О чем говорили люди Асада с Израилем?

Тайные контакты бывших функционеров режима Башара аль-Асада с Израилем вскрывают их реальную цель: спасти проигравшую элиту, торгуя под прикрытием риторики «защиты меньшинств» проектом создания в Сирии алавитского анклава.
Сообщения, на которые ссылаются сирийские СМИ, указывают, что в начале декабря в Израиль тайно прибыли бывший глава военной разведки режима Асада Камаль аль-Хасан и близкий к прежней власти бизнесмен Абу Али Хадер.
Согласно западным дипломатическим источникам, их визит сопровождался встречами с представителями Службы внутренней безопасности Израиля (ШАБАК), на которых была представлена инициатива по формированию отдельного политического образования в прибрежных районах Сирии, прежде всего, в Латакии и Тартусе, являющихся традиционными центрами алавитского присутствия.
Суть предложения, изложенного израильской стороне, сводилась к поиску внешнего «защитного фактора» для будущего проекта. Аль-Хасан и Хадер, по данным источников, исходили из того, что Москва, долгое время выступавшая главным гарантом безопасности алавитской элиты, более не демонстрирует готовности инвестировать в подобный сценарий политический и военный ресурс.
Парадоксально, но это происходит на фоне возобновляющихся контактов между Дамаском и Россией, что лишь усиливает тревогу бывших функционеров режима Башара Асада, чье будущее в этих договоренностях никак не гарантировано.
В этой логике Израилю отводилась роль не столько прямого союзника, сколько элемента более широкой международной конструкции с участием европейских государств Средиземноморья, которых, как утверждали эмиссары, может заинтересовать предотвращение новых миграционных волн в случае коллапса безопасности на сирийском побережье Средиземного моря.
Особый акцент на переговорах делался на наличии «кадрового ресурса». По утверждениям участников контактов, тысячи бывших офицеров армии и спецслужб, действующих в треугольнике «прибрежный регион - Ливан - внутренняя Сирия», сохраняют организационные связи и готовы к восстанию или силовой мобилизации при условии политического признания и внешней поддержки.
Более того, источники указывают на попытку выстроить горизонтальную сеть взаимодействия, выходящую за рамки одной конфессиональной группы. В этом контексте упоминаются продолжающиеся контакты с организацией «Сирийские демократические силы» (СДС) на северо-востоке страны, а также с кругами, связанными с шейхом Хикмат аль-Хаджри в Сувейде, где друзская община также ищет в условиях распада старых центров власти гарантии безопасности.
Важно отметить, что речь идет об уже налаженных каналах связи. По утверждениям тех же источников, в последние годы существования режима Камаль аль-Хасан участвовал в косвенной координации с израильской стороной через посредников, включая представителей российской военной разведки. Так что, нынешние контакты - вовсе не стратегический прорыв, а расширение давно существовавших, но тщательно скрывавшихся коммуникаций, которые ранее обслуживали выживание Башара Асада, а теперь - задачу выживания его бывших элит.
Отдельной линией в этом сюжете проходит фигура Рами Махлуфа, двоюродного брата Башара Асада и одного из символов экономической архитектуры асадовской Сирии. Согласно сообщениям, он также встречался с представителем посольства Израиля в одной из стран региона, поднимая после падения режима вопрос безопасности алавитской общины и призывая к международному участию в ее защите. Эти сигналы перекликаются с давним заявлением Махлуфа о том, что «безопасность Сирии — это безопасность Израиля», которое в 2011 году воспринималось как попытка удержать Запад от давления на Дамаск, а сегодня читается, как ранний пример использования израильского фактора в торге за собственное политическое выживание.
В совокупности эти контакты рисуют не столько оформленный сепаратистский проект, сколько состояние паники и дезориентации в среде побежденной сирийской элиты. Идея «алавитского государства» в прибрежной зоне выглядит, скорее, инструментом переговоров, нежели реалистичным сценарием, поскольку она призвана привлечь внимание внешних игроков, апеллируя к знакомой для Запада и Израиля риторике защиты меньшинств и предотвращения хаоса.
При этом региональный контекст делает подобную инициативу крайне рискованной. В Иерусалиме прекрасно понимают, что любая попытка институционализации алавитского анклава неизбежно затронет интересы Турции, Ирана, Ливана и России и способна спровоцировать новую волну дестабилизации Восточного Средиземноморья.
Вот почему аналитическая оценка, которую дают этим событиям сирийские источники, выглядит трезво: речь идет не о последовательной стратегии, а о попытке бывших центров силы занять хоть какую-то нишу в постасадовской Сирии, сохранив влияние и физическую безопасность.
Насколько далеко готовы пойти Израиль или европейские государства в ответ на подобные предложения - вопрос открытый. Но сам факт того, что экс-чиновники режима Асада и аффилированные бизнес-круги вновь пытаются говорить с внешним миром языком «региональной стабильности», свидетельствует, что война за сирийское наследство из военной плоскости сместилась в «серую зону» тайной дипломатии и разведывательных контактов, где страх проигравших нередко маскируется под впечатляющие геополитические проекты.