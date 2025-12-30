Крупнейшая в Америке джаз-банда, а также прославленная танцевальная компания отменили свои представления в вашингтонском Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди. Причиной стало переименование центра, в название которого было добавлено имя Дональда Трампа. До этого Центр анонсировал два новогодних представления в исполнении джазовой группы The Cookers. Зрителям было обещано «грандиозное зрелище звездной группы на террасе центра с огнями и душой». Однако представление не состоится, Центр отметит наступление Нового года в необычной для него тишине.

Отмена концерта была объявлена вскоре после того, как от проведения рождественского джазового концерта в Кеннеди-центре отказались другие исполнители. «Я принял решение отменить рождественский джазовый концерт после того, как увидел, что название центра меняют», - сказал ведущий мероприятия Чад Редд. А всего тех, кто отменил представления, - десятки, и выступления необязательно были приурочены к новогодним праздникам. Танцевальная группа из Нью-Йорка Doug Varone and Dancers сообщила об отмене представления, которое должно было пройти в апреле по случаю 40-го юбилея ансамбля. Отмена представления приведет к потере 40 тысяч долларов, и, кроме того, группе могут вчинить иск на 1 миллион долларов. Однако организаторы готовы пойти на это — для них престиж оказался важнее. Отменяются концерты, которые должны были состояться в январе и феврале 2026 года. «Когда впервые в американской истории ты можешь запретить, стереть или переименовать что-то очень важное, я не могу выйти на сцену, а потом спокойно спать ночью», - говорит фолк-певица Кристи Ли. После того как Трамп захватил Центр, был отменен мюзикл «Гамильтон», который получил награду Grammy и Пулитцеровскую премию.

Саксофонист The Cookers Билли Харперс написал в Facebook, что он «не может представить себе, как провести выступление после того, как центр был переименован в честь человека, который сеет расизм и приводит к разрушению афроамериканской культуры». Трамповский лоялист, бывший посол и руководитель национальной разведки Ричард Греннелл, назначенный хозяином Белого дома президентом Кеннеди-центра, поспешил высказаться о происходящем там в своем духе. «Артисты, отменившие концерты, были подкуплены радикальными левыми», - заявил он. Ну, конечно, кто же сомневается, что эта масштабная диверсия длиной в несколько месяцев была делом рук демократов. Но вот, что говорят многочисленные читатели The Washington Post. «Я консерватор, - пишет один из них. - Изменение названия центра, ставшего мемориалом в честь президента, который служил своей стране, является гротескным актом. Трамп совершенно очевидно является больным индивидуумом, которому нужно, чтобы все в Америке носило его имя. Ему нужно постоянно тешить свое тщеславие. Но если он хочет, пусть ставит свое имя на личные башни, а не на здания, являющиеся достоянием общества». «Я любила все представления в Кеннеди-центре, в этом прекрасном здании. Но теперь я не переступлю его порог после того, как оно получило имя Трампа», - пишет другой пользователь социальной сети Х.