сандерс подал свой законопроект в Сенат, назвав действия Трампа «высокомерием и нарциссизмом». Он также пообещал запретить присвоение федеральным объектам имен действующих президентов.

В такой обстановке Америка и встречает Новый год. Если где и будет нарочито шумно и весело, так это во флоридском поместье Трампа в Мар-а-Лаго. Там, по его собственному признанию, ему комфортнее, чем в Белом доме. Он, пользуясь любой возможностью, удирает под пальмы Флориды из американской столицы, где его не любят.

Читайте по теме

Нам показали все уродство государства под названием «США» главная тема; все еще актуально
21 декабря 2025, 02:27 13692
США срывают выборы новый мир; все еще актуально
21 декабря 2025, 02:04 6312
Какая же ты жалкая, Америка! Трамп вместо Кеннеди наша корреспонденция; все еще актуально
19 декабря 2025, 22:34 6894
Цена встречи с Новым Годом в Баку: 214 долларов!
Цена встречи с Новым Годом в Баку: 214 долларов! новогодняя
00:47 282
Шаманы с портретами Си Цзиньпина, а буддисты маршируют в Вашингтоне
Шаманы с портретами Си Цзиньпина, а буддисты маршируют в Вашингтоне объектив haqqin.az
00:24 236
Путин перевернул стол
Путин перевернул стол особенности национальной охоты
30 декабря 2025, 22:09 4744
В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого
В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого
30 декабря 2025, 14:38 12476
Иран снова кипит: почти восстание
Иран снова кипит: почти восстание горячая тема
30 декабря 2025, 21:21 3741
Армянский парадокс: освобождение через поражение
Армянский парадокс: освобождение через поражение главная тема
30 декабря 2025, 12:33 6278
Асадки на манатки
Асадки на манатки жить стало лучше, жить стало веселее
30 декабря 2025, 21:34 1925
Золотая ставка Нефтяного Фонда Азербайджана
Золотая ставка Нефтяного Фонда Азербайджана новые подробности
30 декабря 2025, 12:07 4337
Азербайджанцы в Грузии под властью Ирана
Азербайджанцы в Грузии под властью Ирана наш обзор
30 декабря 2025, 20:21 3513
Трамп и Путин в четыре руки добивают Украину
Трамп и Путин в четыре руки добивают Украину наша аналитика
30 декабря 2025, 01:52 6659
Карапетяна освободили
Карапетяна освободили
30 декабря 2025, 20:31 3185

ЭТО ВАЖНО

Цена встречи с Новым Годом в Баку: 214 долларов!
Цена встречи с Новым Годом в Баку: 214 долларов! новогодняя
00:47 282
Шаманы с портретами Си Цзиньпина, а буддисты маршируют в Вашингтоне
Шаманы с портретами Си Цзиньпина, а буддисты маршируют в Вашингтоне объектив haqqin.az
00:24 236
Путин перевернул стол
Путин перевернул стол особенности национальной охоты
30 декабря 2025, 22:09 4744
В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого
В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого
30 декабря 2025, 14:38 12476
Иран снова кипит: почти восстание
Иран снова кипит: почти восстание горячая тема
30 декабря 2025, 21:21 3741
Армянский парадокс: освобождение через поражение
Армянский парадокс: освобождение через поражение главная тема
30 декабря 2025, 12:33 6278
Асадки на манатки
Асадки на манатки жить стало лучше, жить стало веселее
30 декабря 2025, 21:34 1925
Золотая ставка Нефтяного Фонда Азербайджана
Золотая ставка Нефтяного Фонда Азербайджана новые подробности
30 декабря 2025, 12:07 4337
Азербайджанцы в Грузии под властью Ирана
Азербайджанцы в Грузии под властью Ирана наш обзор
30 декабря 2025, 20:21 3513
Трамп и Путин в четыре руки добивают Украину
Трамп и Путин в четыре руки добивают Украину наша аналитика
30 декабря 2025, 01:52 6659
Карапетяна освободили
Карапетяна освободили
30 декабря 2025, 20:31 3185
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться