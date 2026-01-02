Восстание на улицах Ирана… Пезешкиан угрожает адом

Пятый день подряд Иран живет в режиме нарастающего внутреннего кризиса, который все отчетливее выходит за рамки экономического недовольства, приобретая характер открытого политического вызова системе власти. Поводом для протестов стал резкий обвал национальной валюты на фоне хронической инфляции и санкционного давления, однако уже в первые сутки протестная повестка сместилась от социально-экономических требований к прямым лозунгам против исламской республики и ее верховного руководства.

Зафиксирована по меньшей мере одна подтвержденная гибель протестующего в результате стрельбы сил безопасности. Речь идет о 37-летнем Дариуше Ансари Бахтиярванде, убитом прямым огнем в Поладшахре, в провинции Исфахан. Смерть Бахтиярванда подтвердили как местные полицейские структуры, так и правозащитная организация Hengaw. Почти одновременно с этим агентство Fars News Agency, традиционно близкое к Корпусу стражей исламской революции, признало, что в городе Лордаган в ходе столкновений между демонстрантами и силами безопасности также есть погибшие. Даже эта скупая формулировка стала косвенным подтверждением того, что силовой сценарий подавления протестов уже запущен. География демонстраций стремительно расширяется. Акции протеста и гражданского неповиновения охватили Тегеран, Мешхед, Шираз, Арак, Баболь, Керманшах и Марвадашт. В столице ИРИ к протестам присоединились торговцы центрального оптового рынка фруктов и овощей - шаг, который для Ирана, где базар традиционно считается одним из столпов социально-политической стабильности, имеет особое символическое значение. Лозунги, звучащие с улиц, все чаще выходят за рамки экономической критики… В университетских городах протест приобрел отчетливо политическую окраску. Студенты Университета Фердоуси в Мешхеде и Университета Хайяма скандировали лозунги против исламской республики, а в ряде городов, включая Керманшах и Марвадашт, зазвучали монархические призывы - «Джавед-шах» («Да здравствует король») и прямые требования отстранения верховного лидера Али Хаменеи.

В провинции Фарс, по сообщениям местных источников, были арестованы по меньшей мере 20 человек, большинство из которых моложе 18 лет, что указывает на активное вовлечение молодежи. На этом фоне президент ИРИ Масуд Пезешкиан сделал заявление, которое многие в Иране и за его пределами расценили как попытку перехватить инициативу и одновременно дистанцироваться от ответственности. Президент публично предупредил, что, если правительство не сумеет решить проблемы жизнеобеспечения граждан, то, «согласно Корану», высокопоставленных чиновников ждет наказание в аду. Одновременно Пезешкиан объявил о прекращении практики предоставления долларов по льготному курсу, которая годами рассматривалась как один из главных источников системной коррупции.

Тем не менее в условиях уличных протестов и фактического кризиса доверия подобные заявления выглядят, скорее, запоздалыми, чем переломными. Резонанс протестов вышел далеко за пределы Ирана. Лауреат Нобелевской премии мира Ширин Абади заявила, что надеется увидеть в 2026 году конец исламской республики, напомнив, что только в 2025-м, по официальным данным, в стране было казнено около двух тысяч человек. Абади охарактеризовала эту цифру как прямое свидетельство беспрецедентных масштабов государственного насилия и деградации правовой системы. Не заставила себя ждать и международная реакция. Персидскоязычный аккаунт Госдепартамента США заявил в социальной сети X, что нынешний кризис стал следствием репрессий и неэффективного управления, призвав положить конец «циклу страданий» иранского народа.