Турция и Израиль не хотят «Хезболлу»

наша корреспонденция
Джемаль Бустани, автор haqqin.az
1 января 2026, 21:34 2251

Публикация в саудовской газете «Ашарк аль-Авсат» зафиксировала редкий по конфигурации момент, когда сразу три ключевых региональных игрока - Египет, Катар и Турция - синхронно обратились к «Хезболле» с прямым и недвусмысленным сигналом: дальнейшее сохранение вооруженного статуса шиитской организации подводит Ливан к грани масштабного военного столкновения с Израилем и углубляет его изоляцию от международного сообщества.

Согласно информации саудовского издания, Анкара, Каир и Доха призвали «Хезболлу» разоружиться и передать контроль над вооружениями правительству Ливана в рамках принципа исключительного права государства на оружие. Источники издания, знакомые с деталями переговоров, подчеркивают, что тон этих обращений был не столько дипломатическим, сколько предупреждающим. Формула «вам лучше этого не делать» отражает понимание того, что очередной израильский удар может иметь разрушительные последствия не только для самой «Хезболлы», но и для всего Ливана.

Важно, что этот сигнал прозвучал на фоне заметного ослабления военных возможностей «Хезболлы». По данным источников «Ашарк аль-Авсат», в противостоянии с Израилем организация утратила баланс сдерживания. Серия израильских ударов по ее инфраструктуре, включая тренировочные базы и склады вооружений на юге Ливана, подорвала не только оперативный потенциал, но и уверенность руководства в способности контролировать эскалацию. В этих условиях, как отмечают источники, у «Хезболлы» фактически не осталось пространства для маневра, кроме как согласиться с принципом исключительного владения оружием государства.

Израильские авиаудары подорвали потенциал «Хезболлы»

Параллельно развивается и внутриливанская повестка.

Правительство Ливана намерено в ближайшее время объявить о завершении операции ливанской армии по разоружению «Хезболлы» к югу от реки Литани. При этом власти в Бейруте не планируют распространять операцию на северные районы, что уже вызывает жесткую реакцию со стороны Израиля. В израильском военном ведомстве такие действия рассматриваются как несоответствующие условиям прекращения огня, а уровень готовности ЦАХАЛа к операциям против «Хезболлы» повышен.

Источники в Армии обороны Израиля прямо указывают, что отказ ливанского правительства и армии продолжать разоружение «Хезболлы» за пределами южного сектора может вынудить Израиль взять эту задачу на себя. Израильские военные также фиксируют попытки организации восстановить утраченные позиции и реанимировать инфраструктуру, что рассматривается как прямое нарушение существующих договоренностей.

За кулисами этих процессов разворачивается интенсивная дипломатическая активность. «Ашарк аль-Авсат» сообщает, что посол США в Ливане Мишель Исса косвенно участвует в усилиях по продвижению идеи разоружения «Хезболлы». Одновременно генеральный секретарь организации Наим Касем подвергается все более жесткой критике на внутренней арене за попытки повысить политическую планку и сохранить вооруженный статус, что воспринимается как удобный для Нетаньяху предлог расширить военные действия.

Наима Касема критикуют за то, что его организация дает повод Израилю расширить военные действия

В этот дипломатический узел включено также французское направление. Представитель президента Франции Жан-Ив Ле Дриан, как ожидается, прибудет в Бейрут 7 и 8 января, накануне заседания комитета механизма прекращения огня. Этот визит рассматривается как попытка европейской дипломатии удержать ситуацию в рамках управляемого процесса и предотвратить срыв хрупкого баланса.

Не менее показательно развивается военная составляющая. Начальник штаба армии Ливана генерал Рудольф Хейкал готовит доклад правительству о результатах развертывания войск на территориях к югу от реки Литани. Американский генерал Джозеф Клирфилд, возглавляющий комитет по механизму, выразил удовлетворение сотрудничеством с ливанской армией, которая - впервые так глубоко на юге Ливана - обнаружила туннель «Хезболлы» с ракетами большой дальности. Правительство планирует перейти ко второму этапу плана по обеспечению исключительного права на оружие в районе между северной частью Литани и рекой Авали, что неизбежно усилит давление на «Хезболлу».

В политическом поле «Хезболла» концентрирует атаки на премьер-министре Ливана Навафе Саламе, обвиняя его в следовании американо-израильским указаниям. При этом отношения шиитской организации с президентом Ливана генералом Джозефом Ауном остаются более сдержанными, хотя и Аун публично подчеркивает, что решение о концентрации оружия в руках государства является окончательным и необратимым. Этот консенсус между ключевыми институтами власти становится для «Хезболлы» новым и крайне неудобным фактором.

И палестинцы нанесли «Хезболле» удар в спину

Дополнительное давление формируется и в палестинском сегменте. Сообщается, что Организация освобождения Палестины передала регулярной армии Ливана от движения ФАТХ пятую по счету партию оружия, включая тяжелые системы и противотанковые ракеты «Корнет». На этом фоне ХАМАС и другие палестинские группировки в Ливане оказываются в политической изоляции, что лишает «Хезболлу» привычной региональной опоры.

В совокупности все эти факты складываются в единую картину. Призыв Египта, Катара и Турции к разоружению «Хезболлы» - это не жест доброй воли и не дипломатическая формальность, а сигнал о том, что окно возможностей для мирного выхода из кризиса стремительно закрывается. Организация оказалась между внутренним давлением, международными требованиями и прямой угрозой израильской военной операции. И именно в этом контексте нынешний момент может стать для «Хезболлы» последним шансом изменить траекторию прежде, чем регион окончательно скатится в новую фазу масштабного конфликта.

