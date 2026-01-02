Великобритания ответит на вопрос: был ли подбит самолет генерала над Анкарой?

Решение Ливии передать бортовой самописец самолета, потерпевшего 23 декабря крушение в Турции, на анализ в Великобританию придает трагедии с гибелью начальника Генерального штаба страны генерала Мохаммеда аль-Хаддада отчетливое военно-политическое измерение.
Речь идет не просто о расследовании авиационного инцидента, а о событии, способном повлиять на баланс сил внутри Ливии и на характер ее взаимодействия с внешними партнерами, прежде всего, с Турцией и западными государствами.
Напомню, что катастрофа произошла вскоре после взлета бизнес-джета Falcon 50, на борту которого находилась высокопоставленная ливийская военная делегация, возвращавшаяся на родину после официального визита в Анкару.
Турецкие власти почти сразу обозначили предварительную версию причины крушения – техническая неисправность электропроводки. Для самолета этого класса, широко используемого, в том числе, в военных и правительственных перевозках, подобная формулировка означает возможный отказ систем электропитания, отвечающих за работу авионики, управления двигателями и навигации. Потеря устойчивого электроснабжения на этапе набора высоты является одним из наиболее критических сценариев, поскольку экипаж в этот момент располагает для реагирования и принятия оперативных решений минимальным запасом времени и высоты.
Самолет Falcon 50, разработанный французской компанией Dassault, оснащен комплексной системой бортовой электроники с резервированием ключевых цепей, но даже при наличии дублирующих контуров серьезное повреждение жгутов проводки или пожар в электрических отсеках могут привести к каскадному отказу систем. Именно поэтому данные бортового самописца имеют принципиальное значение: они позволяют восстановить вплоть до последних секунд полета последовательность отказов, параметры работы двигателей, реакцию экипажа и состояние управляющих поверхностей.
Выбор Великобритании в качестве страны, которая будет анализировать «черный ящик», продиктован не только технической компетенцией, но и юридическими и политическими соображениями. Как подчеркнули в Триполи, Франция, будучи страной-производителем самолета и одновременно государством, гражданами которого были двое членов экипажа, формально не может считаться нейтральной стороной. В соответствии с Чикагской конвенцией о международной гражданской авиации, расследование должно проводиться таким образом, чтобы исключить конфликт интересов и сомнения в объективности выводов. Великобритания в данном случае была признана приемлемой как для Ливии, так и для Турции, что само по себе является важным сигналом о согласованной позиции сторон.
Военный и политический контекст трагедии усиливается фигурой самого Хаддада. Будучи начальником штаба сил, подчиняющихся Правительству национального единства в Триполи, он оставался одной из немногих фигур, пользовавшихся авторитетом по обе стороны ливийского раскола между Западом и Востоком. Его внезапная гибель создала вакуум в системе военного управления, где персональные связи и баланс между вооруженными группировками нередко имеют большее значение, чем формальные структуры.
В этом смысле любая неопределенность вокруг причин катастрофы подпитывает - даже при отсутствии прямых доказательств - слухи и подозрения, включая версии о возможном саботаже или внешнем вмешательстве.
Особое внимание привлекает и маршрут полета. Визит в Анкару указывает на продолжающееся военно-техническое взаимодействие между Ливией и Турцией, которая в последние годы активно поддерживала власти Триполи, включая поставки вооружений, беспилотных систем и военных советников. На этом фоне катастрофа самолета с ливийским военным руководством на турецкой территории автоматически приобретает чувствительный характер, а прозрачность расследования становится вопросом доверия между союзниками.
Ливийские власти подчеркивают, что данные самописца будут обнародованы сразу после завершения анализа, но сами же признают, что сроки зависят от состояния устройства. Если «черный ящик» получил серьезные повреждения, процесс восстановления информации может занять недели или даже месяцы, включая работу с поврежденной памятью и реконструкцию фрагментов записи.
До получения окончательных выводов Триполи официально призывает игнорировать слухи, хотя в условиях фрагментированного информационного пространства Ливии сделать это крайне сложно.