Европа хочет столкнуть Турцию с Россией?

В политическом и экспертном поле Турции в первые дни 2026 года все отчетливее проступает тревожный мотив: серия загадочных инцидентов с беспилотниками, вторгшимися глубоко в воздушное пространство Турции, рассматривается как элемент более широкой игры, способной ударить по хрупкому балансу в российско-турецких отношениях. Показательно, что именно в таком ключе интерпретирует ситуацию Абдулкадир Сельви - один из наиболее влиятельных обозревателей проправительственной газеты Hurriyet, чье мнение традиционно отражает настроения в ближайшем окружении президента Турции.

По информации, на которую ссылается Сельви, на данный момент зафиксировано три инцидента с беспилотными летательными аппаратами на территории Турции. Один дрон, зашедший со стороны Черного моря, был перехвачен недалеко от Анкары. Еще два аппарата были обнаружены в промышленных и стратегически значимых регионах - Коджаэли и Балыкесире. География этих эпизодов сама по себе выглядит как сигнал: речь идет не о приграничных районах, а о глубинной территории страны, что автоматически переводит вопрос из разряда тактических в политический. Сельви прямо утверждает, что речь идет о «ловушке с беспилотниками», цель которой - спровоцировать напряженность между Анкарой и Москвой. В турецком контексте эта формулировка неслучайна, поскольку отсылает нас к болезненному опыту середины 2010-х годов, когда после сбитого самолета ВКС РФ и убийства посла России в Анкаре отношения между двумя странами были ввергнуты в глубокий кризис. Тогда внутри Турции ответственность за дестабилизацию активно возлагали на структуры, связанные с FETO - сетью ныне покойного Фетхуллаха Гюлена, объявленного врагом режима Эрдогана. По факту проведения этой параллели означает, что в Анкаре опасаются не внешней войны как таковой, а управляемой провокации, способной втянуть Турцию против ее воли в новый конфликт с Россией.

Особое внимание обозреватель Hurriyet уделяет черноморскому измерению. По его словам, атаки беспилотников на так называемые «корабли-призраки» в Черном море вписываются в ту же логику давления. В совокупности, по версии Сельви, это должно создать у Европы ощущение непосредственной угрозы со стороны России, запустить новую гонку вооружений и тем самым заблокировать любые попытки деэскалации. Неслучайно в публикации звучит тезис о том, что те же силы, которые ранее сыграли ключевую роль в разжигании российско-украинского конфликта, сегодня заинтересованы в том, чтобы война не только не завершилась, но и вышла за пределы Украины. На этом фоне принципиально важной выглядит реакция Москвы. Президент Владимир Путин публично заявил, что Россия не имеет отношения к появлению этих беспилотников, а страхи европейских обществ перед якобы готовящимся российским нападением президент РФ назвал «сознательно раздутыми и ложными». Для Анкары эта позиция имеет значение, поскольку позволяет турецкому руководству не принимать навязываемую логику автоматического обвинения Москвы и сохранять пространство для политического маневра. В турецкой интерпретации происходящего заметен еще один важный нюанс. Сельви подчеркивает, что момент для подобных провокаций выбран не случайно - они происходят на фоне активных дипломатических контактов, которые в Анкаре и Москве воспринимаются как попытка приблизить прекращение войны в Украине. В этой логике любые инциденты, резко повышающие уровень тревоги и недоверия, автоматически работают против интересов Турции, которая за последние годы выстроила с Россией сложную, но весьма прагматичную модель взаимодействия - от энергетики и торговли до Сирии и Черного моря.