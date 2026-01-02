Греческая администрация Кипра обеспокоена возможным вовлечением в напряженность между Израилем и Турцией. Накануне средства массовой информации на греческой стороне острова сообщали, что заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на саммите в Иерусалиме, направленные против Анкары, вызвали в Никосии напряженную реакцию. Как уже сообщалось, на прошлой неделе, спустя несколько дней после подписания соглашения о военном планировании, Израиль, Греция и греческая администрация Кипра провели трехстороннюю встречу. Хотя формат таких встреч давно отработан, прошедшая, ставшая десятой по счету, привлекла на фоне усиливающейся с 2023 года напряженности между Турцией и Израилем особое внимание.

Отношения между двумя странами осложняются различиями в подходах к политике в Сирии. Сообщается также, что Биньямин Нетаньяху особенно обеспокоен возможной ролью Анкары в секторе Газа в рамках мирного плана президента США Дональда Трампа. В конце прошлого года Израиль продал греческой администрации Кипра системы противовоздушной обороны Barak MX, способные перехватывать воздушные угрозы на расстоянии до 150 километров. В западных СМИ этот шаг рассматривается как попытка создать так называемый «цифровой зонтик» перед южным воздушным пространством Турции. Несмотря на то, что отношения между Израилем и греческим Кипром вышли на уровень военного сотрудничества, крупнейшая газета острова Politis пишет, что попытка Нетаньяху использовать подписанное трехстороннее соглашение исключительно в интересах своей внутренней политики вызвала в Никосии обеспокоенность и даже раздражение. По утверждению газеты, подписание соглашения лидером греческой администрации Кипра Никосом Христодулидисом сопровождалось серьезными возражениями со стороны ряда министров кабинета и представителей оппозиции.

На фоне усиления напряженности между Израилем и Турцией, включая военные действия и взаимные угрозы, попытки вовлечь Кипр и Грецию в этот процесс вызывают сопротивление даже внутри правительства. Во время встречи с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом и лидером греческой администрации Кипра Никосом Христодулидисом Биньямин Нетаньяху, намекнув на османское прошлое Турции, заявил, что тем, кто мечтает восстановить свою империю на чужой земле, следует отказаться от подобных иллюзий. По версии газеты Politis, популярность израильского премьер-министра снизилась до минимального уровня: ставя во главу угла внутренние политические интересы и игнорируя сложные реалии, Нетаньяху стремится представить Турцию в качестве общего противника трех стран. Греческая администрация Кипра с 1 января нового года председательствует в Совете Евросоюза, и этот фактор может повлиять на корректировку ее позиции в отношении конфронтации с Анкарой. Газета Politis выделяет несколько обстоятельств, вызывающих обеспокоенность в Никосии. Первое из них связано с заявлениями Нетаньяху о Турции, сделанными без прямого упоминания страны, поскольку греческая администрация Кипра не желает, чтобы отношения с Израилем представлялись как попытка формирования союза против Анкары.