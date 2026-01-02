Израиль открывает новый фронт против Турции: Сербия!

Заявления президента Сербии Александра Вучича о масштабных закупках израильских вооружений стали очередным раздражителем в и без того очень непростых отношениях между Анкарой и Белградом. Для Анкары эта тема чувствительна не столько из-за Израиля как такового, сколько из-за того, каким образом и против кого в региональной логике могут быть использованы эти системы вооружений.

Выступая в канун Нового года на пресс-конференции в Белграде, Вучич впервые публично и подробно перечислил конкретные типы вооружений, приобретаемых у Израиля. Речь идет о беспилотных платформах Elbit Systems Hermes, барражирующих боеприпасах SkyStriker, а также о разработанной той же компанией реактивной системе залпового огня PULS. Последняя, по словам сербского президента, превосходит по ряду характеристик американскую HIMARS, в том числе, по количеству ракет в одном залпе и гибкости применения боеприпасов различной дальности. Вучич прямо увязал этот выбор с опытом войны в Украине, подчеркнув, что видел, «сколько проблем HIMARS доставил русским», и именно поэтому Белград намерен продолжать сотрудничество с израильским военно-промышленным комплексом. С военной точки зрения речь идет о качественном скачке для регулярной армии Сербии. Hermes — это многоцелевые разведывательно-ударные беспилотники оперативно-тактического уровня, способные находиться в воздухе длительное время и передавать данные в режиме реального времени. SkyStriker - высокоточный барражирующий боеприпас с малой заметностью и возможностью поражения целей с минимальным побочным ущербом. PULS же представляет собой универсальную пусковую платформу, способную применять ракеты различной дальности - от десятков до нескольких сотен километров, что резко расширяет ударные возможности Сербии без формального выхода за рамки международных ограничений.

Именно эта совокупность возможностей и вызывает наибольшее раздражение в Анкаре. Турция традиционно воспринимает Балканы и, прежде всего, Косово и прилегающие регионы, как зону своих исторических и политических интересов. Усиление Сербии высокоточными ударными системами, особенно в сочетании с БПЛА, меняет баланс сил в регионе и снижает эффективность любых сценариев давления на Белград - как прямых, так и через прокси-структуры. Важно отметить, что недовольство Турции проявилось не на уровне официальных заявлений, а в информационном поле, что для Анкары в подобных случаях является привычной тактикой. В октябре прошлого года резкую критику сербских закупок опубликовал популярный протурецкий аккаунт Clash Report, заявив, что «Сербия играет лицемерную игру, говоря о мире и одновременно вооружая зоны конфликта». Эта формулировка по факту отражает позицию турецкого истеблишмента: Белград обвиняется в подрыве региональной стабильности именно в тот момент, когда Анкара стремится закрепить за собой роль одного из гарантов сохранения статус-кво на Балканском полуострове. Контекст здесь принципиален. Незадолго до этого Вучич публично обвинил США и Турцию в систематическом вооружении албанских структур в Косово и западных районах края, что, по его словам, является частью скоординированной кампании против сербского суверенитета.

В результате, в Белграде закупки израильских вооружений воспринимаются как вынужденный ответ на уже идущую милитаризацию региона, а в Анкаре - как преднамеренная эскалация. Дополнительное раздражение Турции вызывает и масштаб сотрудничества Сербии с израильским ВПК. В августе прошлого года концерн Elbit Systems официально объявил о контракте с Белградом на сумму 1,635 миллиарда долларов сроком на пять лет. Он включает поставку двух пакетов передовых оборонных решений, в том числе, систем с интеграцией элементов искусственного интеллекта, что выводит сербскую армию на принципиально иной технологический уровень. Для Анкары это означает, что Сербия перестает быть военным «вторым эшелоном» Балкан и начинает играть роль самостоятельного силового фактора.