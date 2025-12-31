О чем говорили люди Асада с Израилем?

Тайные контакты бывших функционеров режима Башара аль-Асада с Израилем вскрывают их реальную цель: спасти проигравшую элиту, торгуя под прикрытием риторики «защиты меньшинств» проектом создания в Сирии алавитского анклава. Сообщения, на которые ссылаются сирийские СМИ, указывают, что в начале декабря в Израиль тайно прибыли бывший глава военной разведки режима Асада Камаль аль-Хасан и близкий к прежней власти бизнесмен Абу Али Хадер. Согласно западным дипломатическим источникам, их визит сопровождался встречами с представителями Службы внутренней безопасности Израиля (ШАБАК), на которых была представлена инициатива по формированию отдельного политического образования в прибрежных районах Сирии, прежде всего, в Латакии и Тартусе, являющихся традиционными центрами алавитского присутствия.

Суть предложения, изложенного израильской стороне, сводилась к поиску внешнего «защитного фактора» для будущего проекта. Аль-Хасан и Хадер, по данным источников, исходили из того, что Москва, долгое время выступавшая главным гарантом безопасности алавитской элиты, более не демонстрирует готовности инвестировать в подобный сценарий политический и военный ресурс. Парадоксально, но это происходит на фоне возобновляющихся контактов между Дамаском и Россией, что лишь усиливает тревогу бывших функционеров режима Башара Асада, чье будущее в этих договоренностях никак не гарантировано. В этой логике Израилю отводилась роль не столько прямого союзника, сколько элемента более широкой международной конструкции с участием европейских государств Средиземноморья, которых, как утверждали эмиссары, может заинтересовать предотвращение новых миграционных волн в случае коллапса безопасности на сирийском побережье Средиземного моря. Особый акцент на переговорах делался на наличии «кадрового ресурса». По утверждениям участников контактов, тысячи бывших офицеров армии и спецслужб, действующих в треугольнике «прибрежный регион - Ливан - внутренняя Сирия», сохраняют организационные связи и готовы к восстанию или силовой мобилизации при условии политического признания и внешней поддержки. Более того, источники указывают на попытку выстроить горизонтальную сеть взаимодействия, выходящую за рамки одной конфессиональной группы. В этом контексте упоминаются продолжающиеся контакты с организацией «Сирийские демократические силы» (СДС) на северо-востоке страны, а также с кругами, связанными с шейхом Хикмат аль-Хаджри в Сувейде, где друзская община также ищет в условиях распада старых центров власти гарантии безопасности.