USD 1.7000
EUR 2.0022
RUB 2.1715
Подписаться на уведомления
Диверсия в Финском заливе. Азербайджанские магнаты Алекперовы и их связи с Россией
Новость дня
Диверсия в Финском заливе. Азербайджанские магнаты Алекперовы и их связи с Россией

Европа хочет столкнуть Турцию с Россией?

наш комментарий
Автор: Айдын Керимов, автор haqqin.az, Стамбул
1 января 2026, 22:33 3773

В политическом и экспертном поле Турции в первые дни 2026 года все отчетливее проступает тревожный мотив: серия загадочных инцидентов с беспилотниками, вторгшимися глубоко в воздушное пространство Турции, рассматривается как элемент более широкой игры, способной ударить по хрупкому балансу в российско-турецких отношениях.

Показательно, что именно в таком ключе интерпретирует ситуацию Абдулкадир Сельви - один из наиболее влиятельных обозревателей проправительственной газеты Hurriyet, чье мнение традиционно отражает настроения в ближайшем окружении президента Турции.

Абдулкадир Сельви видит угрозу хрупкому балансу в российско-турецких отношениях

По информации, на которую ссылается Сельви, на данный момент зафиксировано три инцидента с беспилотными летательными аппаратами на территории Турции. Один дрон, зашедший со стороны Черного моря, был перехвачен недалеко от Анкары. Еще два аппарата были обнаружены в промышленных и стратегически значимых регионах - Коджаэли и Балыкесире.

География этих эпизодов сама по себе выглядит как сигнал: речь идет не о приграничных районах, а о глубинной территории страны, что автоматически переводит вопрос из разряда тактических в политический.

Сельви прямо утверждает, что речь идет о «ловушке с беспилотниками», цель которой - спровоцировать напряженность между Анкарой и Москвой. В турецком контексте эта формулировка неслучайна, поскольку отсылает нас к болезненному опыту середины 2010-х годов, когда после сбитого самолета ВКС РФ и убийства посла России в Анкаре отношения между двумя странами были ввергнуты в глубокий кризис.

Тогда внутри Турции ответственность за дестабилизацию активно возлагали на структуры, связанные с FETO - сетью ныне покойного Фетхуллаха Гюлена, объявленного врагом режима Эрдогана. По факту проведения этой параллели означает, что в Анкаре опасаются не внешней войны как таковой, а управляемой провокации, способной втянуть Турцию против ее воли в новый конфликт с Россией.

В Анкаре опасаются не внешней войны как таковой, а управляемой провокации, способной втянуть Турцию помимо ее воли в новый конфликт с Россией

Особое внимание обозреватель Hurriyet уделяет черноморскому измерению. По его словам, атаки беспилотников на так называемые «корабли-призраки» в Черном море вписываются в ту же логику давления. В совокупности, по версии Сельви, это должно создать у Европы ощущение непосредственной угрозы со стороны России, запустить новую гонку вооружений и тем самым заблокировать любые попытки деэскалации. Неслучайно в публикации звучит тезис о том, что те же силы, которые ранее сыграли ключевую роль в разжигании российско-украинского конфликта, сегодня заинтересованы в том, чтобы война не только не завершилась, но и вышла за пределы Украины.

На этом фоне принципиально важной выглядит реакция Москвы. Президент Владимир Путин публично заявил, что Россия не имеет отношения к появлению этих беспилотников, а страхи европейских обществ перед якобы готовящимся российским нападением президент РФ назвал «сознательно раздутыми и ложными».

Для Анкары эта позиция имеет значение, поскольку позволяет турецкому руководству не принимать навязываемую логику автоматического обвинения Москвы и сохранять пространство для политического маневра.

В турецкой интерпретации происходящего заметен еще один важный нюанс. Сельви подчеркивает, что момент для подобных провокаций выбран не случайно - они происходят на фоне активных дипломатических контактов, которые в Анкаре и Москве воспринимаются как попытка приблизить прекращение войны в Украине. В этой логике любые инциденты, резко повышающие уровень тревоги и недоверия, автоматически работают против интересов Турции, которая за последние годы выстроила с Россией сложную, но весьма прагматичную модель взаимодействия - от энергетики и торговли до Сирии и Черного моря.

В тексте Сельви звучит уверенность, что Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин «не попадутся в эту ловушку»

Именно поэтому в тексте Сельви звучит уверенность, что Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин «не попадутся в эту ловушку». Эта фраза важна не столько как прогноз, сколько как политический сигнал. Анкара дает понять, что рассматривает нынешние инциденты не как повод для эскалации, а как тест на зрелость двусторонних отношений. Турция, перманентно балансирующая между НАТО, Европой и Россией, не заинтересована в новом кризисе с Москвой. Тем более в ситуации, когда экономические и региональные риски и без того достигают предела.

В итоге серия загадочных беспилотников превращается из военного эпизода в симптом более широкой проблемы. Российско-турецкие отношения вновь оказываются объектом внешнего и внутреннего давления, где каждая провокация может иметь эффект, выходящий далеко за рамки конкретного инцидента.

Судя по реакции турецких комментаторов, в Анкаре это хорошо понимают, а потому стараются интерпретировать происходящее не в парадигме конфронтации, а в логике сдерживания и предотвращения нового, куда более опасного кризиса.

Верующие ложатся в гробы
Верующие ложатся в гробы объектив haqqin.az
03:49 286
Израиль открывает новый фронт против Турции: Сербия!
Израиль открывает новый фронт против Турции: Сербия! наш комментарий
03:19 467
Великобритания ответит на вопрос: был ли подбит самолет генерала над Анкарой?
Великобритания ответит на вопрос: был ли подбит самолет генерала над Анкарой? наша корреспонденция
03:05 471
Восстание на улицах Ирана… Пезешкиан угрожает адом
Восстание на улицах Ирана… Пезешкиан угрожает адом о развитии ситуации
01:20 2573
Сам себя не похвалишь…
Сам себя не похвалишь…
01:39 908
Европа хочет столкнуть Турцию с Россией?
Европа хочет столкнуть Турцию с Россией? наш комментарий
1 января 2026, 22:33 3774
Сенсационный «Карабах» в Лиге чемпионов, UFC в Баку, Игры СНГ в Азербайджане
Сенсационный «Карабах» в Лиге чемпионов, UFC в Баку, Игры СНГ в Азербайджане Чем запомнился спортивный 2025 год?; все еще актуально
1 января 2026, 16:52 3857
Генерал Бен Ходжес назвал мирный план Трампа бессмысленным
Генерал Бен Ходжес назвал мирный план Трампа бессмысленным
00:59 1360
Что перевозило задержанное в Финляндии судно с азербайджанцами?
Что перевозило задержанное в Финляндии судно с азербайджанцами?
00:31 1494
Турция и Израиль не хотят «Хезболлу»
Турция и Израиль не хотят «Хезболлу» наша корреспонденция
1 января 2026, 21:34 2253
Российские пограничники задержали американского журналиста в Зангезурском коридоре
Российские пограничники задержали американского журналиста в Зангезурском коридоре главное на этот час; все еще актуально
1 января 2026, 15:52 7111

ЭТО ВАЖНО

Верующие ложатся в гробы
Верующие ложатся в гробы объектив haqqin.az
03:49 286
Израиль открывает новый фронт против Турции: Сербия!
Израиль открывает новый фронт против Турции: Сербия! наш комментарий
03:19 467
Великобритания ответит на вопрос: был ли подбит самолет генерала над Анкарой?
Великобритания ответит на вопрос: был ли подбит самолет генерала над Анкарой? наша корреспонденция
03:05 471
Восстание на улицах Ирана… Пезешкиан угрожает адом
Восстание на улицах Ирана… Пезешкиан угрожает адом о развитии ситуации
01:20 2573
Сам себя не похвалишь…
Сам себя не похвалишь…
01:39 908
Европа хочет столкнуть Турцию с Россией?
Европа хочет столкнуть Турцию с Россией? наш комментарий
1 января 2026, 22:33 3774
Сенсационный «Карабах» в Лиге чемпионов, UFC в Баку, Игры СНГ в Азербайджане
Сенсационный «Карабах» в Лиге чемпионов, UFC в Баку, Игры СНГ в Азербайджане Чем запомнился спортивный 2025 год?; все еще актуально
1 января 2026, 16:52 3857
Генерал Бен Ходжес назвал мирный план Трампа бессмысленным
Генерал Бен Ходжес назвал мирный план Трампа бессмысленным
00:59 1360
Что перевозило задержанное в Финляндии судно с азербайджанцами?
Что перевозило задержанное в Финляндии судно с азербайджанцами?
00:31 1494
Турция и Израиль не хотят «Хезболлу»
Турция и Израиль не хотят «Хезболлу» наша корреспонденция
1 января 2026, 21:34 2253
Российские пограничники задержали американского журналиста в Зангезурском коридоре
Российские пограничники задержали американского журналиста в Зангезурском коридоре главное на этот час; все еще актуально
1 января 2026, 15:52 7111
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться