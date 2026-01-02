Великобритания ответит на вопрос: был ли подбит самолет генерала над Анкарой?

Решение Ливии передать бортовой самописец самолета, потерпевшего 23 декабря крушение в Турции, на анализ в Великобританию придает трагедии с гибелью начальника Генерального штаба страны генерала Мохаммеда аль-Хаддада отчетливое военно-политическое измерение. Речь идет не просто о расследовании авиационного инцидента, а о событии, способном повлиять на баланс сил внутри Ливии и на характер ее взаимодействия с внешними партнерами, прежде всего, с Турцией и западными государствами. Напомню, что катастрофа произошла вскоре после взлета бизнес-джета Falcon 50, на борту которого находилась высокопоставленная ливийская военная делегация, возвращавшаяся на родину после официального визита в Анкару.

Турецкие власти почти сразу обозначили предварительную версию причины крушения – техническая неисправность электропроводки. Для самолета этого класса, широко используемого, в том числе, в военных и правительственных перевозках, подобная формулировка означает возможный отказ систем электропитания, отвечающих за работу авионики, управления двигателями и навигации. Потеря устойчивого электроснабжения на этапе набора высоты является одним из наиболее критических сценариев, поскольку экипаж в этот момент располагает для реагирования и принятия оперативных решений минимальным запасом времени и высоты. Самолет Falcon 50, разработанный французской компанией Dassault, оснащен комплексной системой бортовой электроники с резервированием ключевых цепей, но даже при наличии дублирующих контуров серьезное повреждение жгутов проводки или пожар в электрических отсеках могут привести к каскадному отказу систем. Именно поэтому данные бортового самописца имеют принципиальное значение: они позволяют восстановить вплоть до последних секунд полета последовательность отказов, параметры работы двигателей, реакцию экипажа и состояние управляющих поверхностей. Выбор Великобритании в качестве страны, которая будет анализировать «черный ящик», продиктован не только технической компетенцией, но и юридическими и политическими соображениями. Как подчеркнули в Триполи, Франция, будучи страной-производителем самолета и одновременно государством, гражданами которого были двое членов экипажа, формально не может считаться нейтральной стороной. В соответствии с Чикагской конвенцией о международной гражданской авиации, расследование должно проводиться таким образом, чтобы исключить конфликт интересов и сомнения в объективности выводов. Великобритания в данном случае была признана приемлемой как для Ливии, так и для Турции, что само по себе является важным сигналом о согласованной позиции сторон.